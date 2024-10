Quality Fly completa la modernizzazione della flotta con Tecnam

Tecnam ha annunciato che Quality Fly, general aviation flight training organisation spagnola, ha aggiunto quattro nuovi Tecnam P2008JC MKII alla sua training fleet quest’anno.

“L’aggiunta del nuovo velivolo Tecnam P2008 standardizzerà e modernizzerà la flotta e aumenterà l’efficienza operativa, offrendo significativi vantaggi agli ATP Integrated students, tra cui: standardizzazione della flotta, passando a una flotta unificata di Tecnam P2008 single engine piston (SEP) aircraft con glass cockpits i tempi di addestramento si riducono e si rende inoltre più agevole il passaggio al MEP & IFR training sul velivolo Tecnam P2006; allineamento con il nuovo ATP Integrated Program; maggiore efficienza e sicurezza.

Queste aggiunte alla flotta segnano un’importante pietra miliare nella missione di Quality Fly di fornire un ATP Integrated training all’avanguardia per i futuri piloti di linea commerciali, migliorando al contempo la qualità, l’efficienza e la sicurezza dell’esperienza di formazione.

Tutti i nuovi velivoli Tecnam P2008 sono dotati di FLARM technology, che fornisce real-time collision avoidance, contribuendo a un ambiente di volo più sicuro per studenti e istruttori”, afferma Tecnam.

“L’aggiunta di questi 4 nuovi Tecnam P2008 dimostra la nostra missione di fornire i più alti standard di formazione per i nostri studenti ATP Integrated. Modernizzando e standardizzando la nostra flotta, stiamo semplificando le nostre operazioni e offrendo un’esperienza di formazione ancora più efficiente, sicura e moderna per i piloti commerciali del futuro. Guardando al futuro, Quality Fly è su un entusiasmante percorso di crescita: prevediamo di raddoppiare il numero di studenti entro i prossimi due anni e triplicarlo in quattro anni, il tutto mantenendo la stessa elevata qualità, affermandoci come leader nella formazione dei piloti commerciali in tutta Europa”, ha affermato Rubén Matesanz, CEO di Quality Fly.

“Siamo entusiasti di assistere all’espansione di una moderna scuola di volo come Quality Fly. Questo investimento non solo migliora la qualità dell’istruzione, ma prepara anche gli studenti per un dinamico panorama aeronautico globale. Insieme, stiamo plasmando il futuro del volo”, ha affermato Walter Da Costa, Chief Sales Officer di Tecnam.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)