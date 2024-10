Wizz Air inaugura 44 rotte per la stagione invernale

Wizz Air dà il via alla stagione invernale 2024-2025, lanciando o reintroducendo oltre 40 rotte nella sua vasta rete. “Quest’inverno, Wizz Air atterra nel nuovissimo aeroporto di Salerno, in Italia, torna a operare da Chisinau, in Moldavia, e sblocca destinazioni uniche come Giza (Cairo) e Sharm El Sheikh in Egitto, Marrakech in Marocco e Stoccarda in Germania da un numero ancora maggiore di città. In totale, la compagnia aerea opererà oltre 600 rotte nella stagione invernale.

Wizz Air offrirà oltre 28 milioni di posti a prezzi accessibili per i suoi passeggeri durante questa stagione, la più grande capacità invernale mai registrata dall’inizio delle operazioni di Wizz Air, che si estende attraverso Europa, Nord Africa, Medio Oriente e Asia Centrale.

Nella stagione estiva del 2024, la compagnia è diventata la scelta preferita per circa 40 milioni di passeggeri, operando circa 200.000 voli con un tasso di completamento notevole del 99,3%, uno dei migliori del settore, nonostante il difficile contesto operativo”, afferma Wizz Air.

“Inoltre, durante l’estate, Wizz Air ha continuato a ampliare la sua gamma di prodotti e migliorare l’esperienza dei clienti. La compagnia aerea offre ora un portafoglio aggiornato di opzioni di abbonamento, tra cui All You Can Fly, WIZZ MultiPass e Wizz Discount Club Premium. Per la comodità dei passeggeri, Wizz Air ha inoltre introdotto le opzioni di pagamento tramite Apple Pay e Google Pay sulla sua app ufficiale e ha iniziato ad accettare le carte Revolut per gli acquisti a bordo.

Infine, Wizz Air ha continuato a mantenere la più bassa intensità di emissioni di carbonio nel settore, con una media di 52,6 grammi di CO2 per passeggero/chilometro nei 12 mesi precedenti. Insieme ad Airbus, la compagnia sta testando le operazioni SAF in vista della normativa RefuelEU che entrerà in vigore a gennaio 2025″, prosegue Wizz Air.

Sasha Vislaus, Corporate Communication Manager di Wizz Air, spiega: “Siamo entusiasti di entrare in quella che è ad oggi la nostra più grande stagione invernale, offrendo decine di nuove rotte per i nostri clienti. Con un numero enorme di 205 rotte dall’Italia verso 35 paesi in Europa e oltre, rimaniamo impegnati a crescere ulteriormente in questo paese e a fornire ai passeggeri italiani ancora più opzioni per viaggi a basso costo. Dotati della nostra flotta sempre più all’avanguardia, continuiamo a investire nel miglioramento delle nostre performance operative e dell’esperienza del cliente, mantenendo i più alti standard di sostenibilità nel settore”.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)