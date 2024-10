GE Aerospace: gli annunci e gli accordi durante MRO Europe

Emirates firma un accordo con GE Aerospace per i servizi del sistema elettrico del B777

GE Aerospace ha annunciato un 10-year, multi-million-dollar services agreement con Emirates a supporto dell’electrical load management system sulla sua flotta di Boeing 777. L’accordo è supportato da GE Aerospace a Cheltenham, Regno Unito. Emirates è il più grande operatore di B777 al mondo, con una flotta di 143 aeromobili.

Gli electrical load management systems aiutano gli aeromobili a operare in modo più sicuro ed efficiente attraverso una migliore gestione e distribuzione dell’energia elettrica in tutto l’aeromobile.

Ahmed Safa, Emirates’ Head of Engineering & MRO, ha affermato: “Migliorare l’affidabilità operativa e la disponibilità degli aeromobili, massimizzare l’efficienza e aumentare la sicurezza sono sempre stati al centro del modo in cui supportiamo la nostra flotta e garantiscono un’esperienza coerente per i nostri clienti. GE Aerospace continua a dimostrare una profonda comprensione delle nostre esigenze, offrendo un’integrazione perfetta delle ultime tecnologie che ci consentono di ottimizzare la flotta Emirates Boeing 777”.

“Questo accordo è un programma di servizi flessibili progettato per ridurre i costi degli operatori e massimizzare la disponibilità degli aeromobili”, ha affermato Salim Mousallam, Regional Vice President – Defense & Systems for GE Aerospace in Middle East, Africa, and Türkiye. “Forniremo a Emirates le soluzioni di servizi che meglio si adattano alle loro esigenze in modo che possano concentrarsi sull’attività di gestione e mantenimento di una compagnia aerea globale in rapida crescita”.

GE Aerospace ha sviluppato una serie di programmi di Integrated Logistics Management e Performance-Based Logistics come parte della sua offerta di servizi.

Questo accordo si basa su decenni di partnership tra GE Aerospace ed Emirates. Le due aziende collaborano da tempo, con importanti ordini di motori per aeromobili e contratti di servizio a lungo termine, adozione di software di volo GE Aerospace per la riduzione delle emissioni, sviluppo di servizi MRO basati negli Emirati Arabi Uniti.

GE Aerospace investe $130 milioni per espandere le MRO Facilities in Europa

GE Aerospace ha annunciato piani per investire più di 130 milioni di dollari nelle sue Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) and component repair facilities in Europa entro la fine del 2026.

Questo investimento fa parte dell’aumento di spesa MRO globale pluriennale di 1 miliardo di $ di GE Aerospace annunciato all’inizio di quest’anno. L’obiettivo è garantire che le MRO facilities nella regione abbiano la capacità di soddisfare la crescente domanda di servizi per la base installata di GE Aerospace e CFM. L’investimento finanzierà ulteriori engine test cells, nuovi equipaggiamenti e tecnologie all’avanguardia, tra cui tecniche di ispezione avanzate basate sull’intelligenza artificiale. Questi miglioramenti mirano a ridurre i tempi di consegna per i clienti e ad ampliare la capacità di riparazione dei componenti.

Russell Stokes, GE Aerospace President and CEO, Commercial Engines and Services, afferma: “Le nostre MRO facilities in Europa svolgono un ruolo chiave nella nostra rete di servizi globali e questo investimento ci aiuterà a soddisfare la domanda e a far volare le flotte dei clienti in sicurezza. La nostra attenzione alla creazione di nuove capacità sottolinea il nostro impegno per la sicurezza e la qualità non solo per i nostri clienti, ma anche per milioni di persone che volano con i nostri prodotti sotto le ali”.

La maggior parte dell’investimento sosterrà la crescente domanda di motori CFM LEAP, mentre la flotta continua a maturare ed espandersi con oltre 3.300 aeromobili con motori LEAP in servizio e oltre 10.000 motori aggiuntivi attualmente in backlog.

