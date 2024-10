News Brevi – 26.10.2024

GRANDE SUCCESSO PER “ROMA DRONE CONFERENCE” ALLA FIERA DI ROMA – Grande successo per “Roma Drone Conference 2024”, decima edizione della conferenza professionale sul settore dei droni e della mobilità aerea innovativa. All’evento – che è stato aperto dal direttore generale dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), Alessio Quaranta – sono intervenuti ben 25 relatori di alto livello e circa 500 partecipanti, tra cui esperti, professionisti ed operatori del settore e anche studenti del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale (DIMA) dell’Università Sapienza di Roma. Quest’anno la conferenza è stata ospitata, per la prima volta, dalla Fiera di Roma nell’ambito di “ZeroEmission Mediterranean 2024”, la fiera internazionale dedicata alle tecnologie del fotovoltaico e delle energie sostenibili, che ha visto in tre giorni oltre 4mila visitatori. “Siamo sempre stati presenti alle varie edizioni di Roma Drone Conference, che negli ultimi dieci anni ha contribuito alla diffusione della cultura dronistica in Italia”, ha detto Quaranta nel suo saluto iniziale. “Senza alcun atteggiamento di autoreferenzialità, penso che vada sottolineato quando le cose vanno bene: sin dal primo Regolamento emanato dall’ENAC, infatti, credo che il sistema Italia, nel suo complesso, abbia garantito, tra le prime autorità al mondo, lo sviluppo normativo della nuova mobilità aerea avanzata, segmento emergente che oramai è diventato parte della nostra quotidianità e che continuerà ad offrire servizi sempre più innovativi alla comunità e ai cittadini”. “Roma Drone Conference” ha fatto il punto sul mercato dei droni e della mobilità aerea innovativa in Italia. Tra le tante novità, ENAC ha presentato il Regolamento VCA (Vertical takeoff and landing Capable Aircraft), che disciplina le operazioni di volo con i nuovi aerotaxi a decollo e atterraggio verticali e definisce i requisiti per i futuri vertiporti, mentre l’Aero Club d’Italia ha illustrato la normativa per l’utilizzo dei nuovi multicotteri pilotati per il volo da diporto sportivo. Da parte sua, ENAV ha annunciato la creazione a San Salvo (Chieti) della prima zona U-Space italiana, un’area dedicata al volo dei droni tra le prime in Europa, che consentirà ad Amazon di avviare le sperimentazioni delle consegne di pacchi tramite multirotori. PwC Strategy& Italy ha invece presentato in anteprima la sua nuova ricerca sul mercato dei droni e della mobilità aerea avanzata in Italia: nel 2024, questo mercato mostra un calo dai 490 milioni di euro stimati nel 2023 agli attuali 459 milioni, anche se le proiezioni restano comunque promettenti, indicando che nel 2030 raggiungerà gli 1,44 miliardi di euro, con un aumento del 293% rispetto ai livelli odierni. Nell’ambito della fiera “ZeroEmission Mediterranean”, organizzata dalla società A151, si è svolta anche la seconda edizione di “Air Mobility Show”, l’area dedicata a droni, mobilità aerea avanzata e aviazione elettrica, con la presenza degli stand di una quindicina di aziende e associazioni.

I CLIENTI DI AMERICAN OFFRONO UN CONTRIBUTO RECORD ALLA 2024 STAND UP CANCER CAMPAIGN – Attraverso la campagna di raccolta fondi annuale di quest’anno con Stand Up To Cancer® (SU2C), American Airlines ha raccolto oltre 4,3 milioni di $ per la ricerca innovativa e salvavita sul cancro, la campagna di raccolta fondi di maggior successo che la compagnia aerea ha completato da quando ha unito le forze con SU2C nel 2016. Stand Up To Cancer consente scoperte scientifiche finanziando team di ricercatori per la ricerca scientifica sul cancro. Nel corso della sua collaborazione di otto anni, American ha raccolto oltre 31 milioni di $ a beneficio di SU2C e della sua missione di sensibilizzazione e finanziamento della ricerca per rilevare e curare i tumori, con l’aspirazione di curare tutti i pazienti. “È davvero commovente vedere la generosità dei membri del nostro team e dei clienti che si sono uniti per raccogliere oltre 4,3 milioni di $ nella lotta contro il cancro”, ha affermato Ron DeFeo, Chief Communications and Marketing Officer, American. “Siamo orgogliosi di svolgere un ruolo nel supportare la missione critica di SU2C e facilitare il più grande single campaign contribution per Stand Up To Cancer dal lancio della nostra collaborazione nel 2016”. Da quando la campagna è iniziata il 15 agosto, i clienti hanno guadagnato 25 miglia bonus American Airlines AAdvantage® per ogni dollaro donato. Inoltre, chiunque abbia utilizzato la propria carta di credito American Airlines AAdvantage® Mastercard® per la donazione ha guadagnato 50 miglia bonus AAdvantage® per dollaro, fino a 3 milioni di $ in donazioni totali. American ha inoltre supportato SU2C durante le sei settimane di campagna attraverso varie iniziative. Per evidenziare ulteriormente la campagna e dare ai clienti l’opportunità di sostenere la sua importante causa, American ha lanciato un limited-edition SU2C specialty amenity kit creato in collaborazione con il marchio di moda sostenibile Raven + Lily. “Nel corso della nostra vita, le cure per alcuni tumori non sono solo possibili, ma probabili. Insieme ad American Airlines e ai suoi generosi clienti, siamo più vicini a rendere quel futuro una realtà”, ha affermato Rusty Robertson, co-fondatore di Stand Up To Cancer. “Siamo così grati ad American Airlines per essere al nostro fianco per trovare risposte alle sfide più urgenti e per aver portato speranza a coloro che ne hanno bisogno ora”.

