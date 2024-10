News Brevi – 30.10.2024

AERONAUTICA MILITARE, 72° STORMO: RISCHIERAMENTO A VITERBO PER CONTINUARE L’ADDESTRAMENTO IN AMBIENTE “NON FAMILIARE” – Si è conclusa lo scorso 14 ottobre presso l’Aeroporto di Viterbo l’esercitazione “Cross Tuscia 2” che ha visto impiegati sei elicotteri TH-500B del 72° Stormo di Frosinone e due elicotteri AB-206-B del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Protagonisti dell’esercitazione gli oltre 30 frequentatori dei corsi di pilotaggio erogati dal 72° Stormo di Frosinone al personale proveniente dall’Aeronautica Militare, Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco, che hanno svolto attività di addestramento basico e avanzato al volo, quali voli strumentali, in formazione, navigazione e bassa quota. L’obiettivo principale dell’attività è stato quello di effettuare missioni di volo in ambiente “non familiare” previste dal piano addestrativo della scuola elicotteri dell’AM. Infatti, l’ex “Cross Tuscia 2” ha consentito agli istruttori di volo, al personale specialista e di supporto di operare in condizioni “insolite” per una scuola di volo, ossia lontano dal proprio sedime stanziale, testando così le capacità di proiezione della linea volo dell’elicottero TH 500B in servizio da più di 30 anni e con più di 200.000 ore di volo all’attivo. Per il 72° Stormo si è trattato del secondo rischieramento dell’anno presso l’Aeroporto Aeroporto Fabbri di Viterbo, sede della Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare/Comando Aeroporto di Viterbo. L’esercitazione ha consentito, inoltre, di mettere a sistema anche tutte le componenti di supporto logistico-operativo del 72° Stormo e dell’Aeroporto di Viterbo, per mantenere la piena efficienza e reattività nell’operare fuori sede, ottimizzando procedure e modalità d’intervento in funzione delle prerogative dell’esercitazione. Il 72° Stormo di Frosinone dipende dal Comando delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea, unica scuola nel settore dell’ala rotante in Italia, ed è il Reparto che forma i piloti di elicottero dell’Aeronautica Militare, delle altre Forze Armate e Corpi Armati dello Stato, nonché frequentatori stranieri. La sinergia interforze ed inter-agenzia, sviluppata nel campo dell’addestramento presso la Scuola elicotteri di Frosinone, si inserisce nell’ottica di continuo miglioramento della formazione e contestuale ottimizzazione delle risorse (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE, EUROPEAN AIR TRANSPORT COMMAND: AL 3° STORMO LA CERTIFICAZIONE “Acknowledged Multinational Ground Handling Training Facility” – Dal 21 al 25 ottobre 2024, presso il 3° Stormo dell’Aeronautica Militare, 18 militari provenienti dai Paesi aderenti all’E.A.T.C. (European Air Transport Command) hanno svolto il corso I.C.A.T.T. (Initial Combined Air Terminal Training) per confrontarsi su procedure e metodologie correlate al mondo della movimentazione e trasporto di passeggeri e materiali. In questa seconda edizione del 2024, di rilievo è stata la visita del Major General Franck Mollard, Comandante di E.A.T.C., per la consegna della certificazione “Acknowledged Multinational Ground Handling Training Facility” al 3° Stormo. Dal 2018 lo Stormo ospita in media 20 militari provenienti da Austria, Finlandia, Paesi Bassi, Francia, Germania, Spagna, Belgio, Lituania, Repubblica Ceca e Italia, per standardizzare le operazioni di un Air Terminal e poter lavorare congiuntamente, aumentando l’interoperabilità di procedure, mezzi ed equipaggiamenti delle varie Nazioni, amalgamando le diverse conoscenze e condividendo esperienze. Posto alle dipendenze del Servizio dei Supporti del Comando Logistico dell’Aeronautica Militare, il 3° Stormo, attraverso il motto dell’EATC “siamo un team multinazionale integrato, con i suoi Stati membri, per offrire il miglior supporto possibile oggi e per plasmare il futuro della mobilità aerea”, rappresenta a pieno la capacità logistica dell’Aeronautica Militare; essere in Italia e all’estero una squadra agile e coesa, proiettata al sostegno logistico delle operazioni multi-dominio della componente aerospaziale, pronta ad affrontare e vincere le sfide del futuro (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

