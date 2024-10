Lufthansa Group registra un operating profit di 1,3 miliardi di euro per il terzo trimestre

Lufthansa Group ha riportato i risultati del terzo trimestre 2024. Carsten Spohr, Chairman of the Executive Board and CEO of Deutsche Lufthansa AG, afferma: “Oggi stiamo segnalando un’altra solida stagione di viaggi estivi, con un load factor record dell’88% ad agosto. In particolare, considerando che il traffico aereo globale ha nuovamente raggiunto i suoi limiti di capacità quest’estate, vorrei ringraziare i nostri dipendenti per i loro sforzi e i nostri clienti per la pazienza che a volte abbiamo dovuto chiedere. La domanda globale rimane intatta e anche le prenotazioni per il quarto trimestre sono a un livello elevato rispetto all’anno precedente, in particolare nelle classi premium. Con tutte le passenger airlines che operano in utile, Eurowings, Austrian Airlines e Brussels Airlines hanno persino generato risultati record nel terzo trimestre. Anche Lufthansa Technik e Lufthansa Cargo rimangono sulla buona strada. Allo stesso tempo, consegne di aeromobili in ritardo, problemi di puntualità nei nostri hub in Germania e svantaggi normativi stanno influenzando il nostro brand principale. Lufthansa Airlines ha quindi lanciato il “Turnaround” program per affrontare queste sfide. In tutto il gruppo, continuiamo a investire nella più grande modernizzazione della flotta della nostra storia, in offerte premium per i nostri ospiti e in un posizionamento ancora più internazionale. Questi tre pilastri centrali della nostra strategia ci consentiranno di espandere ulteriormente il nostro ruolo di gruppo aereo leader in Europa”.

Il Gruppo ha aumentato i suoi ricavi del 5% su base annua, a 10,7 miliardi di euro (anno precedente: 10,3 miliardi di euro) nel terzo trimestre, grazie al maggior numero di voli e alla crescita dei ricavi di Lufthansa Technik. Questo è stato il trimestre più forte in termini di ricavi nella storia di Lufthansa Group. Il Gruppo ha generato un operating profit (Adjusted EBIT) di 1,3 miliardi di euro (anno precedente: 1,5 miliardi di euro), con un margine operativo del 12,5% (anno precedente: 14,3%). Il calo su base annua è dovuto a significativi aumenti dei costi, in particolare per commissioni, spese MRO e personale. Il net profit è sceso a 1,1 miliardi di euro (anno precedente: 1,2 miliardi di euro).

Le Lufthansa Group airlines hanno accolto a bordo dei loro aerei oltre 40 milioni di ospiti nel terzo trimestre, con un aumento del 6% rispetto all’anno precedente. Con il 94% della capacità disponibile (stesso periodo dell’anno precedente: 88%), il load factor è salito all’87% nel terzo trimestre (anno precedente: 86%). In termini di load factor, agosto è stato il mese più forte nella storia della compagnia, con un load factor dell’88%.

Nel complesso, le passenger airlines del Gruppo hanno generato un Adjusted EBIT di 1,2 miliardi di euro nel terzo trimestre (anno precedente: 1,4 miliardi di euro). Il calo dell’operating profit delle passenger airlines è dovuto principalmente al calo di 234 milioni di euro del risultato di Lufthansa Airlines. I ritardi nella consegna di nuovi aeromobili e la conseguente necessità di continuare a utilizzare aeromobili più vecchi, i maggiori costi di localizzazione, i maggiori costi del personale e le spese per i pagamenti di indennizzo a seguito di irregolarità nei voli hanno avuto un impatto superiore alla media sul risultato di Lufthansa Airlines.

Lufthansa Airlines sta implementando costantemente il suo Turnaround program. L’obiettivo è aumentare l’efficienza, ridurre la complessità e migliorare la qualità del prodotto, rendendo così la compagnia aerea adatta al futuro. Tra le altre cose, il Turnaround plan prevede di spostare più traffico a corto raggio verso operazioni di volo più convenienti. Ulteriori guadagni di efficienza saranno ottenuti ottimizzando la rete e aumentando flessibilità e automazione. Entro il 2026, le misure avranno un gross EBIT effect di circa 1,5 miliardi di euro.

Till Streichert, Chief Financial Officer di Deutsche Lufthansa AG, afferma: “Lufthansa Group continuerà a concentrarsi sulla generazione di flussi di cassa e sulla creazione di valore per i nostri azionisti. Per questo, il Turnaround program di Lufthansa Airlines e la modernizzazione della flotta sono elementi fondamentali. Sono fiducioso che su questa base posizioneremo tutte le nostre passenger airlines in modo che siano sostenibili, efficienti e redditizie”.

Nel terzo trimestre, Lufthansa Technik ha continuato a beneficiare dell’elevata domanda di viaggi aerei e del conseguente aumento della domanda da parte delle compagnie aeree in tutto il mondo per servizi di manutenzione e riparazione. Lufthansa Technik ha generato un Adjusted EBIT di 167 milioni di euro nel terzo trimestre (anno precedente: 168 milioni di euro).

L’airfreight business ha continuato a riprendersi nel terzo trimestre rispetto al trimestre precedente. Lufthansa Cargo ha ottenuto un operating profit di 38 milioni di euro (anno precedente: 1 milione di euro) nel terzo trimestre tradizionalmente debole. Questa tendenza conferma la prevista normalizzazione nel mercato. Inoltre, Lufthansa Cargo è posizionata in modo ottimale per beneficiare di un solido business di e-commerce con l’Asia, che ha spinto Lufthansa Cargo a spostare la capacità dalla regione transatlantica a quella Asia/Pacifico.

Lufthansa Group ha generato un operating cash flow di 635 milioni di euro nel terzo trimestre (anno precedente: 1,2 miliardi di euro). Dopo aver dedotto le spese in conto capitale nette, principalmente per nuovi aeromobili a basso consumo di carburante, il Gruppo ha registrato un Adjusted free cash flow di 128 milioni di euro nel trimestre. Nei primi nove mesi, l’Adjusted free cash flow è stato di 1,0 miliardi di euro (anno precedente: 1,7 miliardi di euro).

Il Gruppo ha continuato a rafforzare il proprio bilancio durante i primi nove mesi dell’anno. A 5,1 miliardi di euro, l’indebitamento netto è stato inferiore al livello di fine anno 2023 (31 dicembre 2023: 5,7 miliardi di euro).

Lufthansa Group prevede che la domanda di viaggi aerei rimarrà forte nei restanti mesi dell’anno. La domanda rimane particolarmente elevata nelle classi premium, ovvero Business Class e First Class.

Lufthansa Group prevede di aumentare ulteriormente la propria capacità nel quarto trimestre rispetto all’anno precedente. Per l’intero anno 2024 prevede una capacità di circa il 91% rispetto al livello pre-crisi.

Il Gruppo prevede inoltre di riportare un positive operating result nel quarto trimestre. Nel complesso, Lufthansa Group conferma quindi la sua aspettativa di raggiungere un Adjusted EBIT di 1,4-1,8 miliardi di euro per l’intero anno.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)