APEX Awards: riconoscimenti per Air France e KLM

Air France ha nuovamente ricevuto le five stars nell’official APEX global ranking of the best airlines

Il 30 ottobre 2024, durante la cerimonia APEX/IFSA Global EXPO 2024 tenutasi a Long Beach, California (USA), Air France è stata certificata come 5-star airline per il terzo anno consecutivo.

Questa classifica delle migliori compagnie aeree viene stilata ogni anno dall’Airline Passenger Experience Association (APEX), un’organizzazione di ricerca e valutazione di fama mondiale nel campo dell’esperienza di viaggio aereo. La classifica si basa sulla valutazione indipendente di oltre un milione di voli da parte di passeggeri di quasi 600 compagnie aeree in tutto il mondo, con punteggi che vanno da 1 a 5 stelle.

“Quest’anno, i criteri sono stati ancora più esigenti, limitando l’accesso alla 5-star category solo alle 40 migliori compagnie aeree del mondo, meno del 7% delle compagnie aeree valutate complessivamente.

Questo premio testimonia ancora una volta l’eccellenza dell’esperienza di viaggio che Air France offre ai suoi clienti, in tutte le sue cabine di viaggio. Dall’attenzione rivolta a ogni cliente in termini di comfort dei sedili, alla ricca e varia offerta di ristorazione e alla qualità dell’intrattenimento in volo, Air France si impegna a garantire che ogni viaggio sia un’esperienza di viaggio indimenticabile”, afferma Air France.

“Siamo molto orgogliosi di ricevere questo premio per il terzo anno consecutivo e particolarmente onorati di essere inclusi in questa 5-star category, che classifica Air France tra le migliori compagnie aeree al mondo. Vorrei ringraziare tutti i nostri clienti per la fiducia che hanno riposto nella nostra compagnia aerea votando per noi, così come tutto il nostro personale di terra e gli equipaggi di volo, che mettono la loro competenza al servizio di ciascuno dei nostri clienti”, ha affermato Fabien Pelous, SVP Customer Experience, Air France.

KLM vince l’APEX World Class Award 2025

Per il quarto anno consecutivo, KLM ha nuovamente vinto l’APEX World Class Award. Questo speciale riconoscimento è concesso dai clienti e dal settore per i risultati ottenuti in termini di customer experience, sostenibilità e sicurezza. Il prestigioso premio viene assegnato ogni anno dall’Airline Passenger Experience Association (APEX), che valuta le esperienze dei passeggeri. I vincitori vengono scelti in base a verifiche e recensioni dei consumatori in tutto il mondo.

“Ben Smith, CEO di Air France-KLM, ha ricevuto il premio a Los Angeles (USA) da Joe Leader, CEO di APEX Group.

Il World Class Award riflette le prestazioni in termini di servizio, customer experience, sostenibilità e sicurezza. KLM punta a distinguersi in tutti questi aspetti: in aeroporto, nelle sue lounge e, naturalmente, a bordo”, afferma KLM.

“Siamo incredibilmente orgogliosi di aver vinto l’APEX World Class Award per il quarto anno consecutivo. Stabiliamo standard elevati per il trasporto dei nostri passeggeri in modo confortevole e sicuro, concentrandoci anche sul rendere il volo più pulito, silenzioso e più efficiente nei consumi. A tal fine, investiamo molto nel rinnovo della flotta, con i primi Airbus A321neo in servizio da agosto 2024. Oltre all’introduzione degli Airbus A321neo, abbiamo migliorato l’esperienza del cliente sui nostri aeromobili a lungo raggio finalizzando il lancio di Premium Comfort e del nostro nuovo prodotto Business Class. Questo premio è un riconoscimento appropriato per tutti coloro che in KLM si impegnano ogni giorno per offrire ai nostri clienti un’esperienza indimenticabile”, afferma Barry ter Voert, CXO & EVP Business Development

“KLM continua a salire alle vette dell’APEX World Class, rappresentando l’apice dell’eccellenza aeronautica dell’Unione Europea. La loro inconfondibile arte olandese, dalla ristorazione raffinata al comfort della cabina, testimonia la dedizione di KLM al miglioramento dell’esperienza dei passeggeri. La leadership di KLM nella sostenibilità, dall’uso innovativo del carburante al design della cabina ecosostenibile, riflette un approccio lungimirante che si distingue a livello globale. KLM incarna veramente i principi elevati dell’APEX World Class di YATES+”, afferma Dr. Joe Leader, CEO APEX Group.

(Ufficio Stampa Air France – KLM)