Molti di questi investimenti vengono effettuati come risultato del lavoro dei dipendenti per migliorare la sicurezza, la qualità, la consegna e i costi, tramite FLIGHT DECK, il modello operativo snello proprietario di GE Aerospace, un approccio sistematico e orientato al cliente per gestire l’attività e offrire un valore eccezionale.

Una parte del finanziamento MRO pianificato in Europa è destinata ad aumentare la capacità di XEOS, una joint venture tra GE Aerospace e Lufthansa Technik situata a Sroda Slaska vicino a Wroclaw, in Polonia. Il sito sta subendo un cambiamento per concentrarsi esclusivamente sulla manutenzione dei motori LEAP, poiché la domanda di revisione e riparazione per la flotta in fase di maturazione continua a crescere.

I totali degli investimenti in Europa fino al 2026 includono:

United Kingdom: ~$75M

Nantgarw, Wales (Overhaul facility)

Prestwick, Scotland (Overhaul facility)

London, England (On-Wing-Support facility)

Wroclaw, Poland: ~$30M

XEOS Overhaul facility

Budapest, Hungary ~$25M

Component Repair facility

GE Aerospace impiega oltre 12.500 persone in Europa, di cui oltre 5.700 con Avio Aero.

GE Aerospace amplia l’applicazione dell’AI per le Blade Inspections sui motori CFM LEAP e GE9X

Basandosi sul successo dell’AI-enabled Blade Inspection Tool (BIT) per il GEnx engine , che ha dimezzato i blade inspection times migliorando al contempo la precisione rispetto alle standard borescope inspections, GE Aerospace ha annunciato i piani per lanciare due nuovi AI-enabled inspection tools per i motori CFM LEAP e GE9X durante MRO Europe 2024, ospitata quest’anno a Barcellona, Spagna.

Con la continua crescita dei viaggi aerei e i vincoli delle supply chain che causano alcuni ritardi nella consegna di nuovi aerei e motori, il settore aerospaziale ha registrato un notevole aumento della domanda di servizi per motori. L’implementazione di nuovi strumenti che utilizzano l’intelligenza artificiale potrebbe aiutare a consentire ispezioni più rapide e accurate che riducono i turnaround times (TAT) massimizzando al contempo il Time-On-Wing (TOW), ovvero il tempo in cui i motori sono in servizio per i clienti delle compagnie aeree.

“Con l’implementazione del nostro AI-enabled BIT per il motore GEnx, abbiamo visto i tempi del processo di ispezione dimezzarsi da 3 a 1,5 ore, migliorando al contempo la qualità e l’accuratezza”, ha affermato Nicole Jenkins, Chief MRO Engineer, GE Aerospace. “Siamo stati in grado di applicare molto rapidamente la nostra esperienza e le nostre conoscenze per il GEnx, sviluppando similar AI-enabled BITs per le nostre piattaforme CFM LEAP e GE9X”.

“Ciò che è particolarmente degno di nota è che con il motore GE9X avremo questo strumento di ispezione avanzato pronto quando il motore entrerà in servizio. Ciò dimostra quanto siamo arrivati lontano nell’integrazione della tecnologia AI nei servizi”.

Il GE Aerospace AI-enabled Blade Inspection Tool (BIT) guida la selezione delle immagini che i tecnici devono analizzare per ispezioni più rapide e accurate. L’intelligenza artificiale aiuta a ottenere immagini coerenti, un input fondamentale per la creazione di modelli predittivi basati su dati trasparenti e affidabili.

L’applicazione estesa dell’intelligenza artificiale per le critical blade inspections nel CFM LEAP e nel GE9X fa parte di un percorso lungo più di un decennio di GE Aerospace che ha integrato con successo l’intelligenza artificiale nelle sue operazioni aziendali. In questo periodo, GE Aerospace ha più che raddoppiato il suo investimento nella tecnologia AI e ha posizionato l’azienda come uno dei principali detentori di brevetti AI nel settore dell’aviazione.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)