RYANAIR LANCIA UNA PROMOZIONE FLASH DI 48 ORE CON SCONTI DEL 20% SUI VIAGGI – Ryanair informa: “Ryanair ha lanciato oggi una promozione flash con sconti del 20% sui voli per tutto il mese di novembre fino al 18 dicembre, offrendo ai suoi clienti la possibilità di accaparrarsi tariffe ancora più basse su tutto il network Ryanair di oltre 240 destinazioni solo per 48 ore”. Fabrizio Francioni Head of Communications Italy di Ryanair, ha dichiarato: “La nostra promozione flash di 48 ore è aperta alle prenotazioni da ora fino alla mezzanotte di domani (31 ottobre) per viaggiare durante tutto il mese di novembre fino al 18 dicembre. Con lo sconto del 20% sui voli per viaggiare in questa stagione, non c’è momento migliore per prenotare il vostro prossimo viaggio di questo autunno-inverno ed esplorare tutto ciò che l’Europa ha da offrire. Con le oltre 240 destinazioni leader di Ryanair, non vorrete perdervi la possibilità di andare in vacanza. Prenotate ora su Ryanair.com”.

16° STORMO: ORGANIZZATO IL 1° CORSO OPERATORE TACP PER I FUCILIERI DELL’ARIA – Dal 30 settembre al 25 ottobre, presso la sede del 16° Stormo “Protezione delle Forze” di Martina Franca (TA), si è tenuto il 1° Corso per l’acquisizione della qualifica Tactical Air Control Party Operator (TACP-Op). I Fucilieri dell’Aria, con qualifica JTAC (Joint Terminal Attack Controller), hanno, per 4 settimane, condotto un’intensa attività addestrativa in favore del personale frequentatore del Corso. L’addestramento si è sviluppato nell’arco di circa un mese. Il complesso iter formativo ha imposto lo svolgimento delle attività in diverse aree geografiche. Nelle prime due settimane le lezioni teorico/pratiche si sono svolte presso le aule didattiche del Gruppo Addestramento e nelle aree addestrative del 16° Stormo. Il personale frequentatore e istruttore, durante la terza settimana, ha poi operato sul sedime del 37° Stormo di Trapani Birgi, dove sono state svolte lezioni pratiche attraverso l’interazione con gli assetti volativi Eurofighter. L’ultima settimana, infine, è stata dedicata alle verifiche finali presso la Scuola di Aerocooperazione (S.A.C) sul sedime del 60°Stormo di Guidonia (RM), Istituto interforze accreditato NATO, preposto alla formazione degli operatori JTAC, nazionali e dei Paesi alleati. La qualifica JTAC è una delle capacità espresse dalla componente Fuciliere dell’Aria (FCA), che risulta di fondamentale importanza nella maggior parte dei contesti operativi, soprattutto in operazioni fuori dai confini nazionali (OFCN), nonché fornire un prezioso supporto ai gruppi di volo degli Stormi Operativi nell’acquisizione e mantenimento della capacità Air to Land Integration. Il 16° Stormo è il Reparto dei Fucilieri dell’Aria. Dal 2004 ha sede sulla base di Martina Franca ed è alle dipendenze del Comando Forze per la Mobilità ed il Supporto e del Comando della Squadra Aerea – 1^ Regione Aerea. Il suo compito principale è quello di assicurare, secondo i livelli di prontezza assegnati, l’operatività delle componenti specialistiche di Force Protection for Air Operations, per garantire il concorso alla protezione del personale, sistemi d’arma, mezzi e materiali nonché aree, sedimi e infrastrutture di particolare interesse per la Forza Armata, ubicati sul territorio nazionale o all’estero (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

