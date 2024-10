JetBlue annuncia i risultati del terzo trimestre 2024

JetBlue Airways Corporation ha comunicato oggi i suoi risultati finanziari per il terzo trimestre 2024.

“Abbiamo raggiunto o superato tutti i nostri obiettivi finanziari per il terzo trimestre e abbiamo fatto progressi nell’implementazione della nostra strategia JetForward, mantenendo lo slancio che avevamo stabilito nel secondo trimestre”, ha affermato Joanna Geraghty, JetBlue’s chief executive officer. “Grazie agli sforzi dei nostri membri dell’equipaggio e alle nostre migliori prestazioni operative nel terzo trimestre, abbiamo assistito a un aumento a due cifre della soddisfazione dei clienti anno su anno. Sono orgogliosa di guidare questo incredibile team, in particolare mentre continuano a offrire l’esperienza JetBlue di fronte a sfide operative come gli uragani Helene e Milton”.

“Siamo soddisfatti della nostra positive year-over-year unit revenue performance nel terzo trimestre. Le nostre azioni di self-help capacity hanno contribuito a far corrispondere meglio l’offerta alla domanda durante i voli fuori stagione. La domanda è rimasta sana ed è stata ulteriormente supportata dal miglioramento della capacità competitiva, in particolare nella regione latina, e dall’aumento delle nostre iniziative di fatturato”, ha affermato Marty St. George, JetBlue’s president. “Durante il trimestre, abbiamo annunciato nuovi prodotti e vantaggi, come lounge e una carta di credito premium co-branded, e abbiamo fatto progressi nell’implementazione delle nostre iniziative di affidabilità e rete. Oggi, annunciamo anche l’imminente potenziamento della nostra offerta Even More Space”.

JetBlue ha annunciato oggi i piani per far evolvere il suo Even More Space extra legroom seat in una nuova offerta, con merchandising migliorato e maggiore visibilità. Il nuovo approccio è progettato per aumentare la considerazione dei clienti per JetBlue e rafforzare la posizione competitiva della compagnia aerea nel premium leisure segment.

“A partire da metà novembre, prevediamo di dare a Even More Space maggiore visibilità nel processo di prenotazione, offrendola ai clienti direttamente sulla pagina dei risultati di ricerca voli su jetblue.com. Inoltre, i clienti possono continuare ad acquistare posti Even More Space nella mappa di selezione dei posti. Mentre ci avviciniamo al 2025, JetBlue rinominerà l’offerta EvenMore® per includere nuovi vantaggi e servizi con l’attuale extra legroom seat, creando un’offerta interessante per i clienti, per avere più spazio e vantaggi. JetBlue prevede di annunciare i nuovi servizi all’inizio del prossimo anno, prima del lancio”, afferma JetBlue.

“Siamo entusiasti di migliorare i nostri popular extra legroom seats, dando ai clienti ancora più motivi per scegliere JetBlue”, ha affermato Marty St. George. “Una parte fondamentale della trasformazione EvenMore® è rendere più facile per i clienti trovare e prenotare queste opzioni migliorate fin dall’inizio”.

Risultati finanziari del terzo trimestre 2024:

Net loss per il terzo trimestre 2024 secondo GAAP di $60 milioni, o $0,17 loss per share. Escludendo gli special items, adjusted net loss per il terzo trimestre 2024 di $54 milioni, o $0,16 loss per share.

Third quarter 2024 system capacity diminuita del 3,6% anno su anno.

Ricavi operativi di $2,4 miliardi per il terzo trimestre 2024, in aumento dello 0,5% anno su anno.

Spese operative di $2,4 miliardi per il terzo trimestre 2024, in calo del 4,2% anno su anno.

Margine operativo del (1,6)% per il terzo trimestre 2024, in aumento di cinque punti anno su anno.

“Il nostro obiettivo principale rimane il ritorno alla redditività operativa e aumentare i nostri ricavi unitari è fondamentale per raggiungere la redditività operativa. Poiché le tendenze di fondo del terzo trimestre sono ampiamente continuate nel quarto trimestre finora, prevediamo che la crescita dei ricavi unitari rimarrà positiva e coerente in sequenza. Mentre guardiamo al 2025, sono incoraggiato dal contesto per il continuo miglioramento delle nostre prestazioni in termini di ricavi, in particolare poiché ulteriori iniziative JetForward iniziano a produrre benefici”, ha concluso Marty St. George.

(Ufficio Stampa JetBlue Airways – Photo Credits: JetBlue Airways)