AMERICAN AIRLINES E LA FLORIDA MEMORIAL UNIVERSITY COLLABORANO PER AMPLIARE L’ACCESSO ALLE CARRIERE NELL’AVIAZIONE – American Airlines annuncia la donazione di una sovvenzione di 150.000$ alla Florida Memorial University (FMU) a supporto della Wayman Aviation Academy della scuola, che fornisce accesso alle carriere nell’aviazione per studenti sottorappresentati e sviluppa i migliori talenti dell’aviazione. Il contributo promuove la missione di American di creare consapevolezza e accesso alle opportunità nell’aviazione. “Siamo entusiasti di collaborare con la Florida Memorial University e supportare la Wayman Aviation Academy”, ha affermato Christina Flores, Managing Director of Global Talent Acquisition, American. “Attraverso questa sovvenzione e il nostro continuo impegno, ci impegniamo a garantire che la prossima generazione di professionisti dell’aviazione rispecchi i nostri clienti e le comunità che serviamo”. “La Florida Memorial University si impegna a preparare i nostri aviation students con la formazione necessaria per competere in tutti gli aspetti del settore dell’aviazione”, ha affermato l’Interim FMU President William McCormick. “Siamo rinvigoriti dalla generosità di American Airlines e dal loro impegno nei confronti della FMU, che aiuterà la nostra università ad amplificare le competenze essenziali dei nostri studenti, oltre a creare opportunità di carriera e accesso a professionisti del settore”. La partnership si basa sull’impegno esistente di American con gli studenti della FMU. L’American campus team e il Miami International Airport (MIA) Flight Chief office hanno sviluppato forti relazioni con la FMU, offrendo tutoraggio, visite al campus e tour della base per migliorare le esperienze degli studenti.

DELTA OSPITA L’ANNIALE DREAM FLIGHT PER ISPIRARE I FUTURI AVIATORI – Lanciato nel 2000, il DREAM Flight di Delta, uno special charter flight che trasporta Black students verso una aviation-themed destination, rimane una testimonianza dell’impegno della compagnia aerea verso studenti di gruppi sottorappresentati. Giunto ormai al suo 24° anno, lo speciale volo charter presenta un all-Black crew che trasporta Black students in una destinazione a tema aeronautico per ispirare la prossima generazione di aviatori. Quest’anno il volo era diretto alla Pensacola Naval Base, dove i giovani studenti hanno imparato a conoscere la Naval aviation e hanno potuto assistere a una dimostrazione dei Blue Angels, famosi in tutto il mondo. Il DREAM flight di Delta rappresenta l’impegno della compagnia aerea nell’esporre gli studenti di gruppi sottorappresentati al mondo dell’aviazione e un impegno nello sviluppo di un futuro più diversificato e inclusivo per l’industria aeronautica. Il programma è ospitato in collaborazione con la Organization of Black Aerospace Professionals (OBAP). “Fa parte della nostra cultura restituire qualcosa, e questo consente ai ragazzi di vedere il loro futuro in un modo che potrebbero non aver avuto l’opportunità di vedere prima”, ha affermato Kurt Ford, Managing Director of Flight Operations, Business Support, Technology and Strategy. La partnership in corso tra Delta e OBAP ha offerto a oltre 4.000 giovani opportunità di apprendimento immersivo per comprendere meglio i percorsi verso le carriere nell’aviazione. L’obiettivo principale rimane quello di accrescere l’interesse degli studenti per l’aviazione attraverso opportunità divertenti e formative, affiancandoli a dei mentori.

