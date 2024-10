SAS partecipa per la prima volta allo SkyTeam Aviation Challenge con uno storico Polar Route flight

SAS annuncia la sua prima partecipazione in assoluto a The Aviation Challenge (TAC), presentato da SkyTeam, che prevede una historic route selezionata da Copenhagen (CPH) a Los Angeles (LAX), che ha lasciato Copenhagen oggi, 24 ottobre, alle 12:10.

“Per decenni SAS è stata in prima linea nel promuovere la sostenibilità nell’aviazione. Dalla costruzione di una flotta di aeromobili più efficiente e dall’ottimizzazione dell’uso delle risorse, all’introduzione dei sustainable aviation fuel (SAF), SAS ha esplorato nuovi modi per ridurre la sua impronta di carbonio. Con l’impegno di raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2050, SAS adotterà le misure necessarie per guidare il cambiamento strutturale nel settore. Partecipando a TAC, SAS rafforza il suo impegno di lunga data per l’innovazione e la definizione di nuovi standard nel settore dell’aviazione.

Quest’anno segna il 70° anniversario da quando SAS è diventata la prima compagnia aerea a sorvolare il Polo Nord, collegando Copenhagen a Los Angeles nel 1954, un traguardo rivoluzionario che, a suo tempo, fu una pietra miliare per la sostenibilità. La rotta polare accorciò notevolmente il viaggio tra Europa e Nord America, risparmiando carburante e riducendo le emissioni, una dimostrazione del coraggio e dell’innovazione scandinavi, che si allinea con l’attenzione odierna all’efficienza operativa e alla sostenibilità”, afferma SAS.

“The Aviation Challenge (TAC) è un evento annuale in cui i membri dell’alleanza SkyTeam partecipano a voli appositamente progettati per mostrare la loro eccellenza operativa, gli sforzi per la sostenibilità e le strategie innovative. La sfida mira a condividere innovazioni di sostenibilità che possono aiutare a trasformare l’intero settore dell’aviazione.

La partecipazione di SAS a TAC fa parte della missione più ampia della compagnia di supportare la transizione verso un’aviazione sostenibile e di guidare la trasformazione essenziale del settore dell’aviazione. Che si tratti di ridurre lo spreco alimentare sui voli, ottimizzare le rotte con la sua flotta efficiente o impegnarsi in partnership per sviluppare i SAF e gli aerei elettrici, SAS si impegna ad accelerare questo cambiamento”, prosegue SAS.

Mads Brandstrup Nielsen, SAS Senior Vice President of Communication and Public Affairs, ha commentato: “Il volo da Copenhagen a Los Angeles dimostra la nostra attenzione all’efficienza operativa, ottimizzando ogni aspetto del volo per ridurre il nostro impatto ambientale. La partecipazione di SAS a TAC è più di una semplice competizione: è una testimonianza del nostro impegno nel dare forma a un settore dell’aviazione più sostenibile. Con una solida storia di innovazione e una chiara attenzione al futuro, SAS è in prima linea nel cambiamento”.

“Il coinvolgimento di SAS in TAC non solo evidenzia le sue innovazioni, ma fa anche parte di una strategia più ampia per rendere l’aviazione più sostenibile. La collaborazione tra team di tutte le divisioni – flight operations, cargo, ground services and maintenance – dimostra l’approccio olistico di SAS. Questo sforzo collettivo tra colleghi e partner, unito alla dedizione di lunga data della compagnia alla riduzione dell’impatto ambientale, posiziona SAS in prima linea nella trasformazione del settore.

SAS sta guidando la transizione verso un futuro più sostenibile per l’aviazione, con un obiettivo chiaro di raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2050. Le sue attuali innovazioni gettano le basi per la sostenibilità a lungo termine nei viaggi aerei”, conclude SAS.

