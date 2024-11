News Brevi – 31.10.2024

AERONAUTICA MILITARE: CAMBIO AL VERTICE DEL RUOLO DELLE ARMI – Martedì 22 ottobre, presso il Cortile dei Trasvolatori di Palazzo Aeronautica, si è svolta la cerimonia di avvicendamento nella carica di Generale del Ruolo delle Armi tra il Generale di Squadra Sergio Antonio Scalese (uscente) e il Generale Divisione Riccardo Rinaldi (subentrante). All’evento, hanno partecipato il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, l’ex Capo di Stato Maggiore Alberto Rosso, Capo del corso Urano 3° cui il Generale Scalese appartiene, le più alte Autorità di Forza Armata, i Generali del Ruolo delle Armi in servizio e in quiescenza, nonché una rappresentanza di Ufficiali appartenenti al Ruolo. Il Gen. Div. Riccardo Rinaldi, che ha assunto formalmente l’incarico il 24 ottobre 2024, nel ricevere il testimone dal Generale Scalese, ha voluto sottolineare la grande responsabilità che sente di avere nei confronti dei circa 2.000 Ufficiali che costituiscono il Ruolo delle Armi, affermando che il suo operato sarà fondato sulla forza della squadra, dove ciascuno potrà fornire il suo contributo: non sarà sufficiente esserci ma, voler fortemente esserne parte. Il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, dopo aver ringraziato il Generale Scalese per il lungo e qualificato servizio prestato, si è poi rivolto agli Ufficiali del Ruolo delle Armi presenti, evidenziando come la piena operatività della F.A. nell’ampio spettro dei compiti assegnati, necessiti, oggi come nel passato, di una pluralità di competenze e capacità, tra le quali risultano determinanti quelle degli Ufficiali del Ruolo delle Armi, soprattutto in considerazione dell’elevato livello di professionalità raggiunto (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL PRESIDENTE ENAC OSPITE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI ASSAEROPORTI – Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma ha partecipato ieri, 29 ottobre, al Consiglio Direttivo di Assaeroporti su invito del Presidente Carlo Borgomeo. Un momento di confronto importante con tutte le società di gestione aderenti che si è focalizzato sulle questioni più rilevanti connesse allo sviluppo del trasporto aereo e, in particolare, le iniziative orientate a evitare gli impatti negativi connessi a possibili congestioni di traffico, evidenziando così l’importanza del fare sistema all’interno del settore. Al Direttivo hanno partecipato, in presenza C. Borgomeo Presidente Assaeroporti; V. Menin Segretario Generale Assaeroporti; R. Naldi AD Toscana Aeroporti – Aeroporti di Firenze e Pisa; G. Maniscalco Consigliere di Amministrazione GESAP – Aeroporto di Palermo; M. Pilloni Presidente SOGAER – Aeroporto di Cagliari; A. Andorno AD SAGAT – Aeroporto di Torino; R. Barbieri AD GESAC – Aeroporti di Napoli e Salerno; N. Ventola AD Aeroporto di Bologna. Collegati da remoto: A. Brunini CEO SEA – Aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa; P. Savi CFO SEA – Aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa; G. Sanga Presidente SACBO – Aeroporto di Bergamo; N. Torrisi AD SAC – Aeroporti di Catania e Comiso; M. Franchini Amministratore Unico SACAL – Aeroporti di Lamezia Terme, Crotone e Reggio Calabria; F. D’Amico DG Aeroporto di Genova; U. Solimeno Direttore e Accountable Manager SASE – Aeroporto di Perugia; R. Dibennardo Accountable Manager Aeroporto di Comiso.