DASSAULT AVIATION SIGLA UNA PARTNERSHIP CON CFAI AQUITAINE – Dassault Aviation e CFAI Aquitaine de Bruges (Francia sud-occidentale), un UIMM training center, hanno firmato un accordo di partnership quadriennale il 21 ottobre. L’obiettivo è stabilire una cooperazione a lungo termine e intensificare le azioni congiunte relative alla promozione dell’aeronautics industry, di career appeal, training and recruitment. Ogni anno verrà stabilito un programma d’azione, sotto forma di attività di comunicazione, discussioni sui corsi di formazione e sulle modifiche a questi corsi, nonché pre-reclutamento. Questa operazione sottolinea l’impegno di Dassault Aviation verso una politica che incoraggia l’occupazione e l’integrazione dei giovani talenti, attraverso il supporto e la formazione professionale per i giovani e attraverso il rafforzamento delle partnership con il local training network. La firma dell’accordo è stata contrassegnata da una cerimonia per lanciare ufficialmente il Dassault Aviation Aeronautics Vocational Baccalaureate 2026 year group per le fitter and assembler-layout mechanic careers. Diciotto apprendisti si uniranno ai siti di produzione di Martignas e Mérignac per un periodo di 24 mesi, per conseguire un diploma in una delle tre opzioni: Structure, Systems or Avionics.

AIRBUS HELICOPTER: I VANTAGGI DELL’H225 CON HFORCE – Nel 2023 l’Ungheria ha ricevuto il primo H225M con HForce. “Con l’integrazione di HForce, l’H225M si è evoluto in un elicottero completamente versatile, in grado di svolgere qualsiasi missione militare. Con HForce il suo ambito di missione può essere notevolmente ampliato, rendendo teoricamente possibile qualsiasi missione, pur mantenendo il range e il payload di un heavy helicopter”, afferma Airbus. Phillipe Kohn, Military Missions Specialist for Airbus Helicopters, afferma: “HForce trasforma un non-specialised helicopter in un non-specialised attack helicopter. Se un elicottero è potente e se riduce il carico di lavoro, il che è sicuramente il caso dell’H225, se mettiamo un buon equipaggiamento e/o buone armi su questo elicottero, avrà ancora più versatilità”. La qualità che il sistema HForce ha aggiunto all’H225M è stata immediatamente evidente durante i test, con le dimensioni dell’elicottero e i controlli di volo che gli hanno conferito enormi vantaggi come piattaforma di tiro, secondo Kohn. “È eccellente, è altamente stabile, il nostro tiro ha avuto un successo straordinario. È davvero molto, molto preciso”. Oltre alla maggiore versatilità dell’elicottero, c’è il fatto che può essere modificato per cambiare ruolo in modo estremamente rapido. “In meno di mezz’ora, con meno di tre tecnici e senza attrezzi speciali, si può trasformare un attack helicopter in un firefighting helicopter o in un search and rescue helicopter, e penso che il nostro sia praticamente l’unico che può offrire questo”.

GE AEROSPACE E LA GE AEROSPACE FOUNDATION ASSEGNANO $2,3 MILIONI PER CREARE UNA FORZA LAVORO QUALIFICATA – GE Aerospace e la GE Aerospace Foundation stanno assegnando 2,3 milioni di dollari a una serie di organizzazioni per contribuire a creare una forza lavoro qualificata nel settore manifatturiero e opportunità di lavoro negli Stati Uniti e nel mondo. Queste donazioni arrivano mentre un nuovo sondaggio Morning Consult | GE Aerospace su 1.000 lavoratori statunitensi in tutti i settori manifatturieri rileva che lo sviluppo delle competenze è necessario per i nuovi lavoratori ed è visto come una chiave per il successo e la fidelizzazione dei lavoratori. L’industria manifatturiera aerospaziale statunitense ha quasi quattro volte più nuovi lavoratori (15%) dalla pandemia rispetto al settore manifatturiero in generale (4%), secondo l’U.S. Bureau of Labor Statistics. Nel frattempo, il settore deve affrontare una doppia sfida: una forte domanda e una forza lavoro che invecchia, con oltre un terzo dei lavoratori di età superiore ai 55 anni. “Offrire opportunità di formazione e ridurre le barriere che impediscono ai lavoratori di acquisire competenze sono fondamentali per il futuro dell’industria aerospaziale”, ha affermato Christian Meisner, GE Aerospace Chief Human Resource Officer and GE Aerospace Foundation Chair. “Ma non possiamo svolgere questo lavoro urgente da soli. Ci vorranno partner come quelli che GE Aerospace e la GE Foundation stanno aiutando e non vediamo l’ora di espandere questo lavoro per supportare i lavoratori e l’industria in generale in questo momento critico”. Le donazioni di GE Aerospace e della GE Aerospace Foundation aiuteranno i partner a stabilire nuovi programmi, ad ampliare quelli esistenti, ad aggiungere flessibilità e a ridurre i costi per le persone che cercano competenze manifatturiere. Queste iniziative supporteranno altri 1.250 lavoratori manifatturieri.