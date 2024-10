Lufthansa Group: i risultati di Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines ed Eurowings nel terzo trimestre 2024

SWISS registra un risultato operativo di CHF 505 milioni per i primi nove mesi

Swiss International Air Lines (SWISS) ha ottenuto un operating result o Adjusted EBIT di CHF 505,0 milioni per i primi nove mesi del 2024. Il risultato rappresenta un calo del 18,0% rispetto allo stesso periodo dell’anno record 2023 (Q1-Q3 2023: CHF 615,9 milioni). I ricavi totali per il periodo sono aumentati del 5,7% a CHF 4,2 miliardi (Q1-Q3 2023: CHF 4,0 miliardi).

“Abbiamo continuato a beneficiare della forte domanda di destinazioni turistiche e altri viaggi privati nei mesi estivi tradizionalmente più affollati”, afferma il Chief Financial Officer di SWISS, Dennis Weber. “Allo stesso tempo, però, abbiamo assistito a un aumento dei nostri costi, in particolare sui fronti delle tariffe, della manutenzione e del personale, quest’ultimo a seguito di ulteriori nuove assunzioni e aumenti salariali concordati di recente. Nonostante queste sfide, siamo stati in grado di consolidare ulteriormente i nostri solidi risultati del primo semestre e siamo soddisfatti in termini commerciali dei primi nove mesi del 2024, in cui abbiamo sfruttato al meglio i parametri operativi ancora impegnativi”.

Il periodo del terzo trimestre (da luglio a settembre) è tradizionalmente il più intenso e quindi il più importante per il settore delle compagnie aeree. Per il terzo trimestre 2024, SWISS ha ottenuto un Adjusted EBIT di CHF 240,8 milioni, in calo del 13,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (Q3 2023: CHF 277,6 milioni). I ricavi totali nel terzo trimestre sono ammontati a CHF 1,6 miliardi, con un aumento del 5,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (Q3 2023: CHF 1,5 miliardi).

Ancora una volta nel terzo trimestre, il cargo business di SWISS ha dato un contributo sostanziale ai risultati operativi complessivi.

“Date le condizioni sempre più impegnative che l’air transport sta affrontando, il nostro team in SWISS può essere orgoglioso di questi solidi risultati”, afferma il CEO di SWISS, Jens Fehlinger. “Con disordini geopolitici, carenze di capacità nello spazio aereo europeo e condizioni meteorologiche che hanno ostacolato in modo tangibile le operazioni di volo, l’estate 2024 si è rivelata una vera prova di forza, ma che abbiamo superato con un solido successo finanziario. Ciò è fondamentale, in quanto ci consente di continuare a investire nel nostro personale, nella nostra esperienza cliente e in ulteriori azioni per garantire operazioni di volo più sostenibili”.

“Ora dobbiamo continuare a lavorare a stretto contatto con i nostri partner”, continua il CEO Fehlinger. “Soprattutto per aumentare la nostra puntualità e la soddisfazione del cliente che è così strettamente legata a questo. Questa è un’area in cui non siamo ancora soddisfatti. Ed è un aspetto su cui ci concentreremo con decisione nei prossimi mesi”.

SWISS ha trasportato 13,7 milioni di passeggeri nei primi nove mesi del 2024, con un aumento del 10,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (Q1-Q3 2023: 12,4 milioni di passeggeri). La compagnia ha effettuato oltre 108.000 voli nello stesso periodo, il 10,5% in più rispetto al 2023. Il load factor in nove mesi è stato dell’84,5%, con un calo annuo di circa 0,6 punti percentuali.

Nel terzo trimestre 2024 SWISS ha trasportato 5,2 milioni di passeggeri (Q3 2023: 4,9 milioni di passeggeri). Nel periodo sono stati effettuati circa 39.000 voli (Q3 2023: 36.500 voli). Il load factor nel terzo trimestre si è attestato all’89,1%, con un miglioramento di 0,9 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

La capacità di SWISS nel terzo trimestre del 2024 era al 98% del livello del 2019.

L’ultimo trimestre dell’anno è il più impegnativo in termini stagionali, con un minor numero di viaggiatori in vacanza in particolare a novembre e all’inizio di dicembre. In considerazione di ciò, i risultati per il periodo tendono a dipendere maggiormente dalle tendenze nel settore dei viaggi d’affari. Tuttavia, i volumi dei viaggi d’affari rimangono ben al di sotto dei livelli pre-pandemia.