SITA E ACCELYA COLLABORANO PER RIDEFINIRE IL FUTURO DELLA VENDITA AL DETTAGLIO NEL SETTORE AEREO E MIGLIORARE L’ESPERIENZA DEI PASSEGGERI – SITA, il fornitore globale di tecnologia per il trasporto aereo, ha avviato una partnership con Accelya per fornire nuove soluzioni digitali di vendita al dettaglio per i passeggeri, superando i sistemi datati e obsoleti. Questa partnership strategica con Accelya, fornitore globale di software per l’industria dell’aviazione, consentirà alle compagnie aeree di migrare verso un moderno sistema di vendita al dettaglio ai passeggeri, che comprenderà anche una soluzione aeroportuale contactless basata sul riconoscimento biometrico, migliorando l’efficienza operativa e riducendo i costi. Attraverso questa collaborazione, FLX ONE Delivery di Accelya – parte della nuova piattaforma FLX ONE, una soluzione completa per offerta, prenotazione e finalizzazione della vendita al dettaglio (OOSD) – sarà integrato con le API avanzate di SITA Flex. Questo permetterà alle compagnie aeree di semplificare le loro operazioni aeroportuali, ridurre la dipendenza dai tradizionali Sistemi di Controllo delle Partenze (DCS) e creare un’esperienza passeggeri più personalizzata e fluida, il tutto riducendo i costi. Grazie ad un’importante evoluzione che supporta l’iniziativa Offer, Order, Settle Deliver (OOSD) di IATA per promuovere la centralità del cliente con un’esperienza digitale senza interruzioni, la partnership si concentrerà sull’integrazione dei sistemi commerciali di Accelya con i touchpoint dei passeggeri di SITA per la gestione dei passeggeri dentro e fuori dall’aeroporto.

AMERICAN AIRLINES: TSA PARTNERSHIP PER I MEMBRI AADVANTAGE® – I membri American Airlines AAdvantage® potranno presto usufruire di una procedura semplificata ai Transportation Security Administration (TSA) airport security checkpoints tramite TSA PreCheck® Touchless ID. Nei prossimi mesi, i membri idonei che sceglieranno di iscriversi potranno superare i controlli di sicurezza in aeroporti selezionati con facilità, nell’ambito della partnership della compagnia aerea con la TSA. Dopo che un identity match avrà confrontato l’immagine di un cliente con la sua fototessera esistente, il cliente potrà superare i controlli di sicurezza a mani libere. “Vogliamo offrire ai nostri clienti un’esperienza semplice mentre si muovono in ogni punto del loro viaggio e l’aeroporto è una parte importante di questo”, ha affermato Kim Cisek, Vice President of Customer Experience, American. “L’introduzione di questa opzione aiuterà i clienti a passare più agevolmente dalla hall dell’aeroporto ai TSA security per godersi la fase successiva del loro viaggio”.

AIR CANADA E CAE APRONO LE CANDIDATURE PER LA CAPTAIN JUDY CAMERON SCOLARSHIP – Air Canada e CAE, due Montreal-based global aviation companies, continuano la loro collaborazione nel promuovere la prossima generazione di donne in carriere non tradizionali nelle compagnie aeree, attraverso la Captain Judy Cameron Scholarship, e hanno annunciato oggi che le candidature per l’edizione 2025 della borsa di studio si apriranno il 1° novembre 2024. Fino a otto giovani donne canadesi che studiano per diventare commercial pilots or aircraft maintenance engineers riceveranno borse di studio per proseguire la loro formazione nel 2025. Tra loro, quattro beneficiarie che si stanno formando per diventare piloti commerciali si uniranno al programma CAE Women in Flight come ambasciatrici. “Mentre entriamo nel nostro sesto anno di borse di studio Captain Judy Cameron, sono orgogliosa di vedere che le precedenti beneficiarie sono ora primi ufficiali e istruttori di volo provenienti da tutto il Canada. Incontrare le beneficiarie delle borse di studio al gala della Northern Lights Aero Foundation ogni anno è il momento clou della serata per me. Queste giovani donne sono il futuro dell’aviazione”, ha affermato Judy Cameron, Boeing 777 Captain at Air Canada (retired), and Director, Northern Lights Aero Foundation. “In Air Canada siamo incredibilmente orgogliosi dei progressi compiuti dalle precedenti vincitrici della prestigiosa borsa di studio Captain Judy Cameron. Questa iniziativa è importante mentre continuiamo il nostro lavoro di sviluppo e supporto della prossima generazione di professionisti dell’aviazione”, ha affermato Murray Strom, Senior Vice President, Flight Operations and Maintenance at Air Canada. “Attirare più donne a una carriera in cockpit è una priorità del CAE Women in Flight program. Siamo orgogliosi di svolgere un ruolo nell’ampliare l’attrattiva di una carriera nell’aviazione e nel supportare gruppi sottorappresentati attraverso iniziative come le borse di studio Captain Judy per aspiranti donne pilota”. ha affermato Marie-Christine Cloutier, CAE’s Vice-President, Performance, Strategy and Marketing.

