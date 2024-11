Partnership tra IP e ITA Airways sui programmi fedeltà

IP Gruppo api, principale operatore privato nel settore dei carburanti e dei servizi alla mobilità, e ITA Airways hanno firmato un accordo per garantire reciproci vantaggi ai soci dei programmi fedeltà, rispettivamente IPiù e Volare.

Da oggi i clienti IPiù potranno trasferire i propri punti all’interno del programma Volare e allo stesso tempo i soci Volare potranno convertire i propri punti in punti Più.

“Siamo lieti di aver siglato questo accordo con Volare di ITA Airways”, afferma Alberto Chiarini, Amministratore delegato di IP Gruppo api. “Siamo due grandi realtà italiane che hanno nel proprio DNA la missione di far muovere l’Italia, offrendo servizi di qualità a chi viaggia. Ai clienti del programma IPiù mettiamo a disposizione un’ampia offerta di vantaggi e sconti su misura dei loro bisogni, grazie a eccellenti partner nazionali e internazionali, che oggi arricchiamo con Volare.”

“La partnership con IP rappresenta un’iniziativa molto importante per il nostro programma fedeltà”, ha dichiarato Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer ITA Airways e CEO Volare. “Questa nuova collaborazione ci consente infatti di offrire ai nostri soci italiani un’ulteriore possibilità di beneficiare del programma Volare nella vita di tutti i giorni. Con l’ingresso di IP continuiamo a offrire ai nostri clienti un programma dinamico, con un’ampia scelta di partner e in grado di cogliere ed anticipare le esigenze”.

IPiù è il programma di behavioral loyalty di IP che sta rivoluzionando il concetto di fedeltà nel mondo multi-energia e mobilità mettendo a disposizione dei clienti un percorso interattivo e personalizzato. Restituisce valore alle persone non solo per i loro rifornimenti ma, per la prima volta nel settore, anche per le loro attitudini e passioni, individuando cluster di consumo, sempre nuovi e in evoluzione con i servizi offerti dal brand. IPIù è partito da circa un anno e ha già raggiunto traguardi importanti in termini di registrazioni e soddisfazione dei clienti, arricchendosi di concorsi aggiuntivi con premi diversificati come “Vinci il tuo Rifornimento”, “IPiù appassionati vincono la Moto GP” e “IPiù appassionati vincono il grande Tennis”.

Nato poco più di due anni fa, Volare è il programma fedeltà di ITA Airways che conta oggi 2.500.000 iscritti, in Italia e all’estero e 35 partner commerciali di diversi settori, tra cui hôtellerie, mobilità e finanza. Sono 10 le compagnie aeree partner che hanno finora aderito al programma. A marzo 2024 è stato lanciato Volare AVVENTURA, il programma pensato per i bambini e i ragazzi di età compresa tra i 2 e i 16 anni non compiuti. Si tratta del terzo subprogram Volare dopo quelli dedicati al mondo delle aziende e delle PMI.

(Ufficio Stampa ITA Airways)