“Il lato positivo è che abbiamo continuato a vedere una forte domanda di viaggi turistici nel Mediterraneo tra la fine di settembre e la metà di ottobre, che è il periodo delle vacanze autunnali svizzere”, afferma il CEO, Jens Fehlinger. “Le vacanze di Natale daranno un ulteriore impulso alla nostra attività verso la fine dell’anno. Di conseguenza, siamo fiduciosi di segnalare un buon anno finanziario. Detto questo, le tariffe rimangono sotto pressione, soprattutto sul fronte del lungo raggio, e sono in media inferiori rispetto a un anno fa, allo stesso tempo stiamo assistendo a un aumento di costi e commissioni. Quindi, per queste e altre ragioni, nonostante la nostra continua crescita, è improbabile che i nostri risultati annuali per il 2024 emulino i livelli di utili record dell’anno scorso”.

Austrian Airlines: un buon terzo trimestre stabilizza le prospettive annuali dopo un primo semestre debole

Il terzo trimestre tradizionalmente forte di Austrian Airlines è stato in linea con le elevate aspettative grazie alla continua e robusta domanda. Dopo la prima metà dell’anno debole (-62 milioni di euro di Adjusted EBIT), raggiungere un risultato a due cifre elevato per l’intero anno rimane un obiettivo realistico grazie alla solida performance. Gli ultimi mesi sono stati economicamente difficili, soprattutto a causa della situazione volatile nell’importante mercato del Medio Oriente, che ha causato numerose cancellazioni di voli all’ultimo minuto. Inoltre, significativi problemi di prestazioni nel controllo del traffico aereo europeo, in particolare nello spazio aereo ungherese, hanno portato a ritardi notevolmente maggiori rispetto all’anno precedente. In combinazione con altri fattori, i costi relativi alle interruzioni dei voli sono stati superiori del 60% rispetto all’anno scorso.

Rispetto all’anno scorso, il risultato per i primi nove mesi, pari a 77 milioni di euro (Adjusted EBIT), è stato quasi la metà della cifra dell’anno precedente (2023: 144 milioni di euro).

“Quest’anno, Austrian Airlines ha dovuto affrontare una serie di impatti una tantum e fattori esterni. Pertanto, il nostro focus per il resto dell’anno rimarrà sulle operazioni di volo stabili, mantenendo un alto livello di soddisfazione del cliente e disciplina dei costi per compensare l’ulteriore aumento dei costi di localizzazione. Inoltre, stiamo lavorando intensamente a un programma di investimenti per rinnovare in modo completo la nostra offerta di prodotti e servizi sia a terra che a bordo nei prossimi tre o quattro anni”.

I ricavi nel terzo trimestre sono ammontati a 783 milioni di euro, segnando un aumento del 6% rispetto all’anno precedente, grazie all’aggiunta di due Boeing 787 per le operazioni a lungo raggio. Sia i ricavi totali che le spese totali sono stati del 6% superiori rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Nonostante un ampio programma di efficienza, non sono stati ancora realizzati miglioramenti dei costi unitari derivanti dalla crescita, motivo per cui il programma di efficienza interna BoOSt continuerà nel 2025.

Con 139 milioni di euro, l’Adjusted EBIT è stato superiore dell’8% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, in linea con l’espansione della produzione, mentre il margine è rimasto stabile nel terzo trimestre rispetto all’anno precedente.

Austrian Airlines ha trasportato quasi 4,7 milioni di passeggeri tra luglio e settembre. I 68 aeromobili della flotta erano, in media, pieni all’87,2% e sono decollati con un tasso di puntualità del 98,5%. Al 30 settembre 2024, Austrian Airlines impiegava 6.179 dipendenti.

L’Austria è attualmente a rischio di rallentamento come aviation location. Le tasse governative per una partenza da Vienna sono, dopo la Germania, le più alte in Europa e sono aumentate di oltre un terzo dal 2019. “In Germania, è attualmente evidente cosa succede quando questa tendenza non viene contrastata: le compagnie aeree si trasferiscono e i collegamenti a lungo raggio vengono interrotti”, spiega il CEO, Annette Mann. “Ci aspettiamo che un futuro governo trovi rapidamente soluzioni sostenibili”.

