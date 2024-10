LATAM Airlines: positive proiezioni finanziarie hanno accompagnato la cerimonia del “Ring The Bell” alla Borsa di New York

Ieri LATAM Airlines Group S.A. ha suonato la campana d’apertura della Borsa di New York, segnando il suo atteso ritorno sul principale mercato azionario del mondo, da cui era uscito nel 2020 dopo gli impatti della pandemia e il processo di ristrutturazione finanziaria che ha attraversato. LATAM Airlines è stata quotata per la prima volta alla Borsa di New York nel 1997, come LAN Chile, ed è stata la prima compagnia aerea latinoamericana a commercializzare American Depositary Receipts (ADR).

Durante questo momento, il presidente del Consiglio di Amministrazione di LATAM Airlines Group S.A, Ignacio Cueto, ha sottolineato che “oggi iniziamo un nuovo capitolo nella storia di LATAM. Un capitolo in cui aspiriamo a guidare, innovare e crescere in modi che abbiano un impatto positivo sui nostri clienti, sulle comunità che serviamo, sui mercati in cui competiamo e sul mondo in generale”.

Da parte sua, il CEO di LATAM Airlines Group S.A., Roberto Alvo, ha aggiunto che “siamo molto orgogliosi di tornare sul principale mercato azionario del mondo in un momento così opportuno. Questo è stato un anno caratterizzato da importanti risultati in diversi ambiti, che ci hanno permesso di aggiornare le proiezioni finanziarie in modo molto positivo per il 2024. Essere qui oggi è un riconoscimento dello sforzo e della dedizione di tutti noi che facciamo parte del gruppo LATAM, che ci spinge ad andare avanti con più forza e determinazione”.

Più tardi nel corso della giornata si è tenuto il primo “Investor Day” di LATAM Airlines, il cui tema centrale è stata la sua proposta di valore unica nella regione e il suo piano per guidare una crescita futura sostenuta e redditizia. L’incontro, a cui hanno partecipato investitori e analisti, ha visto le presentazioni di quattro dirigenti di LATAM Airlines Group S.A: Roberto Alvo, CEO; Ramiro Alfonsín, CFO; Hernán Pasman, COO e Paulo Miranda, Direttore Area Customer & Experience Officer.

Focus di questo momento è stato mostrare la competitività di LATAM Airlines: oggi è il più importante gruppo aereo del Sud America e il decimo a livello mondiale. L’obiettivo è quello di offrire la migliore soluzione di viaggio ai propri clienti; il gruppo è finanziariamente solido e cerca di essere sostenibile, adattandosi alla tecnologia.

LATAM Airlines ha aggiornato oggi le sue proiezioni per il 2024. In termini di capacità, misurata in posti-chilometro disponibili (ASK), la compagnia aerea ha indicato di aspettarsi una crescita tra il 15% e il 16% rispetto all’anno precedente. A sua volta, il gruppo prevede un costo unitario adeguato delle operazioni passeggeri, escluso il carburante, compreso tra 4,2 e 4,3 centesimi, inferiore a quanto inizialmente previsto.

LATAM Airlines ha annunciato di aspettarsi un EBITDAR annuo rettificato (utile prima di interessi, tasse, svalutazioni e costi di affitto) compreso tra 3.000 e 3.150 milioni di dollari. Infine, il gruppo prevede di continuare a ridurre il proprio rapporto di leva finanziaria netto rettificato a 1,6x – 1,7x volte entro la fine dell’anno.

LATAM Group si è assicurato un ordine per oltre 120 aerei fino al 2030, sostenendo la sua crescita futura. Durante l’Investor Day sono stati presentati gli impegni di LATAM con Airbus, Boeing e locatori, che ammontano a 106 aeromobili a fusoliera stretta (narrow body, un corridoio) e 19 aeromobili a fusoliera larga (wide body, due corridoi), compreso il recente acquisto di 10 aereomobili Boeing, garantendo una delle poche posizioni disponibili fino al 2030. Tutto quanto sopra indicato fa parte dell’impegno del gruppo ad avere una delle flotte più moderne ed efficienti del Sud America.

Attualmente LATAM Airlines possiede 341 aerei, 56 aerei passeggeri Boeing (modelli 767, 777 e 787) e 263 aerei Airbus (modelli A319, A320, A320neo, A321 e A321neo). In occasione dell’Investor Day, la compagnia aerea ha sottolineato di avere prezzi competitivi assicurati per il 90% della sua flotta fino al 2029, con aumenti dovuti solo all’incorporazione di aerei di nuova generazione.

Per quanto riguarda gli investimenti futuri per migliorare l’esperienza del clienti, LATAM Group ha annunciato che entro il 2025 prevede di completare l’installazione della connessione WI-FI sui suoi aerei a fusoliera stretta, lanciare la sua prima sala VIP a Lima (Perù) mentre fra due anni è previsto il rinnovamento della lounge di Miami (Stati Uniti) e il lancio di una nuova a San Paolo (Brasile). LATAM Airlines prevede inoltre di estendere presto a Lima e Santiago il servizio specializzato “Signature Check-In”, attualmente disponibile solo all’aeroporto Guarulhos. Un’altra novità che LATAM ha rivelato è l’introduzione di un nuovo tipo di poltrone nella classe business, che incorpora il concetto di “New Business Class Suite” per una maggiore privacy del cliente, e che debutterà in concomitanza con il completo rilancio dell’offerta di prodotti e servizi.

Considerando il contesto attuale, LATAM Airlines ha annunciato che nel 2025 prevede di avere una crescita della capacità ad alta cifra (crescita percentuale ASK anno su anno), di mantenere il costo unitario dei passeggeri (escluso il carburante) in linea con 4,2-4,4 centesimi, di far crescere l’EBITDAR rettificato al di sopra della capacità e di avere una leva netta rettificata pari o inferiore a 1,7x (volte).

(Ufficio Stampa LATAM Airlines Group – Photo Credits: LATAM Airlines Group)