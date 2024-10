Emirates: un nuovo report svela il significativo contributo dell’aviazione all’economia di Dubai

Emirates Group e Dubai Airports hanno pubblicato oggi uno studio sull’impatto economico che riafferma il ruolo centrale dell’aviazione nell’economia di Dubai, quantificandone i contributi e prevedendo la traiettoria ascendente del settore, basandosi sulle proiezioni di crescita finanziaria e di passeggeri.

Lo studio, realizzato dalla società di ricerca globale Oxford Economics, include una valutazione dell’attività economica diretta generata dal settore dell’aviazione, delle attività indirette generate dalla sua catena di approvvigionamento e di quelle indotte sostenute dai consumi finanziati dai salari dei lavoratori locali del settore aeronautico. Lo studio valuta, inoltre, l’impatto catalitico della spesa turistica derivante dal settore dell’aviazione a Dubai.

Sua Altezza lo Sceicco Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Presidente e Amministratore Delegato di Emirates Airline & Group, nonché Presidente di Dubai Airports, ha dichiarato: “Sotto la guida di Sua Altezza lo Sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, il settore dell’aviazione di Dubai ha rappresentato una colonna portante della strategia di crescita economica della nostra città e continuerà a svolgere un ruolo chiave nell’Agenda Economica D33.

Grazie alla forte connettività aerea, Dubai ha una presenza di rilievo sulla scena globale per il commercio, gli investimenti e il turismo ed è un attore chiave nei settori dell’aviazione e della logistica. I nostri piani ambiziosi per Dubai World Central – Al Maktoum International e i nostri investimenti in corso per ampliare Dubai International Airport, sbloccheranno ulteriori opportunità economiche, sostenendo la domanda prevista per il trasporto aereo. I nostri piani di crescita genereranno ulteriori posti di lavoro qualificati e aiuteranno a promuovere l’innovazione, collaborando con partner tecnologici e all’avanguardia per sviluppare soluzioni future in grado di migliorare l’esperienza di viaggio e rendere le operazioni più efficienti e sicure”.

“Si stima che nel 2023 il settore dell’aviazione di Dubai, composto da Emirates Group, Dubai Airports (inclusi gli aeroporti di Dubai International e Dubai World Central – Al Maktoum) e altre entità del settore aeronautico, abbia contribuito con 37,3 miliardi di USD in valore aggiunto lordo (GVA), pari al 27% del PIL di Dubai. Questo dato includeva l’impatto economico diretto di 25,6 miliardi di USD e 11,8 miliardi di USD derivanti dal contributo catalitico del turismo facilitato dall’aviazione. Si prevede che queste cifre aumenteranno costantemente, con le attività aeronautiche supportate da Emirates e Dubai Airports che contribuiranno con 53,3 miliardi di USD, pari al 32% del PIL previsto di Dubai entro il 2030 (ai prezzi del 2023).

Le attività legate all’aviazione hanno rappresentato, nel 2023, 631.000 posti di lavoro a Dubai, pari a uno su cinque lavori nell’emirato. Si prevede che entro il 2030 saranno creati ulteriori 185.000 posti di lavoro, arrivando ad un totale di occupazioni di 816.000 nel settore aeronautico.

Un precedente rapporto sull’impatto economico, pubblicato da Oxford Economics nel 2014, aveva rilevato che il settore dell’aviazione contribuiva al 27% del PIL di Dubai e sosteneva 417.000 posti di lavoro. Sebbene i risultati più recenti indichino che la quota del PIL di Dubai è rimasta stabile, il valore aggiunto lordo del settore è aumentato in termini reali, riflettendo una crescita più rapida in altri settori e una diversificazione dell’economia più ampia nell’ultimo decennio”, afferma Emirates.

“Gli investimenti di Dubai per garantire il futuro nel settore aeronautico e affinché questo continui a essere un motore economico, sono evidenti nei continui investimenti per espandere la capacità e le operazioni presso Dubai International, oltre a una struttura di nuova generazione presso Dubai World Central – Al Maktoum International. Il nuovo aeroporto, del valore di 34,8 miliardi di USD, sarà cinque volte più grande di Dubai International, con la prima fase completata entro 10 anni. Una volta ultimato, Dubai World Central – Al Maktoum International conterà oltre 400 piazzole per aeromobili, con una capacità di servire 260 milioni di passeggeri all’anno. L’espansione di Dubai World Central – Al Maktoum International non è inclusa nei risultati principali dell’impatto dello studio; tuttavia, il progetto di costruzione dovrebbe contribuire con circa 1,66 miliardi di USD al PIL di Dubai nel 2030, e sostenere 132.000 posti di lavoro.

Il nuovo aeroporto e le infrastrutture circostanti contribuiranno all’Agenda Economica di Dubai (D33), che mira a rafforzare l’impronta commerciale e turistica dell’emirato. I piani di sviluppo progressivi di D33 puntano anche a rendere Dubai una delle città più connesse, aggiungendo 400 destinazioni alla sua mappa, oltre a diventare uno dei cinque principali hub logistici al mondo.