ANA HOLGINGS PUBBLICA I RISULTATI DEI PRIMI SEI MESI DELL’ANNO FISCALE, CHIUSI IL 30 SETTEMBRE 2024 – ANA HOLDINGS INC. comunica oggi i suoi risultati finanziari per i sei mesi conclusi il 30 settembre 2024. “I risultati finanziari positivi del primo semestre sottolineano la strategia di crescita sostenibile di ANA HD attraverso un’attenzione continua alle spese e una crescita mirata”, ha affermato Kimihiro Nakahori, Executive Vice President and Group Chief Financial Officer. “Questi risultati si sono verificati in un periodo di opportunità e sfide e vorremmo elogiare i nostri dipendenti e i clienti per il loro supporto”. ANA HOLDINGS INC. ha registrato un operating revenue di 1.099,5 miliardi di yen, un record per la prima metà di un anno fiscale a causa della continua ripresa della domanda di passeggeri. La forte domanda di viaggi in entrata in Giappone e la ripresa della domanda di viaggiatori diretti in Giappone hanno prodotto un international passenger revenue di 390,1 miliardi di yen, un record per la prima metà di un anno fiscale. L’operating income è stato di 108,3 miliardi di yen, in costante crescita a un tasso leggermente superiore al piano per questo anno fiscale, mentre le spese operative sono aumentate rispetto all’anno precedente a causa di maggiori costi di manutenzione, investimenti in risorse umane e altri fattori. Sulla base dei risultati del primo semestre e delle previsioni del secondo semestre, l’operating income rimarrà invariato nelle previsioni per l’intero anno, poiché sia i ricavi operativi che le spese operative aumenteranno. Ordinary income and net income sono stati rivisti al rialzo a causa dell’aumento di altri redditi derivanti dall’ottenimento di vari pagamenti di compensazione.

ETHIOPIAN AIRLINES RICEVE IL PREMIO “BEST OVERALL IN AFRICA” AGLI APEX PASSENGER CHOICE AWARDS 2025 – Ethiopian Airlines annuncia di essere stata premiata come “Best Overall in Africa” ai prestigiosi APEX Passenger Choice Awards 2025. La cerimonia di premiazione si è tenuta a Long Beach, California, il 28 ottobre 2024. Esprimendo la sua soddisfazione, Mesfin Tasew, CEO del Gruppo Ethiopian Airlines, ha dichiarato: “Siamo impegnati a offrire un’esperienza di viaggio eccezionale che copre ogni fase del percorso del passeggero. Vincere il premio APEX come Best Overall in Africa conferma ancora una volta il nostro impegno verso l’eccellenza. Rivolgo i miei più sentiti ringraziamenti a tutta la famiglia Ethiopian, ai dipendenti, ai passeggeri e ai partner per questo successo condiviso”. Guardando al futuro, Ethiopian Airlines resta impegnata a migliorare l’esperienza di viaggio attraverso l’innovazione e una costante attenzione alla soddisfazione dei clienti.

