Lufthansa Technik approva investimenti da miliardi di euro

Lufthansa Technik continua il suo percorso di crescita. Il world market leader in aircraft maintenance, repair and overhaul (MRO) ha deciso di investire ben oltre un miliardo di euro nei prossimi anni. Gli investimenti saranno effettuati in tutte e tre le regioni del mondo, ovvero Americhe, Asia-Pacifico (APAC) ed Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA).

“I nostri piani confermano il nostro obiettivo di espandere la nostra posizione di leader di mercato”, afferma il Chief Financial Officer, Dr. William Willms.

Come parte della sua strategia aziendale Ambition 2030, Lufthansa Technik aveva annunciato la sua intenzione di aumentare il suo impegno non solo in Nord America in particolare, ma anche in Asia.

“Per finanziare la nostra crescita e i nostri investimenti, dobbiamo, ovviamente, anche generare ricavi corrispondenti”, prosegue William Willms.

Lufthansa Technik continua a puntare a un Adjusted EBIT per l’anno finanziario 2024 a un livello paragonabile al risultato record dell’anno precedente (628 milioni di euro), nonostante le sfide significative che il settore dell’aviazione deve affrontare, come le difficoltà in corso nella fornitura di materiali. Dopo il terzo trimestre, la cifra è già valutata a 486 milioni di euro (+5,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso).

“I ricavi sono aumentati fino al 13,9%, a 5,5 miliardi di euro nei primi nove mesi dell’anno e si prevede che supereranno per la prima volta la soglia dei sette miliardi di euro alla fine dell’anno. Lufthansa Technik continua a garantire con successo il suo business futuro e ha già firmato 523 nuovi contratti quest’anno (stesso periodo dell’anno precedente: 587). Oltre a raggiungere accordi nei tradizionali core segments, engine and component services, anche le innovazioni nei settori della digitalizzazione e della sostenibilità stanno dando i loro frutti.

Con LATAM dal Sud America, ANA e EVA Air (entrambe dall’Asia), Lufthansa Technik ha equipaggiato per la prima volta compagnie aeree esterne a Lufthansa Group con AeroSHARK negli ultimi mesi. Il functional surface film sviluppato insieme a BASF imita con successo la pelle degli squali, riduce la resistenza aerodinamica e consente un notevole risparmio di carburante. Con il suo esclusivo Digital Tech Ops Ecosystem, Lufthansa Technik continua a ottenere ottimi risultati con i clienti nell’arena digitale. Dalla sua introduzione nel 2023, i suoi moduli hanno già aggiunto valore alla manutenzione di migliaia di aeromobili. Nel terzo trimestre è stato inoltre annunciato uno speciale cabin modification agreement. Come primo Boeing-licensed service center, Lufthansa Technik modificherà gli interni della cabina degli aeromobili 787 Dreamliner“, afferma Lufthansa Technik.

“La cerimonia per celebrare la conclusione di un nuovo hydraulics workshop presso la sede di Amburgo è stata celebrata alcune settimane fa. La costruzione di altri due large workshop buildings presso la sede centrale dell’azienda è diventata definitiva. L’investimento di Lufthansa Technik solo ad Amburgo è nell’ordine del mid three-digit million euro range. Tuttavia, il denaro non verrà utilizzato solo per espandere e modernizzare i siti esistenti, ma anche per nuovi. Presto si saprà dove Lufthansa Technik costruirà un nuovo stabilimento per la revisione di engine parts and aircraft components nell’Europa sud-occidentale. Anche i piani per altri due importanti investimenti fuori dall’Europa sono in fase avanzata e saranno annunciati a breve.

Per raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi aziendali, Lufthansa Technik si sta anche concentrando sulla crescita inorganica. L’acquisizione di una quota dell’80% in ETP Thermal Dynamics di Tulsa, Oklahoma, USA, alcune settimane fa, ad esempio, rappresenta un’espansione mirata del portafoglio nel settore dei componenti. L’azienda è specializzata in aircraft heat exchangers, come oil and fuel coolers. L’acquisizione non solo rafforza le capacità di Lufthansa Technik in questo settore, ma anche la sua supply chain. Inoltre, continuano a essere effettuati investimenti significativi in materiali e personale. Alla fine di settembre, 24.114 persone lavoravano per Lufthansa Technik in tutto il mondo, con un aumento di circa 2.000 dipendenti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente”, conclude Lufthansa Technik.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)