L’aviazione è anche la forza trainante dietro la crescita del turismo internazionale a Dubai. La città è una delle destinazioni più frequentate al mondo, dove i visitatori hanno soggiornato in media 3,8 notti nel 2023, spendendo 1.170 USD in hotel, ristoranti, attrazioni e shopping. Secondo il rapporto, i visitatori internazionali che hanno volato a Dubai hanno speso circa 17,9 miliardi di USD lo scorso anno”, prosegue Emirates.

“In totale, si stima che la spesa turistica, facilitata dall’aviazione, abbia contribuito con 11,8 miliardi di USD in valore aggiunto lordo, pari all’8,5% del PIL di Dubai, sostenendo 329.000 posti di lavoro. Più della metà del valore aggiunto lordo, 6,2 miliardi di USD, è stato generato da coloro che hanno scelto Emirates per volare a Dubai. Si prevede che il turismo a Dubai crescerà in modo significativo nei prossimi sei anni, con la spesa turistica che dovrebbe raggiungere 17,2 miliardi di USD in valore aggiunto lordo, pari al 10% del PIL previsto di Dubai, oltre a rappresentare uno su otto posti di lavoro a Dubai“, conclude Emirates.

Sir Tim Clark, President Emirates Airline, afferma: “Emirates Group, sotto la guida di Sua Altezza lo sceicco Ahmed bin Saeed Al Maktoum, è senza dubbio una delle entità aeronautiche di maggior successo del pianeta. Emirates è la compagnia aerea internazionale più grande e redditizia al mondo e dnata è uno dei maggiori fornitori di servizi correlati al trasporto aereo. Con operazioni che abbracciano sei continenti, siamo una forza influente nel trasporto aereo globale.

La nostra ascesa non è un caso. Ciò che abbiamo è il risultato di un brillante piano generale, ideato e guidato da Sua Altezza lo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice Presidente e Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti e Sovrano di Dubai.

Il modo in cui lo sceicco Mohammed ha avviato Emirates con un capitale iniziale di 10 milioni di dollari è leggendario. 39 anni e moltissimi riconoscimenti internazionali dopo, siamo orgogliosi di aver consegnato miliardi di dividendi ai nostri proprietari e miliardi in più di impatto economico totale a Dubai.

Secondo l’ultimo rapporto di Oxford Economics, l’aviazione ha contribuito per il 27% al PIL di Dubai nel 2023, generando 137 miliardi di AED di valore aggiunto lordo (VAL). Di questa cifra, l’impatto principale di Emirates Group è stato di 75 miliardi di AED, pari al 15% del PIL di Dubai. Questo valore comprende l’impatto diretto delle nostre attività commerciali, l’impatto indiretto generato attraverso la nostra miriade di fornitori e partner nell’ecosistema dell’aviazione e l’impatto indotto dai beni e servizi consumati dai nostri 81.000 dipendenti e dai loro familiari negli Emirati Arabi Uniti.

L’aviazione è un abilitatore strategico per Dubai ed è fondamentale per l’ambizione della città di diventare una delle principali destinazioni globali per turismo, commercio e investimenti. Nel 2023, Dubai ha accolto oltre 17 milioni di visitatori ed Emirates ha trasportato il 54% di tutti i visitatori internazionali che hanno viaggiato a Dubai in aereo, generando un ulteriore GVA di 23 miliardi di AED in impatto turistico supportato dall’aviazione.

Ciò significa che il contributo economico totale di Emirates nel 2023 è stato di 98 miliardi di AED in GVA, ovvero un enorme 19% del prodotto interno lordo di Dubai.

Guardando al futuro, Oxford Economics prevede che il contributo di Emirates Group all’economia di Dubai raggiungerà 144 miliardi di AED, pari al 24% del PIL previsto di Dubai nel 2030.

Queste cifre non tengono nemmeno conto del nuovo Al Maktoum International airport, che sarà il più grande del mondo una volta completato, e nuova sede di Emirates dalla metà degli anni ’30 in poi. Il nuovo aeroporto e l’infrastruttura aeronautica di supporto attorno al Dubai World Central sbloccheranno la capacità per la continua traiettoria di crescita di Emirates Group. Fondamentalmente, ci consentirà di soddisfare la domanda di viaggi verso Dubai e attraverso la nostra rete e di alimentare la prossima fase di crescita di Dubai.

L’aviazione stessa è un ecosistema, che richiede le giuste politiche e la cooperazione tra il settore pubblico e privato per prosperare. Un ecosistema dell’aviazione fiorente è essenziale per economie sane. Dubai lo ha capito subito ed è stata puntuale con le sue politiche e i suoi investimenti, grazie a leader che guardano all’orizzonte globale piuttosto che adottare una visione ristretta e a breve termine. Ecco perché Dubai sta ora raccogliendo i frutti della sua strategia, che ha raggiunto un valore di 137 miliardi di AED in GVA l’anno scorso.

Emirates Group ha sempre fatto parte di un quadro più ampio, che è la visione per Dubai, e siamo orgogliosi di svolgere il nostro ruolo. Il nostro successo porta significativi benefici economici e sociali a tutte le comunità che serviamo, ma in nessun luogo più che nella nostra base, Dubai.

Sarebbe stato impossibile raggiungere ciò che abbiamo raggiunto senza il supporto dei nostri clienti, dipendenti, partner e, soprattutto, dei nostri leader. C’è ancora molto da fare, ed Emirates Group è entusiasta e pronto per il futuro”.

