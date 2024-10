Textron Aviation annuncia il cliente di lancio per il nuovo Cessna Citation CJ4 Gen3 e nuove soluzioni di connettività

Textron Aviation ha annunciato oggi Ryan Samples, cliente di lunga data di Cessna Citation, come cliente di lancio per il suo nuovo business jet Cessna Citation CJ4 Gen3, che l’azienda ha presentato alla National Business Aviation Association – Business Aviation Convention & Exhibition (NBAA-BACE) di Las Vegas. Samples ha stipulato un accordo di acquisto con l’azienda per la consegna del primo CJ4 Gen3, la cui entrata in servizio è prevista nel 2026.

Il Cessna Citation CJ4 Gen3 è progettato e prodotto da Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc.

“Come pilota e imprenditore, sono incredibilmente entusiasta di essere il cliente di lancio del Cessna Citation CJ4 Gen3”, ha affermato Ryan Samples. “Il nostro apprezzamento di lunga data per i jet Citation è cresciuto con ogni nuovo modello. Il CJ4 Gen3 è una testimonianza della dedizione di Textron Aviation all’eccellenza e non vedo l’ora di elevare le nostre capacità di viaggio con questo straordinario velivolo”.

“Textron Aviation ha presentato il Cessna Citation CJ4 Gen3 insieme al nuovo Citation CJ3 Gen3 e al Citation M2 Gen3, rafforzando la leggendaria famiglia Citation come la linea di business jets più popolare al mondo (leggi anche qui). Tutti e tre i velivoli Citation Gen3 saranno dotati di Garmin Autothrottles e Garmin Emergency Autoland. Il nuovo Citation CJ4 Gen3, che dovrebbe avere il 525 type rating, eleva l’esperienza del pilota e apre la strada al settore come il primo ad annunciare l’inclusione della nuova next-generation Garmin G3000 PRIME avionics”, afferma Textron Aviation.

“Ryan Samples è un cliente ideale per il CJ4 Gen3”, ha affermato Lannie O’Bannion, senior vice president, Global Sales & Flight Operations. “Come appassionato di lunga data del Citation, apprezza la maneggevolezza, l’avionica avanzata e la qualità di questo jet, e non vedo l’ora che prenda in consegna questo incredibile velivolo e sperimenti i progressi nel cockpit”.

“Il Citation CJ4 Gen3 porta una nuova aspettativa nel mondo dei light business jets, con la maggior parte delle caratteristiche standard della sua categoria. Il Citation CJ4 Gen3 ha costi operativi inferiori di quasi il 10% rispetto ai suoi concorrenti più vicini e, con un’autonomia leader della categoria a qualsiasi payload, l’aereo sfrutta al meglio qualsiasi viaggio”, conclude Textron Aviation.

Textron Aviation aumenta la connettività con Gogo Galileo HDX su Cessna Citation Longitude, Latitude e Ascend

Textron Aviation ha annunciato oggi la scelta della Gogo Business Aviation global Low-Earth-Orbit (LEO) solution, Gogo Galileo HDX, per l’installazione in fabbrica su Cessna Citation Longitude, Latitude e Ascend. Ciò rende Textron Aviation il primo business aviation Original Equipment Manufacturer (OEM) a offrire Gogo Galileo HDX come opzione sui nuovi aeromobili dei clienti.

Cessna Citation Longitude, Latitude e Ascend sono progettati e realizzati da Textron Aviation Inc., una società Textron Inc.

“Integrando Gogo Galileo HDX, Textron Aviation garantisce ai clienti di beneficiare di una soluzione di connettività globale che offre performance eccezionali. Il sistema è basato sulla comprovata piattaforma AVANCE di Gogo e presenta un’antenna HDX montata sulla fusoliera, progettata specificamente per i business jet. Questa configurazione rende Gogo Galileo più conveniente e più facile da installare e utilizzare rispetto ad altri sistemi satellitari attualmente disponibili”, afferma Textron Aviation.

“In Textron Aviation, ci impegniamo a migliorare l’esperienza di volo per i nostri clienti”, ha affermato Lannie O’Bannion, senior vice president, Global Sales & Flight Operations for Textron Aviation. “Offrendo Gogo Galileo HDX, garantiamo che i passeggeri di questi Citation business jets godano di un’esperienza Wi-Fi in volo fluida e superiore, indipendentemente da dove li porti il loro viaggio”.

Si prevede che Gogo Galileo HDX sarà disponibile sul Citation Longitude a partire dall’inizio del 2026. I tempi sugli altri aeromobili saranno annunciati in una data successiva.

La Starlink High-Speed Internet Solution è ora disponibile per gli aeromobili Beechcraft King Air B200/300 e Cessna Citation 560XL

Textron Aviation ha annunciato un’ulteriore high speed internet connectivity solution per i suoi aeromobili Beechcraft King Air B200, B300 e Cessna Citation 560XL in seguito al rilascio da parte della Federal Aviation Administration (FAA) del Supplemental Type Certificate (STC) di AeroMech per la Starlink high-speed internet connectivity. L’STC di AeroMech utilizza la tecnologia Internet ad alta velocità di Starlink per connettersi alla costellazione di Low Earth Orbit (LEO) satellites Starlink, offrendo una connettività più affidabile su terra, acqua e aree remote, dove il tradizionale Wi-Fi in volo potrebbe non essere disponibile. La Starlink high-speed internet solution è ora disponibile per l’installazione presso i Textron Aviation Service Centers per gli aeromobili Beechcraft King Air B200/300 e Cessna Citation 560XL.

“Nel mondo interconnesso di oggi, i nostri clienti si aspettano di usare il loro aereo come un ufficio mobile”, ha affermato Brian Rohloff, senior vice president, Customer Support. “Offrire Starlink per Beechcraft King Air B200/B300, inclusi i popolari modelli King Air 250, 260, 350, 350i e 360 e per Cessna Citation Excel, XLS, XLS+ e XLS Gen2 mette i nostri clienti in grado di sperimentare una delle migliori in-flight connectivity and aviation experiences disponibili oggi”.

I clienti possono programmare l’aggiornamento per l’installazione presso i North American Textron Aviation Service Centers e selezionati International Service Centers. L’STC di AeroMech utilizza lo “standalone system” di Starlink, costituito da antenna, alimentatore e router, e richiede solo l’alimentazione dall’aereo.

(Ufficio Stampa Textron Aviation – Photo Credits: Textron Aviation)