METEOROLOGIA: L’AERONAUTICA MILITARE AL FESTIVAL DELLA SCIENZA – Iniziata il 24 ottobre scorso, terminerà il prossimo 3 novembre la 22^ edizione dell’evento di divulgazione della cultura scientifica che si tiene nel capoluogo ligure. Quest’anno, tra le iniziative del Festival, anche una nutrita partecipazione della Forza Armata, con il Servizio Meteorologico e l’Editoria di settore. Tra le numerosissime iniziative della manifestazione, è stato realizzato un laboratorio di meteorologia, un vero e proprio percorso attraverso le attività del Servizio Meteorologico. Si parte dalle osservazioni, con la spiegazione e visualizzazione della capacità di osservazione, dagli strumenti in uso presso le Stazioni meteorologiche alle postazioni mobili e tattiche, al telerilevamento satellitare, per passare poi all’elaborazione e spiegazione delle mappe meteorologiche finalizzate alla generazione della previsione vera e propria, finendo con la possibilità di provare a esporre la previsione in un studio televisivo virtuale. Il percorso di apprendimento per i visitatori, tra cui moltissimi studenti delle scuole di ogni ordine e grado che stanno visitando l’installazione realizzata in Piazza delle Feste nell’area del Porto di Genova, vuole sottolineare il carattere altamente scientifico e tecnologico del complesso delle attività che il comparto meteo della Forza Armata svolge a beneficio della Difesa e del sistema Paese, di cui la componente dell’informazione e divulgazione attraverso il media televisivo è solo la parte terminale. Sempre in tema di divulgazione, presso l’area dedicata al laboratorio, è presente anche lo stand dell’editoria della Forza Armata, in cui è possibile acquistare i prodotti editoriali di settore tra cui figurano molti volumi di grande successo, la Rivista Aeronautica e la Rivista di Meteorologia Aeronautica, tornata recentemente con successo all’edizione cartacea. Inoltre, domenica 27 ottobre, sempre nell’ambito del festival, ha avuto luogo un incontro dal titolo “Meteorologia, dalla Terra allo Spazio – un legame indissolubile tra l’umanità e il cielo”, a cui hanno preso parte il Col. Walter Villadei, astronauta recentemente impegnato nella missione AX-3 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, e gli esperti del Servizio Meteorologico Colonnello Daniele Mocio, Tenente Colonnello Angela Celozzi e Tenente Colonnello Guido Guidi (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

CONDOR DECOLLA DI NUOVO DA BERLINO – Condor informa: “Con l’inizio del programma di voli invernali. Gli ospiti da Berlino avranno l’opportunità di volare con Condor verso Dubai (DXB), Gran Canaria (LPA) o Hurghada (HRG). Un nuovo A320neo decollerà ogni giorno per Dubai e ci saranno anche due voli a settimana (giovedì e sabato) per Gran Canaria e fino a quattro voli a settimana (lunedì, mercoledì, venerdì e domenica) per Hurghada in Egitto”. “Per la prima volta, Condor è rappresentata anche con voli per Dubai dall’aeroporto della capitale tedesca, cosa di cui siamo molto soddisfatti e che rappresenta un passo importante per noi”, afferma Peter Gerber, CEO di Condor. “Le Isole Canarie e l’Egitto sono destinazioni di vacanza popolari nella rete di rotte di Condor e la nuova destinazione di Dubai offre agli ospiti l’opportunità di volare verso alcune delle destinazioni più attraenti del mondo con i nostri partner. Stiamo quindi ampliando la nostra offerta di voli dalla Germania non solo questo inverno, ma anche oltre nella prossima stagione estiva”. Aletta von Massenbach, Chairwoman of the Management Board of Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, afferma: “Siamo lieti che Condor inizi la stagione invernale 2024/2025 con tre popolari destinazioni al sole da BER. I viaggiatori hanno un’ampia gamma di opzioni di viaggio interessanti, soprattutto via Dubai”. “I voli dall’aeroporto di Berlino-Brandeburgo saranno operati con aeromobili A321 e per Dubai con uno dei nuovi aeromobili A320neo. La famiglia Airbus A32Xneo è sinonimo della tecnologia aeronautica più moderna e altamente efficiente al mondo, combinata con un’aerodinamica notevolmente migliorata. Con il PW1127G, i nuovi aeromobili Condor hanno l’ultima generazione di motori Pratt & Whitney, che non solo riducono il consumo di carburante del 20%, ma possono operare anche con SAF. L’aeromobile emette anche fino al 20% in meno di CO2 e fino al 50% in meno di rumore. Convertito, il consumo di cherosene per passeggero ogni 100 chilometri a bordo di un A320neo è di 1,9 litri, con il massimo comfort del cliente”, conclude Condor.