RYANAIR APRE UNA TRAINING ACADEMY PRESSO PRESTWICK AIRPORT (GLASGOW) – Ryanair ha celebrato oggi l’apertura di una engineering Training Academy a Prestwick Airport (Glasgow), con un investimento di £5M e la creazione di 500 posti di lavoro altamente qualificati, tra cui ingegneri, meccanici e personale di supporto. Questo investimento vede l’aggiunta di aule e workshop all’avanguardia e l’istallazione di aerei da addestramento in loco, per la formazione di ingegneri e meccanici altamente qualificati per supportare la manutenzione della flotta di Ryanair, che raggiungerà 800 aerei entro il 2034. Questo investimento sostiene l’impegno di Ryanair nei confronti di Regno Unito e Scozia in quanto favorisce la connettività, il turismo in entrata e l’occupazione. Il CEO di Ryanair, Eddie Wilson, ha dichiarato: “In qualità di compagnia aerea numero 1 in Europa, siamo lieti di annunciare un investimento di £5 milioni in un Training Academy presso il Prestwick Airport (Glasgow) creando 500 nuovi posizioni per ingegneri e meccanici nell’aeroporto. Questo aggiornamento include nuove aule, workshop e strutture per il training, tra cui un aereo da addestramento in loco e non vediamo l’ora di investire in Ayrshire con strutture per il training all’avanguardia per supportare le nostre 6 Heavy Maintenance Facility”.

KLM: STATEMENT SULL’AUMENTO DEL 41% DELLE TARIFFE A SCHIPHOL AIRPORT – KLM informa: “Schiphol diventerà il secondo aeroporto più costoso d’Europa, poiché aumenterà le sue tariffe del 41% nel prossimo anno. Questo aumento si aggiunge all’aumento tariffario del 40% registrato negli ultimi tre anni. Ciò ha importanti implicazioni sia per i viaggiatori che per il settore dell’aviazione. Poiché i costi dei setbacks a Schiphol vengono trasferiti alle compagnie aeree, è inevitabile che i prezzi dei biglietti per i viaggiatori siano più alti. Nessun altro aeroporto in Europa opta per un aumento del genere, rendendo Schiphol significativamente più costoso nei prossimi anni rispetto ad altri hub europei come Parigi-Charles de Gaulle (CDG) e Copenhagen (CPH). Nel frattempo, Schiphol sarà impegnato per anni, costruendo e ristrutturando per fornire la qualità che i viaggiatori e le compagnie aeree possono aspettarsi”. “Schiphol sposta gli additional costs of setbacks e i budget overruns in gran parte sul viaggiatore. Biglietti più costosi sono inevitabili se si aumentano così drasticamente le tariffe aeroportuali. Ciò è poco saggio. E’ imprudente perché, così facendo, l’aeroporto mina la sua posizione competitiva come hub internazionale. Ciò comporta dei rischi per la funzione di hub, la connettività dei Paesi Bassi e la nostra economia”, afferma Marjan Rintel, CEO KLM. “KLM concorda con Schiphol sul fatto che migliorare l’aeroporto e offrire un servizio migliore ai viaggiatori sia un’urgenza. Lo stato di manutenzione degli edifici e dei luoghi di lavoro non soddisfa le esigenze dei viaggiatori e dei dipendenti di Schiphol. KLM sostiene inoltre gli sforzi per ridurre l’inquinamento acustico e l’uso della differenziazione tariffaria per incoraggiare le compagnie aeree a impiegare aeromobili più silenziosi”.

