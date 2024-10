American Airlines comunica i risultati finanziari del terzo trimestre 2024

American Airlines Group Inc. ha comunicato oggi i suoi risultati finanziari per il terzo trimestre 2024.

Record third-quarter revenue di $13,6 miliardi. Third-quarter net loss di $149 milioni, o ($0,23) per azione. Escludendo i net special items, third-quarter net income di $205 milioni, o $0,30 per diluted share.

“Il team di American Airlines continua a concentrarsi sulla gestione di un’operazione affidabile e sulla gestione dei costi in tutta la compagnia aerea”, ha affermato il CEO di American, Robert Isom. “Abbiamo adottato misure aggressive per reimpostare la nostra strategia di vendita e distribuzione e coinvolgere nuovamente la comunità dei viaggi d’affari, che siamo certi migliorerà le nostre performance di fatturato nel tempo. Abbiamo ricevuto un ottimo feedback dalle agenzie di viaggio e dai clienti aziendali, mentre lavoriamo per ricostruire le fondamenta della nostra strategia commerciale e rendere più facile per i clienti fare affari con American”.

“Nel terzo trimestre, la compagnia aerea ha rinegoziato contratti competitivi con la maggior parte delle più grandi agenzie di viaggio e molti dei suoi principali clienti aziendali, ha reintrodotto i vantaggi Corporate Experience per i viaggiatori aziendali e ha aumentato il supporto per i corporate and agency customers.

Il team di American Airlines ha dimostrato la sua continua resilienza nel terzo trimestre, riprendendosi rapidamente da diversi irregular operations events, in particolare l’interruzione dovuta a CrowdStrike e gli uragani Debby ed Helene. Nonostante l’impatto di questi eventi, il team American ha prodotto solidi risultati operativi nel terzo trimestre, tra cui il più alto completion factor tra gli U.S. network carriers e il più alto third-quarter load factor della compagnia aerea dalla fusione di American e US Airways nel 2013.

American ha prodotto un fatturato record nel terzo trimestre di 13,6 miliardi di dollari, con un aumento dell’1,2% anno su anno. Su GAAP basis, la compagnia ha prodotto un margine operativo dello 0,7% nel trimestre. Escludendo l’impatto dei net special items, la compagnia ha prodotto un adjusted operating margin del 4,7% nel trimestre.

American ha continuato a rafforzare il suo bilancio nel terzo trimestre, riducendo il debito totale di circa $360 milioni. La compagnia è sulla buona strada verso il suo obiettivo di ridurre il debito totale di $15 miliardi entro la fine del 2025. American ha chiuso il trimestre con circa $11,8 miliardi di liquidità disponibile totale”, afferma American Airlines.



“In base alle attuali tendenze della domanda, alle attuali previsioni sui prezzi del carburante ed escludendo l’impatto degli special items, la compagnia prevede fourth-quarter 2024 adjusted earnings per diluted share compresi tra $0,25 e $0,50. American prevede ora che i suoi full-year 2024 adjusted earnings per diluted share saranno compresi tra $1,35 e $1,60″, conclude American Airlines.

(Ufficio Stampa American Airlines – Photo Credits: American Airlines)