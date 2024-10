Airbus propone di rinnovare il mandato del CEO e annuncia la transizione alla leadership di Commercial Aircraft

Il Board of Directors of Airbus SE proporrà agli azionisti al 2025 Annual General Meeting il rinnovo di Guillaume Faury come Executive member of the Board and Airbus Chief Executive Officer.

L’azienda sta inoltre annunciando le fasi di transizione della dirigenza nel suo Commercial Aircraft business. Lars Wagner, attualmente CEO of MTU Aero Engines AG, con sede a Monaco, è stato selezionato per entrare a far parte dell’Airbus Executive Committee, dopo aver concluso il suo mandato in MTU, per diventare il successore di Christian Scherer come CEO of the Commercial Aircraft business.

“Christian e io siamo entusiasti di avere Lars Wagner, un leader del settore così talentuoso, che torna nella famiglia Airbus in questo ruolo chiave”, ha affermato il CEO di Airbus, Guillaume Faury. “Christian rimane al timone del Commercial Aircraft business, supportato da un grande team, fino al passaggio a Lars. Christian e io continueremo a lavorare a stretto contatto per il successo di Airbus nell’ambiente dinamico e complesso in cui operiamo”.

“Abbiamo un piano chiaro per il nostro Commercial Aircraft business e dopo 40 anni in Airbus, rimango impegnato per il successo della Società”, ha affermato il CEO Commercial Aircraft, Christian Scherer. “Credo che Lars, che conosco da molto tempo, sia la scelta naturale per Airbus come mio successore. Accolgo con grande favore la sua nomina e non vedo l’ora di lavorare con lui in questa futura transizione”.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)