SAAB: COLLABORAZIONE TRA SVEZIA E COLOMBIA SU UN DRONE PER CONTRASTARE IL CAMBIAMENTO CLIMATICO – Per affrontare l’urgente problema del cambiamento climatico, il Minister for Climate and the Environment of Sweden, il Minister of Science of Colombia, Saab, EAFIT University in Colombia e KTH Royal Institute of Technology in Sweden presentano un nuovo Combat Climate Change (C-3) UAV Project, che mira a facilitare la ricerca sul clima. Un progetto di collaborazione di successo tra l’Università EAFIT in Colombia, il KTH Royal Institute of Technology in Svezia e Saab ha prodotto un nuovo veicolo aereo senza pilota (UAV) in grado di raccogliere dati per il monitoraggio del clima. Il progetto è stato lanciato ufficialmente nel quadro della COP16 da Romina Pourmokhtari, Ministro per il clima e l’ambiente della Svezia, Yesenia Olaya, Ministro della scienza della Colombia, Eva Axelsson, Responsabile della sostenibilità di gruppo presso Saab, e Olga Lucía Quintero, supervisore accademico del progetto da parte di EAFIT. L’unmanned aerial vehicle sarà dotato di sensori specializzati e verrà impiegato per misurare le concentrazioni di gas serra, come anidride carbonica e metano, nonché altri inquinanti e aerosol nell’atmosfera. Inoltre, l’UAV può essere impiegato per valutare la salute della foresta pluviale amazzonica, dei terreni agricoli e di altri ecosistemi, rilevando eventuali cambiamenti nei modelli di vegetazione e nelle condizioni del suolo. Correlando queste misurazioni con le immagini a terra scattate dall’aeromobile, la missione cerca di integrare i dati satellitari esistenti. L’obiettivo finale è quello di applicare le concentrazioni misurate all’interno di modelli di previsione matematici e basati sull’intelligenza artificiale su larga scala, che possono aiutare a comprendere e gestire meglio le complessità del nostro sistema climatico globale. “In Saab, crediamo che innovazione e cooperazione siano fondamentali per contrastare il cambiamento climatico, rendendo al contempo le persone e la società sicure. Supportando, fondando e supervisionando le diverse fasi, Saab ha cercato di promuovere la collaborazione accademica e il modello Triple Helix tra Colombia e Svezia”, afferma Eva Axelsson, Head of Group Sustainability at Saab.

IATA: INFRASTRUTTURE, DIGITALIZZAZIONE E SOSTENIBLITA’ SARANNO LE PRIORITA’ PER L’AVIAZIONE IN THAILANDIA – L’International Air Transport Association (IATA) ha esortato la Thailandia a rafforzare le fondamenta del suo settore dell’aviazione mentre emerge dall’impatto del COVID-19. Si prevede che il numero di passeggeri della Thailandia registrerà un tasso di crescita annuale composto del 3,88% tra il 2024 e il 2043. “Il potenziale dell’aviazione della Thailandia è brillante. La domanda ha già raggiunto l’88% dei livelli del 2019 e possiamo aspettarci l’inizio di una vera crescita dal 2025. Con risorse turistiche di livello mondiale e un settore commerciale regionale in crescita, la Thailandia è ben posizionata per diventare uno dei primi 15 mercati globali per l’aviazione nei prossimi due decenni”, ha affermato il Dr Xie Xingquan, IATA’s Regional Vice President for North Asia and Asia-Pacific (ad interim). Xie ha esortato il governo e le autorità ad adottare misure per rafforzare ulteriormente il settore dell’aviazione thailandese per massimizzare i benefici che l’aviazione può catalizzare nell’economia thailandese. “Con l’84% dei turisti in Thailandia che arriva in aereo (prima del COVID), l’importanza dell’aviazione per questo settore economico chiave (7,4% del PIL prima del COVID) è chiara. Coltivare il turismo dovrebbe essere una priorità”, ha affermato Xie. Oltre a evitare qualsiasi aumento del carico fiscale dell’aviazione, Xie ha evidenziato infrastrutture, digitalizzazione e sostenibilità come aree di interesse chiave. “Un masterplan rivisto per la capacità aeroportuale della Thailandia è fondamentale per offrire i vantaggi economici dell’aviazione. Questo sforzo può essere massimizzato con il contributo dei clienti. La consultazione con le compagnie aeree garantirà l’allineamento con gli sviluppi del mercato per la consegna tempestiva di infrastrutture funzionali e convenienti”, ha proseguito Xie. “Mentre l’aviazione decarbonizza, c’è un’opportunità d’oro per la Thailandia di raccogliere i vantaggi economici derivanti dall’istituzione di una produzione SAF di successo”, ha concluso Xie.