Quest’anno Austrian Airlines ha avviato con successo l’introduzione dei primi due nuovi aeromobili a lungo raggio Boeing 787-9 “Dreamliner”. Questo ingresso nella flotta continuerà nel 2025. La compagnia aerea sta quindi compiendo un passo importante verso la modernizzazione della sua flotta a lungo raggio, poiché i modelli di aeromobili più recenti consumano circa il 20% in meno di carburante rispetto agli aeromobili a lungo raggio esistenti.

Anche la flotta esistente di Austrian Airlines riceverà un aggiornamento innovativo per aumentare l’efficienza operativa e ridurre le emissioni di CO2. Da dicembre 2024, per la prima volta al mondo, quattro aeromobili Boeing 777-200ER saranno dotati della tecnologia di superficie “AeroSHARK”. “Con queste e altre misure, continuiamo a portare avanti la modernizzazione e l’ottimizzazione della nostra flotta. Ancora una volta, ringraziamo i nostri dipendenti e i nostri partner all’interno di Lufthansa Group e del nostro aeroporto di casa”, afferma il COO, Francesco Sciortino.

La domanda durante il trimestre estivo è stata soddisfacente. Per l’inverno e l’estate 2025, Austrian Airlines ha interessanti piani di espansione nel suo portafoglio di destinazioni. “La nostra destinazione a lungo raggio recentemente lanciata Boston è molto popolare. Questo inverno, stiamo introducendo un nuovo collegamento diretto per Ivalo (Finlandia) per soddisfare la crescente domanda di destinazioni nordiche. Continueremo a seguire questa tendenza nel programma di voli estivi per il 2025, aprendo rotte da Vienna a Edimburgo (Scozia) e all’isola di Sylt nella Frisia settentrionale. Ciò ottimizza ulteriormente il nostro portafoglio di destinazioni in base alle esigenze dei nostri passeggeri e rafforza il nostro posizionamento presso l’hub di Vienna”, afferma il CCO, Michael Trestl.

Un’altra estate da record per Brussels Airlines

Da luglio a settembre, Brussels Airlines ha raggiunto un Adjusted EBIT di 78 milioni di euro, che rappresenta ancora una volta un profitto record per la compagnia aerea belga. Questi risultati sono stati ottenuti grazie all’aumento della produzione sulla rete a lungo raggio e a forti cifre di regolarità. Da inizio anno, Brussels Airlines ha risultati inferiori rispetto allo stesso periodo del 2023. La compagnia aerea non è riuscita a volare a piena capacità durante la prima metà dell’anno a causa di fattori sia interni che esterni. I solidi risultati estivi dimostrano tuttavia che la strategia della compagnia sta funzionando.

Nel terzo trimestre 2024 Brussels Airlines ha trasportato 2,5 milioni di passeggeri su oltre 17.000 voli. Il numero di passeggeri è aumentato dell’1,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il numero totale di voli operati è tuttavia diminuito del 2,5%. Brussels Airlines ha aggiunto un decimo aereo a lungo raggio alla sua flotta e ha aumentato la sua capacità verso l’Africa subsahariana. La rotta per Nairobi, recentemente riavviata, ha persino avuto il più alto load factor complessivo dei voli a lungo raggio del vettore belga nel periodo estivo concluso. D’altro canto, la mancanza di produzione aggiuntiva da parte di un wet-lease carrier, in particolare per l’elevata domanda estiva, ha portato a una minore produzione sulla rete europea.

Brussels Airlines è stata anche in grado di migliorare significativamente la sua affidabilità. Tra luglio e settembre, la compagnia aerea ha notato una regolarità vicina al 99% e il 72% di tutti i voli è arrivato in orario. Ciò ha fatto atterrare Brussels Airlines tra le prime 5 compagnie aeree più puntuali in Europa. Brussels Airlines si impegna a migliorare ulteriormente la puntualità in futuro.

L’elevata puntualità e l’aumento della produzione hanno portato a un Adjusted EBIT nel terzo trimestre di 78 milioni di euro, un miglioramento dell’8% rispetto all’estate 2023.

“La nostra attenzione al cliente e alla crescita redditizia si è rivelata giusta. L’aggiunta del decimo aereo a lungo raggio ha un chiaro impatto positivo sui nostri risultati finanziari. Ecco perché abbiamo già deciso di aggiungere altri tre Airbus A330 alla nostra flotta nei prossimi anni. Sono felice di vedere una Brussels Airlines sana che sta crescendo e si sta espandendo in modo redditizio. Vorrei ringraziare tutti i nostri colleghi per il loro duro lavoro durante l’estate scorsa”, afferma Nina Öwerdieck, Chief Financial Officer, Brussels Airlines.