AIR CANADA RIPRENDERA’ IL SERVIZIO GIORNALIERO PER PECHINO E AUMENTERA’ A GIORNALIERI I VOLI PER SHANGHAI – Air Canada ha annunciato che la compagnia aerea riprenderà il servizio giornaliero dal Canada a Pechino (dal 15 gennaio 2025) e aumenterà i voli per Shanghai a giornalieri (dal 7 dicembre 2024). Entrambe le rotte opereranno dall’hub di Vancouver (YVR) della compagnia aerea. I posti sono in vendita su aircanada.com, tramite i Contact Centre di Air Canada e tramite le agenzie di viaggio. “Stiamo riprendendo i nostri servizi non-stop tra Canada e Pechino e aumentando i nostri voli tra Canada e Shanghai, riflettendo l’importanza di questi mercati nella rete globale di Air Canada. Con gli investimenti che abbiamo fatto nel nostro hub YVR che collega l’ampia rete nordamericana di Air Canada ai nostri voli internazionali, viaggiare tra Nord America e Asia è comodo e avvincente sia per i viaggiatori d’affari che per quelli di piacere. Non vediamo l’ora di accogliere i nostri clienti a bordo dei nostri voli”, ha affermato Mark Galardo, Executive Vice President – Revenue and Network Planning at Air Canada. I servizi di bordo internazionali di Air Canada mettono in mostra alcuni dei migliori talenti culinari canadesi attraverso il panel di chef rinomati di Air Canada, composto dagli chef pluripremiati David Hawksworth, Vikram Vij e Jérôme Ferrer. A completare il viaggio culinario c’è una selezione di vini di prima qualità scelti dalla sommelier canadese di spicco, Véronique Rivest. I clienti hanno l’opportunità di accumulare e riscattare punti tramite il programma fedeltà Aeroplan Air Canada quando viaggiano con Air Canada.

EUROWINGS AMPLIA GLI INTERNATIONAL LOUNGE SERVICES – Eurowings informa: “Buone notizie per i passeggeri BIZclass, i membri HON Circle e i Senator. Eurowings sta ampliando i suoi lounge services per i clienti premium in quattro aeroporti internazionali. Con effetto immediato, i viaggiatori dell’aeroporto di Palma di Maiorca (PMI) possono utilizzare le esclusive lounge “VIP Lounge Mediterraneo” e “VIP Lounge Formentor” nel Terminal 1 dell’aeroporto dalle 5:00 a mezzanotte. Eurowings sta inoltre ampliando l’accesso alle lounge negli aeroporti del Cairo (CAI), Dubai World Central (DWC) e Jeddah (JED) con l’avvio dei nuovi collegamenti diretti Eurowings verso queste destinazioni. I passeggeri BIZclass e i clienti con status HON e SEN possono usufruire della “First Class Lounge” al Cairo, della “Marhaba Lounge” a Dubai e della “Plaza Premium Lounge” a Jeddah, tutte aperte 24 ore al giorno. Nell’attuale programma di voli invernali, Eurowings offre per la prima volta voli per l’Arabia Saudita e il Cairo e raddoppia anche i suoi servizi per Dubai con voli giornalieri da Berlino, fino a quattro collegamenti a settimana da Stoccarda e la novità da Colonia-Bonn. Ampliando la sua offerta di lounge, Eurowings sta rafforzando la sua posizione di compagnia aerea di valore preferita per i viaggiatori business e premium che si aspettano un servizio e un comfort eccellenti. Che viaggino per lavoro o per piacere, l’accesso alle lounge ampliato di Eurowings garantisce un’esperienza di viaggio ancora più confortevole prima della partenza”.

