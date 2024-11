IATA: la passenger demand raggiunge il massimo storico di settembre

L’International Air Transport Association (IATA) ha rilasciato i dati sulla September 2024 global passenger demand.

La domanda totale, misurata in RPK, è aumentata del 7,1% rispetto a settembre 2023, un massimo storico per settembre. La capacità totale, misurata in ASK, è aumentata del 5,8% anno su anno. Il load factor a settembre 2024 è stato dell’83,6% (+1,0 ppt rispetto a settembre 2023).

La domanda internazionale è aumentata del 9,2% rispetto a settembre 2023. La capacità è aumentata del 9,1% anno su anno e il load factor è salito all’83,8% (+0,1 ppt rispetto a settembre 2023). La domanda domestica è aumentata del 3,7% rispetto a settembre 2023. La capacità è aumentata dello 0,7% anno su anno e il load factor è stato dell’83,3% (+2,4 punti percentuali rispetto a settembre 2023).

“La stagione di punta dei viaggi dell’anno si è conclusa con una domanda ai massimi storici. Questa è una buona notizia non solo per i passeggeri, ma anche per l’economia globale. Ogni volo crea più posti di lavoro e scambi commerciali. Ma la storia di successo dei viaggi aerei porta con sé delle sfide. Presto affronteremo una crisi di capacità in alcune regioni che minaccia di limitare questi benefici economici e sociali. I governi dovranno scegliere: perdere contro nazioni più dinamiche che apprezzano la connettività globale o creare un consenso per una crescita sostenibile. Le compagnie aeree stanno effettuando investimenti significativi per raggiungere emissioni nette di carbonio pari a zero entro il 2050. Ciò deve essere accompagnato da una visione politica altrettanto attiva, supportata da azioni, per garantire che avremo una airport and air traffic management capacity efficiente e sufficiente per soddisfare le esigenze di viaggio dei cittadini e delle aziende”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

International Passenger Markets

Tutte le regioni hanno mostrato una crescita per gli international passenger markets a settembre 2024 rispetto a settembre 2023. Il load factor è stato un insieme eterogeneo: l’Europa ha avuto i load factor più elevati e anche i vettori asiatici e africani sono migliorati, ma le Americhe e il Medio Oriente hanno subito cali.

Le compagnie aeree dell’Asia-Pacifico hanno ottenuto un aumento della domanda del 18,5% anno su anno. La capacità è aumentata del 17,7% anno su anno e il load factor è stato dell’82,6% (+0,5 punti percentuali rispetto a settembre 2023).

I vettori europei hanno registrato un aumento della domanda del 7,6% su base annua. La capacità è aumentata del 7,4% su base annua e il load factor è stato dell’85,9% (+0,2 ppt rispetto a settembre 2023).

I vettori mediorientali hanno registrato un aumento della domanda del 4,4% su base annua. La capacità è aumentata del 4,6% su base annua e il load factor è stato dell’81,4% (-0,1 ppt rispetto a settembre 2023).

I vettori nordamericani hanno registrato un aumento della domanda dello 0,5% su base annua. La capacità è aumentata dell’1,9% su base annua e il load factor è stato dell’84,4% (-1,1 ppt rispetto a settembre 2023).

Le compagnie aeree latinoamericane hanno registrato un aumento della domanda del 12,4% su base annua. La capacità è aumentata del 13,9% su base annua. Il load factor è stato dell’84,3% (-1,1 punti percentuali rispetto a settembre 2023).

Le compagnie aeree africane hanno registrato un aumento della domanda dell’11,9% su base annua. La capacità è aumentata del 6,6% su base annua. Il load factor è salito al 76,0% (+3,6 punti percentuali rispetto a settembre 2023).

Domestic Passenger Markets

Tutti i mercati chiave hanno mostrato una crescita stabile della domestic demand e tutti, tranne il Giappone, hanno registrato massimi storici per il September domestic traffic.

(Ufficio Stampa IATA)