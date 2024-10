Airbus riporta i risultati dei primi nove mesi del 2024

Airbus SE ha comunicato i risultati finanziari consolidati per i nove mesi conclusi il 30 settembre 2024.

“Abbiamo registrato una forte domanda in tutta la nostra gamma di prodotti nei primi nove mesi dell’anno. Gli utili dei nove mesi riflettono il livello di consegne di aeromobili commerciali, una solida performance negli elicotteri e le spese nel nostro space business registrate nel primo semestre”, ha affermato Guillaume Faury, Airbus Chief Executive Officer. “Ci stiamo adattando costantemente a un ambiente operativo complesso e in rapida evoluzione caratterizzato da incertezze geopolitiche e specifiche sfide della supply chain che si sono materializzate nel corso del 2024. Restiamo concentrati sulle nostre priorità, tra cui l’aumento delle consegne di aeromobili commerciali e la trasformazione della nostra Defence and Space division”.

Gross commercial aircraft orders pari a 667 aeromobili (9m 2023: 1.280 aeromobili) con ordini netti di 648 aeromobili dopo le cancellazioni (9m 2023: 1.241 aeromobili). Il portafoglio ordini ammontava a 8.749 aeromobili commerciali a fine settembre 2024. Airbus Helicopters ha registrato 308 ordini netti (9m 2023: 191 unità), tra cui 43 elicotteri pesanti della famiglia Super Puma. L’acquisizione ordini di Airbus Defence and Space in termini di valore è aumentata a 11,0 miliardi di euro (9m 2023: 8,5 miliardi di euro), riflettendo un buon andamento in tutta la divisione.

I ricavi consolidati sono aumentati del 5% anno su anno, a 44,5 miliardi di euro (9m 2023: 42,6 miliardi di euro). Sono stati consegnati in totale 497 aeromobili commerciali (9m 2023: 488 aeromobili), di cui 45 A220, 396 A320 Family, 20 A330 e 36 A350. I ricavi generati dalle Airbus commercial aircraft activities sono aumentati del 4%, riflettendo principalmente il maggior numero di consegne. Le consegne di Airbus Helicopters hanno totalizzato 190 unità (9m 2023: 197 unità) con ricavi in aumento del 5%, riflettendo un mix più favorevole nei programmi e una solida performance nei servizi. I ricavi di Airbus Defence and Space sono aumentati del 7% anno su anno, principalmente trainati dall’Air Power business, in parte compensati dai precedenti Estimate at Completion updates in Space Systems. Sono stati consegnati cinque A400M military airlifters (9m 2023: 4 velivoli).

Consolidated EBIT Adjusted pari a 2,798 miliardi di euro (9m 2023: 3,631 miliardi di euro).

L’EBIT Adjusted relativo alle Airbus commercial aircraft activities è sceso a 3,028 miliardi di euro (9m 2023: 3,216 miliardi di euro), con l’aumento delle consegne ridotto dagli investimenti per preparare il futuro.

Il programma A220 continua verso un monthly production rate di 14 aeromobili nel 2026, con un focus sulla performance finanziaria. L’A320 Family programme continua a crescere verso un rateo di 75 aeromobili al mese nel 2027. A fine ottobre è stato consegnato il primo A321XLR. Per quanto riguarda gli aeromobili widebody, la Società sta ora stabilizzando la produzione mensile dell’A330 a circa 4 aerei. Per quanto riguarda l’A350, la Società continua a puntare al rateo di 12 aerei nel 2028 e sta attivamente gestendo specifiche sfide della supply chain che potrebbero avere un impatto sulla ramp-up trajectory del programma, in particolare nel 2025.

L’Airbus Helicopters EBIT Adjusted è stato pari a 420 milioni di euro (9m 2023: 417 milioni di euro), riflettendo i servizi e il mix di programmi nonostante le consegne inferiori.

L’EBIT Adjusted di Airbus Defence and Space è stato pari a -661 milioni di euro (9m 2023: -1 milione di euro), riflettendo gli oneri di 989 milioni di euro in Space Systems, come annunciato nei risultati finanziari del primo semestre 2024. I 9m 2023 includevano 0,4 miliardi di euro di oneri registrati su alcuni programmi di sviluppo satellitare.

Per quanto riguarda il programma A400M, le attività di sviluppo proseguono verso il raggiungimento della roadmap di capacità rivista. Le attività di retrofit procedono in stretta sintonia con il cliente.

Le consolidated self-financed R&D expenses ammontano a 2,351 miliardi di euro (9m 2023: 2,167 miliardi di euro).

Il consolidated EBIT (reported) ammonta a 2,690 miliardi di euro (9m 2023: 2,712 miliardi di euro), inclusi gli aggiustamenti netti di -108 milioni di euro.

Il risultato finanziario è stato di -92 milioni di euro (9m 2023: 231 milioni di euro), riflettendo principalmente gli impatti negativi del risultato degli interessi e della rivalutazione degli strumenti finanziari, parzialmente compensati dall’impatto positivo della rivalutazione di alcuni investimenti azionari. Consolidated net income pari a 1,808 miliardi di euro (9m 2023: 2,332 miliardi di euro) con consolidated reported earnings per share pari a 2,29 euro (9m 2023: 2,96 euro).

Il consolidated free cash flow before customer financing è stato di -845 milioni di euro (9m 2023: 1,104 miliardi di euro), riflettendo principalmente la variazione del capitale circolante, in particolare l’accumulo di scorte che supporta le consegne del quarto trimestre e l’avvio dei programmi. Il consolidated free cash flow è stato di -877 milioni di euro (9m 2023: 843 milioni di euro).

Come base per la sua guidance per il 2024, la Società non ipotizza ulteriori interruzioni dell’economia mondiale, del traffico aereo, della supply chain, delle operazioni interne della Società e della sua capacità di fornire prodotti e servizi. La 2024 guidance è before M&A.

Su tale base, la Società mira a raggiungere nel 2024: circa 770 consegne di aeromobili commerciali; EBIT Adjusted di circa 5,5 miliardi di euro; Free Cash Flow before Customer Financing di circa 3,5 miliardi di euro.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)