NUOVO ACCORDO PER I TECHNICAL OPERATIONS, FLEET SERVICE, CARGO AND CENTRAL LOAD PLANNING TEAM MEMBERS DI AMERICAN AIRLINES – I membri del team di American Airlines rappresentati dalla TWU-IAM Association hanno ratificato oggi una nuova estensione contrattuale di 27 mesi, apportando miglioramenti economici, tra cui significativi aumenti delle retribuzioni, ai suoi oltre 35.000 Technical Operations, Fleet Service, Cargo and Central Load Planning team members. “Con questo nuovo accordo, i membri del nostro team rappresentati dalla TWU-IAM Association si uniscono ai loro colleghi che hanno tutti approvato nuovi accordi che sottolineano l’impegno di American nel garantire che il nostro team sia pagato bene e in modo competitivo”, ha affermato il CEO di American, Robert Isom. “Vorrei ringraziare sia l’Associazione che i team di negoziazione aziendale per aver visto l’importante vittoria che questa estensione contrattuale rappresenta per il nostro team e per aver lavorato per raggiungere un accordo, che garantisca al nostro team di essere pagato tra i migliori del settore, così rapidamente”.

PROGRESSI PER IL PRIMO F-35 FINLANDESE – F-35 informa: “La produzione del primo F-35 finlandese è in corso, avviata questa settimana da una visita di una delegazione finlandese allo stabilimento di Fort Worth, TX. Il governo finlandese ha selezionato l’F-35 come vincitore dell’HX Program il 10 dicembre 2021, che prevede 64 F-35A. Il jet sarà supportato da un programma di addestramento completo e da una solida sustainment solution allineata ai Finnish security of supply requirements. L’F-35 garantirà lo spazio aereo della Finlandia per i decenni a venire. Il passaggio successivo nel processo di produzione è l’assemblaggio dei quattro componenti principali del jet, ovvero forward fuselage, center fuselage, wing assembly and aft section – utilizzando l’Electronic Mate and Alignment System (EMAS). Questo sistema avanzato, che utilizza laser e sensori, unisce accuratamente i componenti, portando il jet alle fasi finali di assemblaggio. L’anno prossimo la Finlandia festeggerà il factory roll-out del suo primo F-35”.

