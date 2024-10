Embraer e LOT Polish Airlines siglano un Pool Program Agreement

Embraer ha firmato un contratto pluriennale con LOT Polish Airlines per il Pool Program. “Con questo accordo, la compagnia aerea riceverà supporto per un’ampia gamma di repairable components per i suoi tre E195-E2 recentemente presi in leasing da Azorra. LOT Polish Airlines è uno dei più grandi operatori di E-Jets al mondo, con 47 aeromobili prodotti da Embraer nella sua flotta. Attualmente, il Pool Program supporta più di 60 compagnie aeree in tutto il mondo”, afferma Embraer.

“Siamo entusiasti di ampliare la nostra collaborazione con Embraer tramite il Pool Program agreement. Questa partnership è una testimonianza del nostro impegno per l’eccellenza operativa e l’efficienza mentre continuiamo a far crescere la nostra flotta con gli aeromobili E195-E2. Avere la solida rete di supporto di Embraer alle spalle ci garantisce di poter fornire ai nostri passeggeri l’affidabilità e la qualità che si aspettano da LOT Polish Airlines. Questo accordo non è solo una continuazione del nostro rapporto di lunga data con Embraer, ma anche un altro passo nell’ottimizzazione della manutenzione della nostra flotta e delle capacità operative”, afferma Krzysztof Krolak, Vice President of Technical Operations, LOT Polish Airlines.

“Siamo molto lieti di firmare un Pool Program agreement con LOT Polish Airlines. La compagnia sta aumentando la sua impronta E2 insieme ai nostri servizi, il che dimostra che siamo sulla strada giusta per supportare le operazioni degli aeromobili e mantenere la prontezza della sua flotta. LOT è stato il primo operatore degli E-Jets nel 2004 ed è un onore continuare ad avanzare nella nostra relazione a lungo termine”, afferma Carlos Naufel, CEO and President, Embraer Services & Support.

“Embraer fornisce supporto alle compagnie aeree in tutto il mondo, con la sua competenza tecnica e il suo vasto component services network. I risultati sono risparmi significativi nei repair and inventory carrying costs e una riduzione del warehousing space e delle risorse necessarie per il repair management, offrendo in definitiva livelli di performance garantiti. Il portafoglio di Embraer Services & Support offre un’ampia gamma di soluzioni competitive progettate per ogni cliente, per supportare la crescente flotta di aeromobili Embraer in tutto il mondo e offrire la migliore esperienza post-vendita nella global aerospace industry”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)