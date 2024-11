Airbus e OCCAR siglano un A400M contractual framework update

Airbus ha firmato due contratti strategici con l’Organisation for Joint Armament Cooperation (OCCAR), organizzazione internazionale con sede a Bonn, in Germania, che gestisce il programma A400M per conto delle nazioni di lancio: Germania, Francia, Regno Unito, Spagna, Turchia, Belgio e Lussemburgo. I nuovi contratti comprendono i cosiddetti Global Support Services per l’A400M (GSS3) e il Block Upgrade 0 per ampliare le capacità operative dell’aeromobile.

Jean-Brice Dumont, Head of Air Power at Airbus Defence and Space, ha dichiarato: “L’A400M è un elemento fondamentale per la sovranità delle nostre nazioni e l’autonomia strategica dell’Europa. Operazioni globali come il ponte aereo di Kabul o la più recente esercitazione Pacific Skies evidenziano la necessità di interoperabilità e omogeneità tra le nostre nazioni clienti. Questo nuovo accordo quadro risponde a tali esigenze in continua crescita. Con 130 A400M in servizio e oltre 200.000 ore di volo accumulate dalla flotta, il nuovo accordo consente ai nostri clienti di beneficiare di risparmi significativi, mantenendo al contempo i più elevati standard di servizi e prestazioni.”

Joachim Sucker, OCCAR-EA Director, ha aggiunto: “Per consentire l’operatività sostenuta di un sistema militare avanzato come l’A400M, è essenziale che vi sia un ambiente di supporto robusto. Il contratto GSS3 firmato da OCCAR con Airbus illustra l’ambizione delle nazioni utilizzatrici dell’A400M di operare questa piattaforma nei contesti più impegnativi, avvalendosi dell’autonomia, della capacità di carico e della versatilità dell’A400M per portare a termine una vasta gamma di missioni”.

“Il Global Support Services contract, che copre tutte le nazioni utilizzatrici dell’A400M, sostituisce l’accordo precedente, firmato nel 2019. Il nuovo contratto offre un’ampia gamma di servizi personalizzati forniti da Airbus per soddisfare le esigenze dei clienti. Questi servizi includono strumenti di supporto a terra, consegna di ricambi e supporto tecnico, fornendo flessibilità all’industria e agli operatori per esplorare nuove aree di collaborazione, concetti e servizi.

L’A400M GSS3 contract offre i vantaggi di una fully-integrated suite of common services, con risorse e beni condivisi sulla base delle richieste specifiche della nazione. Basato sulle prestazioni, crea un nuovo quadro di partnership basato su pooling e condivisione, con chiari indicatori di performance per aumentare e incentivare la disponibilità della flotta e ridurre il costo di proprietà.

L’accordo tra Airbus e OCCAR comprende un secondo contratto, denominato Block Upgrade 0. Questo rappresenta il primo miglioramento delle capacità operative dell’A400M oltre l’ambito dell’original launch contract”, afferma Airbus.

“Il Block Upgrade 0 non solo migliora elementi chiave degli A400M systems, come i flight management systems, ma garantisce che la flotta di A400M sia pienamente conforme ai più recenti requisiti NATO. Tra le nuove capacità avanzate figurano Tactical Information enhancement, Satellite based Landing System, Narrow Band SATCOM and Wifi.

Questo Block Upgrade 0 contract è un contratto end-to-end che copre lo sviluppo, la certificazione, l’implementazione e il supporto in servizio di questi miglioramenti. La fase iniziale è già avviata e si concluderà entro il 2026, mentre le fasi successive, che comprendono l’implementazione sulla flotta e l’addestramento in servizio, continueranno fino alla fine del decennio”, prosegue Airbus.

“Avendo raggiunto o e dimostrato la maturità operativa in missioni di combattimento e umanitarie per oltre 10 anni, questi miglioramenti alla A400M fleet ne amplieranno le capacità in operazioni tattiche e strategiche, migliorando ulteriormente le prestazioni e riducendo il carico di lavoro dell’equipaggio”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)