ETIHAD AIRWAYS CELEBRA IL DIWALI – Etihad Airways sta migliorando la sua esperienza di ristorazione in volo attraverso partnership con fornitori di catering locali in tutta l’India. “Con il 2024 che segna 20 anni di voli Etihad in India, la collaborazione porta un’autentica cucina regionale agli ospiti in tutte le cabine, garantendo sapori locali genuini su ogni volo. Grazie a queste partnership locali, Etihad offre ora piatti che riflettono veramente il ricco patrimonio culinario di ogni regione nella sua ampia rete di città indiane: Ahmedabad, Bengaluru, Chennai, Hyderabad, Jaipur, Kochi, Kolkata, Kozhikode, Mumbai, Nuova Delhi e Thiruvananthapuram. Gli ospiti sperimentano specialità regionali distintive e sapori tradizionali unici per ogni città di partenza”, afferma Etihad Airways. “Il cibo è profondamente personale e ci collega alla nostra cultura e alle nostre tradizioni”, afferma Turky Al Hammadi, Director of Product and Hospitality at Etihad Airways. “Lavorare con esperti culinari locali in tutta la nostra rete ci consente di portare piatti autentici ai nostri ospiti, assicurando loro di sperimentare sapori genuini che ricordano loro casa”. “Questa collaborazione con i fornitori locali non solo garantisce autentiche esperienze di gusto, ma dimostra anche l’impegno di Etihad nei confronti delle comunità che serve, supportando le attività commerciali locali e offrendo sapori genuini agli ospiti durante tutto il loro viaggio. Etihad celebrerà anche Diwali, la festa delle luci, deliziando gli ospiti su rotte selezionate con una deliziosa gamma di dolci e prelibatezze tradizionali indiane il 31 ottobre e il 1° novembre. In qualità di compagnia aerea leader a livello mondiale che serve 80 destinazioni in tutto il mondo e con personale di oltre 140 nazionalità diverse, Etihad è orgogliosa di celebrare a bordo un’ampia gamma di festività multiculturali come Diwali, Ramadan, Eid, Ringraziamento e le festività natalizie. L’esperienza di Etihad per i suoi ospiti è profondamente radicata nell’ospitalità generosa e accogliente della sua casa, gli Emirati Arabi Uniti”, conclude Etihad Airways.

LOCKHEED MARTIN COMPLETA L’ACQUISIZIONE DI TERRAN ORBITAL – Lockheed Martin ha completato l’acquisizione precedentemente annunciata di Terran Orbital, un produttore leader di innovative modular spacecraft al servizio delle industrie aerospaziali e della difesa globali, e della sua sussidiaria, Tyvak International. Lockheed Martin ha collaborato con Terran Orbital su progetti tra cui programmi della Space Development Agency e dimostrazioni tecnologiche di Lockheed Martin. “L’aggiunta dello spirito imprenditoriale di Terran Orbital alle dimensioni di Lockheed Martin significa che ci sono grandi opportunità per continuare a spingere insieme i confini della tecnologia e delle soluzioni spaziali”, ha affermato Robert Lightfoot, Presidente di Lockheed Martin Space. “Accogliamo con favore la loro ingegnosità e dedizione nel garantire il successo della missione e abbiamo sempre apprezzato questi aspetti del nostro rapporto di lavoro. Insieme, possiamo fornire la nostra innovazione e i nostri servizi combinati con un maggiore senso di urgenza per supportare le esigenze commerciali, civili e di sicurezza nazionale dei nostri clienti”. Facendo capo alla Space business area di Lockheed Martin, la società sarà riconosciuta come Terran Orbital, una società Lockheed Martin. Terran Orbital, una società Lockheed Martin, ha sedi a Boca Raton e Melbourne, Florida, Irvine e Santa Maria, California, Atlanta, Georgia, Tysons Corner, Virginia e Torino, Italia. L’acquisizione è stata annunciata per la prima volta il 15 agosto 2024.

LOCKHEED MARTIN CONSEGNERA’ SNIPER PODS ALLA POLONIA – Lockheed Martin consegnerà gli Sniper Advanced Targeting Pods (ATP) alla Polonia. I targeting systems per la Polonia sono stati inclusi in un U.S. Foreign Military Sale contract recentemente finalizzato del valore di 90,68 milioni di dollari a Lockheed Martin. La Polonia riceverà gli Sniper Advanced Targeting Pods con collegamenti dati bidirezionali, supporto di sistema e pezzi di ricambio. Il targeting-sensor system sarà integrato nei nuovi caccia FA-50 della Polonia. Lockheed Martin equipaggia già gli F-16 polacchi con gli Sniper ATP. Sniper ATP aumenterà anche l’interoperabilità con le forze statunitensi e NATO. In futuro, gli Sniper pods per i caccia FA-50 e F-16 polacchi potrebbero essere rapidamente aggiornati a una nuova variante, lo Sniper Networked Targeting Pod, annunciato da Lockheed Martin a luglio. Se potenziati con tecnologia avanzata di collegamento dati e radio, gli Sniper pods consentiranno un’interoperabilità senza precedenti per gli aerei di quarta generazione, i nuovi caccia F-35 Lightning II e i sistemi di artiglieria terrestri come HIMARS.

