Skywings Flight Training riceve in consegna il nuovo velivolo Diamond DA40

Skywings Flight Training, Belgium-based flight academy, ha recentemente ricevuto due nuovi velivoli Diamond Aircraft DA40 NG presso la sede centrale di Diamond Aircraft a Wiener Neustadt, Austria.

“I nuovi single-engine DA40 NG aircraft sono i primi di quattro che Diamond fornirà a Skywings nel 2024, aggiungendosi ai quattro velivoli Diamond già presenti nella flotta della scuola di volo. I velivoli saranno utilizzati per addestrare i futuri piloti di linea presso le basi di Skywings ad Anversa, Belgio, e Alicante, Spagna.

Skywings ha anche installato un nuovo convertible DA40/42 FNPT II simulator presso l’Antwerp Airport campus all’inizio di quest’anno”, afferma Diamond Aircraft.

“Abbiamo scelto di operare una full Diamond fleet per la loro impareggiabile affidabilità e tecnologia all’avanguardia, che è fondamentale per la formazione della prossima generazione di piloti di linea”, ha affermato Pieter Brantegem, Chief Commercial Officer, Skywings. “Il basso consumo di carburante è un fattore importante nel nostro impegno per l’efficienza e la sostenibilità. Inoltre, la transizione senza soluzione di continuità tra simulator, single-engine and twin-engine variants consente ai nostri studenti di sviluppare le competenze necessarie per una progressione fluida durante il loro percorso di formazione”.

“Il four-seat, single-engine Diamond DA40 NG è una scelta leader per le scuole di volo in tutto il mondo. Equipaggiato con un Austro Engine AE 300 turbocharged diesel engine da 168 CV e dotato di EECU single lever control system, l’aereo opera con Jet A-1, rendendolo conveniente e sostenibile.

Diamond Aircraft è inoltre specializzata nella produzione di state-of-the-art flight simulation training devices (FSTDs) per il flight training market, come il convertible FNPT II ora in uso presso Skywings Flight Training. Diamond costruisce i suoi FSTD prevalentemente con parti di aeromobili originali, tra cui una suite avionica originale Garmin G1000 NXi, per ottenere un authentic cockpit environment”, prosegue Diamond Aircraft.

“Diamond Aircraft è orgogliosa di aiutare Skywings Flight Training a realizzare la sua missione di formare i suoi studenti utilizzando i migliori equipaggiamenti sul mercato”, ha affermato Jane Wang, Sales Director at Diamond Aircraft Austria. “Poiché la sicurezza è la loro priorità numero uno, questa è una scelta naturale per entrambe le organizzazioni, dato l’impareggiabile safety record di Diamond. Skywings trarrà inoltre vantaggio dai vantaggi della fleet commonality: minimal instructor standardization, rapid student transition, reduced parts inventory, lower maintenance costs, nonché la comodità di un fornitore unico”.

Skywings ha firmato l’ordine per quattro nuovi aeromobili e un simulatore in occasione dell’European Airline Training Symposium tenutosi a Cascais, Portogallo, nel novembre 2023.

(Ufficio Stampa Diamond Aircraft – Photo Credits: Diamond Aircraft)