IATA, ICAO e ACI ospiteranno congiuntamente un Symposium on Accessibility in International Civil Aviation

Insieme, l’International Civil Aviation Organization (ICAO), Airports Council International (ACI) e l’International Air Transport Association (IATA) ospitano il Symposium on Accessibility in International Civil Aviation, dal 2 al 3 dicembre 2024 presso la sede centrale dell’ICAO a Montréal, unendo governi, leader del settore e gruppi di difesa per affrontare le barriere ai viaggi aerei affrontate dalle persone con disabilità o mobilità ridotta.

Con il tema “Inclusive and Universally Accessible Air Transport for Persons with Disabilities and Reduced Mobility”, l’evento esplorerà strategie per creare un sistema di trasporto aereo più accessibile.

I principali argomenti di discussione includeranno: quadri e politiche internazionali per l’inclusione dell’accessibilità; barriere al trasporto aereo: architettoniche, tecnologiche e informative; storie di passeggeri con disabilità; collaborazione globale su standard e pratiche reciproche; migliorare l’accessibilità attraverso la progettazione e la tecnologia; mobilità nel trasporto aereo.

La World Health Organization (WHO) stima che oltre 1,3 miliardi di individui vivano con qualche forma di disabilità, rappresentando circa il 16% della popolazione mondiale. Inoltre, con l’invecchiamento della popolazione, si prevede che la percentuale di persone con disabilità aumenterà.

Sia gli Stati che l’industria hanno dimostrato un forte impegno nel migliorare il trasporto aereo accessibile per i passeggeri con disabilità. Mentre le attuali normative si concentrano principalmente sull’affrontare le preoccupazioni attraverso singole giurisdizioni, il raggiungimento di progressi significativi richiederà di spostare l’attenzione sulla creazione di un quadro globale coeso.

“Un trasporto aereo universalmente coordinato e accessibile può essere ottenuto solo attraverso una stretta collaborazione lungo la catena del valore dell’aviazione. L’ICAO sta intensificando la cooperazione con IATA e ACI su questa priorità, perché è solo mostrando ai governi e agli operatori come lavorare insieme come un’unica persona che riusciremo ad affrontare con successo le barriere esistenti nel trasporto aereo”, ha affermato Juan Carlos Salazar, ICAO’s Secretary General.

“Le compagnie aeree vogliono garantire un viaggio sicuro, affidabile e dignitoso per ogni passeggero, compresi quelli con disabilità. Per raggiungere questo obiettivo, le compagnie aeree, gli aeroporti e la comunità dei disabili devono lavorare insieme. Oltre a ciò, i quadri normativi nazionali per i passeggeri con disabilità devono supportare un’erogazione di servizi di successo, indipendentemente da dove inizi o finisca un viaggio. Il coordinamento tra tutti questi attori è la chiave per consentire ai passeggeri con disabilità di viaggiare con sicurezza. Abbiamo grandi aspettative che questo evento ci porti verso questo obiettivo”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

“ACI si impegna ad aiutare i nostri aeroporti membri a creare ambienti senza barriere che offrano pari accesso ed esperienze di viaggio eccezionali per tutti gli ospiti, indipendentemente dalle capacità. Questo simposio riunirà le parti interessate dell’aviazione di tutto l’ecosistema per impegnarsi in un dialogo significativo per identificare misure concrete per creare un sistema di trasporto aereo più accessibile”, ha affermato Justin Erbacci, ACI World’s Director General.

Organizzato nel contesto del 2024 ICAO Year of Facilitation, questo nuovo evento dovrebbe portare alla creazione e allo scambio di nuove competenze significative per migliorare l’esperienza di viaggio aereo delle persone con disabilità. Aiuterà inoltre a informare i negoziati tra i 193 Stati membri dell’ICAO sull’accessibilità quando si riuniranno nel 2025 per la 42a Assemblea ICAO.

Per maggiori informazioni sull’evento, visitare www.icao.int/Meetings/Accessibility2024. Il simposio presenterà una mostra che metterà in mostra soluzioni e servizi pratici per l’accessibilità.

(Ufficio Stampa ICAO – IATA – ACI World)