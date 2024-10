Volotea lancia il progetto educativo “TUTTI A BORDO!”

Volotea si prepara ad atterrare a scuola. “Il vettore, tra le compagnie indipendenti che sta crescendo più velocemente in Europa nell’ultimo decennio, ha lanciato la campagna educational “TUTTI A BORDO!”, rivolta a 1.000 classi delle Scuole Primarie in Veneto, Toscana, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna per l’anno scolastico 2024-2025. Realizzato in collaborazione con Neways, società di comunicazione specializzata in progetti educativi, il progetto ha lo scopo di supportare gli insegnanti e i piccoli studenti di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, nel percorso didattico di geografia ed educazione civica”, afferma Volotea.

“Volotea è da sempre vicina alle comunità locali, sostenendo il flusso di turisti incoming attraverso rotte strategiche e supportando l’economia dei territori in cui opera. Ma non solo: nel corso degli anni, abbiamo avviato diverse iniziative volte a salvaguardare e promuovere anche il patrimonio artistico e culturale italiano”, ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea. “Attraverso questa nuova iniziativa, confermiamo ancora una volta il nostro impegno a livello locale, coinvolgendo direttamente i giovani viaggiatori di oggi e di domani. “TUTTI A BORDO!” promuove un approccio ludico alla geografia e alla scoperta delle bellezze italiane, con tante curiosità su uno dei mezzi di trasporto più affascinanti, l’aereo”.

“Il progetto, completamente gratuito, prevede l’invio alle classi aderenti di un kit, sia cartaceo che digitale, con materiali di supporto per l’insegnante, come ad esempio schede ludico-didattiche, giochi e libretti educativi. Inoltre, nel kit digitale sono inserite alcune attività CLIL (Content and Language Integrated Learning), un approccio metodologico rivolto all’apprendimento integrato di competenze linguistico-comunicative e disciplinari in lingua straniera. I vari materiali ruotano attorno a 5 macro-tematiche: il viaggio, inteso come momento formativo che aiuta a sviluppare creatività e senso dell’avventura; il galateo del piccolo viaggiatore; l’aereo e l’aeroporto e, infine, l’Italia, con attività per scoprire segreti e curiosità del Belpaese.

Inoltre, le classi aderenti potranno partecipare, a conclusione dell’anno scolastico, anche a un contest finale. Attraverso la realizzazione di un elaborato artistico incentrato sui contenuti appresi insieme alla compagnia aerea, la classe vincitrice si aggiudicherà voucher Volotea per tutti gli alunni e per l’insegnate, oltre a un kit di cancelleria per l’intera classe”, conclude Volotea.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)