Durante i primi nove mesi dell’anno, il risultato complessivo della compagnia aerea è rappresentato un Adjusted EBIT di 32 milioni di euro. Si tratta di 27 milioni di euro in meno rispetto all’anno precedente. Nel complesso, Brussels Airlines è fiduciosa di raggiungere solidi risultati redditizi nel 2024.

Una sfida rimane l’incertezza in Medio Oriente, dove in normali operazioni la compagnia aerea belga ha da 10 a 14 voli a settimana, che portano a cancellazioni di voli. Brussels Airlines rimane impegnata a collegare la regione a Bruxelles e oltre, quando la situazione lo consentirà.

Durante la stagione invernale la compagnia aerea lancerà voli per Fuerteventura (Isole Canarie, Spagna) e aumenterà le frequenze per Alicante, Malaga, Valencia (Spagna), Faro, Lisbona e Porto (Portogallo) e Atene (Grecia).

Brussels Airlines ha anche firmato un accordo di wet lease con Air Baltic. La compagnia aerea lettone baserà 4 aeromobili A220 a Bruxelles durante la prossima stagione estiva per operare voli per conto di Brussels Airlines. Ciò consente alla compagnia aerea belga di pianificare più voli in estate e ridurre la capacità in inverno.

“È un periodo entusiasmante di crescita sostenibile e costante per Brussels Airlines e sono lieto di notare che nuovi colleghi continuano ad unirsi a noi quasi ogni giorno. Nei mesi estivi del 2025 assumeremo anche studenti per la prima volta come membri dell’equipaggio di cabina. Saranno selezionati e formati esattamente nello stesso modo dei nostri normali membri dell’equipaggio di cabina, per mantenere i nostri elevati standard di sicurezza e servizio. Questa iniziativa ci consentirà di aumentare la nostra forza lavoro durante i mesi estivi più impegnativi al massimo possibile”, conclude Nina Öwerdieck, Chief Financial Officer, Brussels Airlines.

Solido risultato per Eurowings dopo nove mesi

Eurowings conferma una stagione estiva e autunnale 2024 di successo: dopo nove mesi, l’Eurowings business segment è nei libri di Lufthansa Group con un risultato positivo di 152 milioni di euro (Adjusted EBIT) nonostante un contesto economico difficile. Nello stesso periodo dell’anno scorso, il business segment, specializzato in voli business e leisure a prezzi accessibili, ha generato un utile di 147 milioni di euro.

“Il buon risultato è dovuto in gran parte al cambio di direzione strategica dopo la crisi Covid. L’espansione accelerata del settore turistico ha aiutato la compagnia con sede a Colonia ad aumentare il suo fatturato a 2,2 miliardi di euro. Il numero di passeggeri trasportati è salito a oltre 18 milioni nei primi nove mesi del 2024. La sussidiaria di Lufthansa ha risposto in particolare alla forte domanda di viaggi di piacere espandendo significativamente il suo programma. Per la prima volta, più di 150 destinazioni in 39 paesi erano nel programma di volo della più grande compagnia aerea tedesca per le vacanze”, afferma Eurowings.

“Questo risultato eccezionale è una forte prestazione di squadra. Merita ancora più rispetto perché operiamo in un mercato in Germania con costi di infrastruttura e di localizzazione in rapida crescita, che stanno rendendo i voli sempre più costosi e quindi meno redditizi su molte rotte”, afferma il CEO, Jens Bischof. “Allo stesso tempo, stiamo beneficiando del fatto che stiamo rafforzando sempre di più la nostra posizione al di fuori della Germania e il nostro posizionamento come compagnia aerea di valore per l’Europa sta diventando sempre più visibile. L’agenzia di rating Skytrax ha confermato che siamo sulla strada giusta assegnandoci l’ambito sigillo a quattro stelle. Secondo Skytrax, la spiccata consapevolezza del servizio dei nostri equipaggi gioca un ruolo decisivo in questo. Sono più professionali, più esperti e più amichevoli nei rapporti con i passeggeri rispetto ai loro concorrenti. Questo apprezzamento ci rende orgogliosi e ci sprona”.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Austrian Airlines – Brussels Airlines – Eurowings – Photo Credits: Lufthansa Group)