AMERICAN AIRLINES E’ L’OFFICAL AIRLINE SPONSOR DEI LATIN GRAMMY AWARDS® – American Airlines annuncia di essere l’official airline partner dei Latin GRAMMY Awards®, che celebra il suo 25° anniversario tornando nel luogo in cui la Latin Recording Academy ha sede, dove il viaggio è iniziato e dove si trova ancora la sua sede centrale. I Latin GRAMMY Awards®, che si terranno il 14 novembre, sono il più importante riconoscimento internazionale che celebra l’eccellenza nella musica latina in tutto il mondo. “American è entusiasta del ritorno dei Latin GRAMMY a Miami, la nostra principale porta d’accesso internazionale all’America Latina e ai Caraibi”, ha affermato Juan Carlos Liscano, Vice President of Miami Hub Operations, American. “Non vediamo l’ora di accogliere i partecipanti all’aeroporto internazionale di Miami, dove American offre fino a 400 voli giornalieri diretti, con 170 voli verso oltre 70 destinazioni latinoamericane e caraibiche, tra cui Messico, Repubblica Dominicana, Colombia, Argentina e Brasile”. Per celebrare questo anniversario importante, American sta lanciando un concorso a premi per i soci AAdvantage® per la possibilità di vincere due biglietti per i Latin GRAMMY Awards® e 60.000 miglia AAdvantage®.

EVE AIR MOBILITY ANNUNCIA UN PRESTITO DA 50 MILIONI EDI $ PER SUPPORTARE LO SVILUPPO DI eVTOL – Eve Air Mobility (“Eve”), global electric vertical take-off and landing (eVTOL) aircraft manufacturer and services provider, ha annunciato un prestito da 50 milioni di $ da Citibank N.A. (“Citibank”). Il finanziamento, che rafforzerà il bilancio di Eve, sosterrà il programma di ricerca e sviluppo di aeromobili dell’azienda. Con questo prestito aggiuntivo, la liquidità pro-forma di Eve nel 2Q24 aumenta a circa $480 milioni, se combinata con $95,6 milioni di finanziamenti azionari recentemente annunciati da un gruppo eterogeneo di società industriali globali e investitori finanziari a luglio 2024. Eve ha anche annunciato di recente un nuovo credit line agreement da $88 milioni con la Banca nazionale per lo sviluppo del Brasile (BNDES) per finanziare lo sviluppo dell’impianto di produzione di aeromobili dell’azienda a Taubaté, nello stato di San Paolo, Brasile. “Eve continua ad attrarre nuovi investitori, un segno della continua fiducia nel nostro piano strategico, del forte interesse dei clienti nei nostri aeromobili eVTOL, servizi, soluzioni operative e la nostra soluzione software di gestione del traffico aereo urbano Vector”, ha affermato Eduardo Couto, direttore finanziario di Eve Air Mobility. “Il prestito bancario, insieme alla liquidità e alle linee di credito esistenti, garantisce che Eve rimanga ben capitalizzata con un bilancio confortevole e con una delle liquidità più elevate nel settore della Advanced Air Mobility (AAM). Stiamo continuando a progredire nello sviluppo e nella produzione del nostro eVTOL”. Con il più grande pre-order book del settore AAM, con lettere di intenti per 2.900 aeromobili, un gruppo eterogeneo di fornitori e partner di sviluppo del programma e il sostegno di Embraer, il terzo produttore di aeromobili al mondo, Eve continua a dimostrare opportunità interessanti per investitori sia strategici che finanziari. L’azienda ha presentato il suo primo prototipo eVTOL a grandezza naturale la scorsa estate al Farnborough Air Show. L’azienda sta lavorando per preparare l’aereo per una campagna di test completa. Contemporaneamente, Eve continua a sviluppare un portafoglio completo di servizi e soluzioni, tra cui Vector, un Urban Air Traffic Management software per ottimizzare e scalare le Advanced Air Mobility operations in tutto il mondo.