IBERIA FACILITA IL PROCESSO DI ACQUISTO PER I CLIENTI IN ARGENTINA E MESSICO – Iberia e Mercado Pago hanno raggiunto un accordo per facilitare il processo di acquisto per i clienti provenienti da Argentina e Messico che desiderano connettersi con il resto del mondo e viaggiare attraverso la rete della compagnia aerea. Grazie a questa alleanza, qualsiasi utente potrà acquistare i propri biglietti Iberia attraverso la piattaforma Mercado Pago in modo rapido e sicuro, utilizzando le diverse opzioni disponibili come Saldo sul Conto o Carta di Credito. Marina Colunga, direttrice commerciale di Iberia per l’America Latina, afferma: “Siamo molto orgogliosi di avere un partner strategico del calibro di Mercado Pago, poiché questa alleanza ci consente di ampliare lo spettro di possibilità a disposizione degli utenti in Argentina e Messico. Questa nuova possibilità migliorerà notevolmente il percorso dei clienti”. Oltre che in Argentina e Messico, nei prossimi mesi sarà disponibile anche in altri mercati dell’America Latina. Iberia sta assumendo nel 2024 un impegno importante nei confronti dell’America Latina, una regione in cui Argentina e Messico sono due dei principali protagonisti. Nello specifico, la compagnia aerea offre tre voli giornalieri che collegano l’Argentina e il Messico con l’Europa, consentendo di trasportare più di 2.000 persone al giorno tra i due continenti su ciascuna rotta.

ROLLS-ROYCE: I BATTERY STORAGE SYSTEMS SARANNO SEMPRE PIU’ IMPORTANTI – Rolls-Royce informa: “I battery storage systems sono fondamentali per la transizione energetica. Quest’anno, i battery storage systems sono diventati la principale fonte di energia in una delle più grandi reti elettriche al mondo in California. I dati hanno mostrato che la produzione dei battery storage systems ha superato i sei gigawatt per circa due ore, superiore alla produzione di centrali a gas o idroelettriche, centrali nucleari ed energie rinnovabili. In confronto, la produzione record dei battery storage systems cinque anni fa era di soli 120 megawatt, evidenziando il loro ruolo crescente nella transizione energetica. Nei prossimi cinque anni, SemperPower installerà due gigawatt di battery storage capacity”.

ROLLS-ROYCE: POTENZIARE LA RIGENERAZIONE PER UN SETTORE SOSTENIBILE – L’economia circolare è diventata sempre più parte delle conversazioni su come consentire al meglio la transizione verso un’industria più sostenibile. Tuttavia, il tasso di materiali riutilizzati in tutto il mondo è diminuito di oltre il 20% negli ultimi cinque anni. “Oltre il 90% dell’economia globale segue un modello lineare di estrazione delle risorse, produzione, vendita, utilizzo e poi smaltimento”, spiega Marc Goldschmidt, Head of Remanufacturing & Overhaul Technologies at Rolls-Royce’s Power Systems division, convinto sostenitore dell’economia circolare. “Ogni anno circa 1.500 motori e sistemi e migliaia di componenti vengono revisionati, riparati o sottoposti a un processo di rigenerazione (Reman) presso i nostri Rolls-Royce Reman centres, inclusi mtu PowerPacks for railcars and mtu Series 2000 and 4000 engines utilizzati in trains or gensets. In processi standardizzati, i sistemi e i motori vengono prima smontati nelle loro singole parti, puliti e testati per funzionalità e usura. Le singole parti vengono quindi ricondizionate, verniciate e riassemblate con componenti rigenerati o nuove parti. I motori rigenerati sono soggetti agli stessi rigorosi criteri dei motori nuovi. Pertanto, si applicano le stesse condizioni di elevata qualità e garanzia”, afferma Rolls-Royce.

ROLLS-ROYCE PRESENTA NUOVE SOLUZIONI PER SOTTOMARINI – La Power Systems division of Rolls-Royce presenta il concetto di un nuovo mtu on-board power generator con una potenza notevolmente più elevata per i sottomarini alla fiera Euronaval di Parigi. L’on-board charging unit, alimentata da un 20-cylinder mtu Series 4000 engine appositamente adattato per i sottomarini, è progettata per soddisfare i requisiti dei sottomarini moderni per una maggiore potenza elettrica e una ricarica più rapida delle batterie. Questi includono sistemi di automazione mtu NautIQ.