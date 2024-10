Gli Abu Dhabi aviation leaders Sanad e Etihad annunciano una transazione strategica

Sanad, global aerospace engineering and leasing solutions leader, interamente di proprietà dell’investitore sovrano di Abu Dhabi Mubadala Investment Company PJSC (Mubadala), ha annunciato oggi la vendita di 16 motori per aeromobili a Etihad Airways (EY), un accordo storico del valore di circa 1,5 miliardi di AED. “Questa transazione, tra due dei principali attori dell’aviazione di Abu Dhabi, sottolinea la posizione dell’emirato come hub dell’aviazione globale e supporta la continua espansione di Etihad Airways e la forza dell’ecosistema dell’aviazione di Abu Dhabi.

La vendita include una gamma di motori per aeromobili di nuova generazione che equipaggiano la moderna flotta di aeromobili di Etihad composta da nove motori GEnx per l’aereo Boeing 787, cinque motori GP7200 per l’Airbus A380, un motore Trent XWB per l’Airbus A350 e un motore V2500 per l’Airbus A320. Questa transazione sottolinea la forte sinergia tra Sanad ed Etihad Airways, rafforzando ulteriormente il panorama dell’aviazione di Abu Dhabi e promuovendo le ambizioni strategiche dell’emirato, poiché il settore svolge un ruolo fondamentale nel rafforzare il commercio non petrolifero, guidando al contempo la crescita economica”, afferma Etihad Airways.

Mansoor Janahi, Managing Director and group CEO of Sanad, ha sottolineato l’importanza dell’accordo: “Questa transazione riafferma l’impegno a lungo termine di Sanad nella gestione proattiva del portafoglio e nell’ottimizzazione dei nostri asset, investendo strategicamente in future iniziative di crescita. Evidenzia la forza del settore dell’aviazione di Abu Dhabi e la nostra dedizione nel guidarne la continua crescita. La nostra collaborazione con Etihad Airways riflette la straordinaria crescita che la compagnia aerea sta vivendo e siamo orgogliosi di supportare l’ambizioso percorso della compagnia aerea per il 2030. Insieme, stiamo rafforzando le sinergie all’interno del fiorente ecosistema dell’aviazione di Abu Dhabi”.

Antonoaldo Neves, CEO di Etihad Airways, ha commentato: “L’acquisizione di questi motori segna una pietra miliare fondamentale per Etihad, mentre continuiamo a mantenere una flotta di livello mondiale che guida la nostra crescita, onorando la ricca tradizione aeronautica di Abu Dhabi. Questa transazione è anche un promemoria della forte sinergia tra Sanad ed Etihad Airways che dura da due decenni”.

“La partnership di Sanad con Etihad Airways risale al 2003. Da allora Sanad ha svolto un ruolo cruciale nella manutenzione della flotta di motori aeronautici di Etihad, con Sanad che ha eseguito servizi MRO su oltre 400 motori, tra cui V2500, Trent 700, che equipaggiano la famiglia di aeromobili Airbus e i modelli GEnx che alimentano gli aeromobili Boeing.

Dal lancio delle capacità di manutenzione dei motori V2500 e Trent 700 nel 2012, Sanad ha fornito supporto per la revisione dei motori a Etihad Airways, consolidando ulteriormente la solida relazione tra le due società di Abu Dhabi. Questa partnership di lunga data ha svolto un ruolo fondamentale nel consentire a Sanad di diventare il principale e più grande independent engine maintenance provider nella regione MENA, servendo oltre 30 clienti di compagnie aeree globali e tutti i principali produttori di motori.

Ciò che è iniziato come una collaborazione locale si è ora espanso a livello globale. Ad oggi, le transazioni MRO di Sanad con Etihad Airways hanno superato i 6 miliardi di AED, riflettendo una relazione basata sulla fiducia, eccellenza operativa e impegno condiviso per il successo a lungo termine”, prosegue Etihad Airways.

“Questa collaborazione si è rafforzata in modo significativo nel 2011, quando la divisione Sanad Capital ha iniziato a fornire ulteriori finanziamenti, espandendosi nel 2013 con additional component spare-part leasing. Ad oggi, il valore totale delle transazioni di finanziamento tra Sanad ed Etihad ha superato i 3 miliardi di AED.

Questa ultima vendita di motori da circa 1,5 miliardi di AED riflette la capacità di Sanad di navigare nel panorama competitivo fornendo al contempo valore strategico ai suoi partner”, conclude Etihad Airways.

