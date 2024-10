Volotea ottimizza il consumo di carburante e potenzia le prestazioni della flotta grazie ai servizi di Airbus

Volotea e Airbus hanno siglato un accordo per l’implementazione da parte del vettore del sistema Descent Profile Optimization (DPO). Sviluppata da Airbus, questa innovativa soluzione è stata integrata completamente nella flotta di 44 aeromobili Airbus A319 e A320 di Volotea per ottimizzare il consumo di carburante e ridurre le emissioni di carbonio. Il nuovo accordo, siglato durante MRO Europe, la principale fiera del settore della manutenzione aeronautica tenutasi a Barcellona, include anche Skywise, piattaforma digitale per la manutenzione predittiva che migliora l’affidabilità della flotta, e l’adozione di ulteriori soluzioni digitali di Airbus Services.

Volotea ha iniziato a installare il sistema DPO – un’opzione del Flight Management and Guidance Computer (FMGC) – nella sua flotta nel 2019, utilizzando algoritmi avanzati per perfezionare i profili di discesa degli aeromobili e ottimizzare i margini di velocità a regime minimo e le traiettorie di volo. Questo metodo consente agli aeromobili di consumare meno carburante durante la discesa e di mantenere livelli di crociera più lunghi, riducendo efficacemente i costi operativi e l’impatto ambientale, grazie alla diminuzione diretta delle emissioni di CO2.

Questa tecnologia ha consentito alla compagnia aerea di risparmiare fino a 958 tonnellate di CO2 dall’inizio dell’implementazione nel 2019 e si prevede che ne risparmierà più di 2.000 ulteriori entro il 2030.

Commenta Eduard Diviu, Chief Operating Officer di Volotea: “Dalla nostra fondazione nel 2012, abbiamo avviato oltre 50 progetti che hanno ridotto significativamente il nostro consumo di carburante e, di conseguenza, le nostre emissioni dirette di carbonio. Tra questi, l’ottimizzazione di tutte le fasi del volo ha migliorato notevolmente le prestazioni e l’efficienza dei nostri aeromobili. La collaborazione con Airbus è fondamentale per raggiungere l’obiettivo comune del settore aeronautico di raggiungere il traguardo delle zero emissioni di carbonio entro il 2050”.

Aggiunge Delphine Gianoglio, responsabile di Airbus Commercial Services Europe: “Sosteniamo attivamente i nostri clienti nel raggiungimento dei loro obiettivi di decarbonizzazione. Con impegno condiviso, Volotea e Airbus lavoreranno insieme per garantire che ogni aeromobile che entrerà a far parte della flotta Volotea sia dotato di DPO”.

Nel 2019 Volotea ha iniziato a dotare la propria flotta del sistema Descent Profile Optimization (DPO), partendo con quindici A319. L’anno successivo, la compagnia ha esteso l’aggiornamento a ulteriori cinque aeromobili dello stesso modello. Nel 2023, la tecnologia è stata implementata su ventuno A320, e ad aprile 2024 anche i tre nuovi aerei aggiunti alla flotta disponevano del sistema. Oggi, il DPO è operativo su tutta la flotta di Volotea. Inoltre, grazie a un accordo a lungo termine con Airbus, ogni nuovo aeromobile che entrerà in servizio sarà già dotato di questo innovativo sistema.

Volotea, che inizialmente mirava a ridurre del 50% le emissioni dirette di CO2 per passeggero-chilometro entro il 2030, ha raggiunto traguardi significativi, verificati e confermati da Bureau Veritas, agenzia internazionale indipendente di certificazione. Grazie a questi risultati, la compagnia è ora orientata al raggiungimento dell’obiettivo di riduzione delle emissioni del 50% già nel 2025, quindi cinque anni prima del previsto.

L’impegno di Volotea per un’aviazione sostenibile e il suo programma Voloterra sono stati premiati come “Compagnia Low-Cost di Aviazione Sostenibile” al Norns Awards 2023, il riconoscimento internazionale che celebra gli innovatori e gli agenti del cambiamento che stanno plasmando il futuro delle proprie attività.

Oltre a dotare tutta la sua flotta della tecnologia DPO, all’inizio di quest’anno, Volotea ha avviato la sperimentazione Skywise Predictive Maintenance + (S.PM+) di Airbus che, analizzando i dati provenienti dai sensori degli aeromobili, identifica le eventuali anomalie e prevede potenziali guasti ai componenti, prima che si verifichino. Questo accorgimento aiuta le compagnie aeree a ridurre gli eventi di Aircraft on Ground (AOG) e diminuisce il tasso di imprevedibilità della manutenzione, migliorando quindi l’efficienza operativa. Una soluzione che per Volotea si traduce in notevole beneficio in termini di costi di manutenzione, gestione della disponibilità degli aeromobili e anche in un miglioramento dell’esperienza di viaggio dei propri passeggeri grazie, a una programmazione più affidabile.

Prosegue Diviu: “La collaborazione tra Volotea e Airbus è ampia, e stiamo progressivamente integrando nuovi servizi che ci aiutano a migliorare le nostre operazioni, soluzioni avanzate che ci permetteranno di mantenere aggiornata la nostra flotta. Grazie ai servizi di Airbus, il nostro impegno per la sicurezza – una priorità assoluta – e per la sostenibilità è ancora più concreto. Skywise ci consente di identificare e anticipare potenziali problemi tecnici per evitare impatti sul nostro programma di volo e continuare a fornire ai nostri passeggeri il miglior servizio possibile. Siamo entusiasti di questo nuovo sistema che segna un ulteriore passo avanti nella nostra partnership con Airbus”.

Airbus è un fornitore chiave per Volotea, alla quale offre una vasta gamma di servizi per gli aeromobili. Dal canto suo, Volotea, in qualità di cliente 100% Services, beneficia di un supporto completo e integrato. Questa rinnovata collaborazione è in linea con le strategie a medio termine di entrambe le società: Volotea è supportata da un partner affidabile per la sua strategia di crescita della flotta, mentre Airbus fornisce servizi dedicati per garantire che i suoi aeromobili operino secondo gli standard più recenti.