DELTA LANCIA UNA NUOVA FLIGHT MAP PROGETTATA PER L’ACCESSIBILITA’ – Delta sta portando una nuova flight map più accessibile alla maggior parte dei suoi 165.000 seatback screens, il numero più alto nel settore, rendendo l’amata esperienza della mappa in movimento più accessibile che mai. La flight map dà priorità all’accessibilità continuando a fornire le funzionalità chiave che i clienti conoscono, amano e si aspettano. Il suo display ad alto contrasto e le sue funzionalità sono progettati specificamente per i viaggiatori con disabilità visive. Il prodotto migliorato garantisce che ancora più clienti siano in grado di usufruire della mappa di volo senza sforzo e in autonomia. “Nessuno collega il mondo meglio di Delta”, afferma Ekrem Dimbiloglu, Managing Director of Customer Experience – In-Flight Entertainment, Delta Studio and Wi-Fi. “Per mantenere davvero questa promessa, dobbiamo garantire che ogni cliente possa connettersi con il proprio viaggio in un modo che migliori la propria esperienza e lo faccia sentire apprezzato e curato. Siamo orgogliosi di essere la prima compagnia aerea a lanciare questa tecnologia, stabilendo lo standard per esperienze di viaggio inclusive in tutto il settore”. La nuova mappa di volo è ora disponibile per i clienti su oltre 650 aeromobili nella flotta globale della compagnia aerea. Le caratteristiche principali includono immagini ad alto contrasto, palette per daltonici, testo e icone di grandi dimensioni, informazioni semplificate, controlli zoom e panoramica, narrazione vocale.

TRASPORTO AEREO: SITA E AACO PUNTANO SULLA COLLABORAZIONE PER AFFRONTARE LE SFIDE DEL SETTORE IN TEMA DI SOSTENIBILITÀ – L’industria dell’aviazione si trova ad un bivio cruciale mentre lavora per ridurre la propria impronta di carbonio e per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità globali, il tutto mentre affronta le crescenti pressioni normative. Il settore deve agire in fretta, dato che secondo il World Economic Forum è responsabile di circa il 2% delle emissioni globali di carbonio e che secondo l’International Civil Aviation Organization (ICAO) vedrà crescere la domanda di viaggi aerei del 4,3% annuo. SITA, fornitore globale di tecnologia per il trasporto aereo, e l’Arab Air Carriers Organization (AACO) avanzano così la loro collaborazione e portano avanti SITA Eco Mission, una soluzione innovativa e basata sui dati che assisterà le compagnie aeree nel loro percorso per diventare più sostenibili e per diventare i loro sforzi. La partnership punta a fornire alle compagnie aeree gli strumenti necessari per affrontare le principali sfide del settore, che includono la raccolta in tempo reale di dati accurati sulle emissioni e sul consumo di carburante, la riduzione dei costi operativi legati a CORSIA, EU ETS, ReFuelEU e altre leve di sostenibilità e la conformità a complesse normative ambientali. Inoltre, questa soluzione aiuterà le compagnie aeree a superare l’approccio tattico e reattivo, favorendo una gestione ambientale più intelligente e strategica nelle tre funzioni chiave delle compagnie aeree: Compliance, Strategia & Finanza e Operazioni di Volo.