Emirates potenzia le operazioni in Africa per far fronte alla crescente domanda di viaggio

Emirates ha ulteriormente rafforzato la sua presenza in Africa, con l’introduzione di voli aggiuntivi per Entebbe in Uganda, Addis Abeba in Etiopia e Johannesburg in Sudafrica.

Dal primo volo inaugurale della compagnia in Africa con il Cairo come prima destinazione nel 1986, Emirates ha progressivamente incrementato la sua presenza nel continente e ora serve 20 gateway tra passeggeri e cargo, favorendo la connettività dell’Africa e lo sviluppo del mercato del trasporto aereo.

Adnan Kazim, Deputy President e Chief Commercial Officer di Emirates, ha dichiarato: “L’Africa è da tempo una regione prioritaria per Emirates, e continueremo ad approfondire il nostro focus strategico di espansione e a investire continuamente, che rappresenta un’importante ancora per il nostro network futuro. L’introduzione di frequenze nei nostri gateway in Uganda, Sudafrica ed Etiopia contribuisce a sostenere la crescita della regione e a garantire collegamenti verso le economie emergenti in Asia e Medio Oriente, tramite Dubai, la nostra porta d’accesso chiave. Negli ultimi 30 anni Emirates ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo dei settori dell’aviazione e del turismo della regione, non solo attraverso l’incremento delle nostre operazioni, ma anche stringendo partnership strategiche con i governi locali, gli enti del turismo e i partner aerei affini in tutto l’ecosistema dei viaggi, per alimentare l’industria e realizzare il suo potenziale non ancora sfruttato”.

“Dal 27 ottobre, Emirates ha incrementato le operazioni tra Dubai e l’Uganda da cinque voli settimanali a un servizio giornaliero. Operato con un Boeing 777-300ER, il volo aggiuntivo aggiungerà 718 posti da e per Dubai-Entebbe ogni settimana, in coincidenza con le più popolari destinazioni in partenza da Dubai come Canada, Stati Uniti, India e Regno Unito, per citarne alcune. Essendo l’unica compagnia aerea che offre la First Class da e per Entebbe, i voli aggiuntivi permetteranno a un maggior numero di passeggeri di vivere l’impareggiabile esperienza di Emirates tra lusso, una selezione gastronomica di prim’ordine di piatti e bevande premium, e uno dei più grandi schermi nel cielo, il tutto nel pieno del comfort e della privacy.

Emirates serve l’Uganda da 20 anni. Il Paese è una gemma vibrante nella vasta rete globale della compagnia aerea e una destinazione turistica emergente. In occasione dell’Arabian Travel Market 2024, Emirates ha firmato un protocollo d’intesa con l’Uganda Tourism Board, con l’obiettivo di incoraggiare una gamma diversificata di viaggiatori internazionali a sperimentare la ricchezza di attrazioni naturali, culturali e di avventura di questa destinazione. L’aumento delle frequenze supporterà ulteriormente questo obiettivo, in quanto l’Uganda continua a investire nella costruzione della sua offerta turistica.

Per inaugurare il nuovo anno, Emirates aumenterà anche le frequenze in Etiopia, con un volo giornaliero che collegherà Dubai e Addis Abeba a partire dal 1° gennaio 2025. Il numero di visitatori in Etiopia continua a crescere, guidato dall’impegno a rendere l’Etiopia una delle prime cinque destinazioni turistiche in Africa entro il 2025. Aumentando le frequenze dei voli, Emirates offrirà un accesso più comodo, in particolare ai viaggiatori provenienti dal Medio Oriente e dall’Estremo Oriente.

A questo seguirà a breve il quarto volo giornaliero per Johannesburg che, a partire dal 1° marzo 2025, introdurrà uno slot mattutino da e per l’aeroporto internazionale più grande e più trafficato del Sudafrica. Il volo aggiuntivo riporta le operazioni di Emirates ai livelli pre-pandemia, con 49 voli settimanali verso il Sudafrica, una delle destinazioni più richieste dalla compagnia aerea nel continente.

Una volta attivate le frequenze aggiuntive, Emirates offrirà 161 voli settimanali tra le destinazioni africane e Dubai.

I biglietti possono essere prenotati ora su emirates.com, sull’App Emirates, nei negozi Emirates Retail, nel contact center Emirates o tramite le agenzie di viaggio”, afferma Emirates.

“Con 17 Paesi in Africa e altri 63 Paesi e territori a livello globale, Emirates offre una connettività quasi senza pari, ulteriormente amplificata dalla sua vasta rete di partnership. In Africa, l’impronta della compagnia aerea si espande a oltre 210 destinazioni attraverso 5 partner in codeshare e 18 accordi d’interlinea, fornendo l’accesso a un maggior numero di punti regionali attraverso un viaggio senza interruzioni, con un solo biglietto e con una gestione semplificata dei bagagli.

Ad esempio, nel 2023 Emirates ha firmato un accordo di interlinea con Royal Air Maroc, fornendo ai viaggiatori 18 nuove destinazioni in Marocco, come Fez, Tangeri, Marrakech e molte altre ancora, cui si aggiungono 17 ulteriori rotte oltre Dubai grazie agli accordi d’interlinea.

Oltre a offrire l’accesso a piccoli punti regionali in tutto il continente, le partnership di Emirates consentono di accedere anche a destinazioni uniche ed esclusive. Grazie all’accordo di interlinea con il vettore sudafricano Cemair, Emirates consente ai clienti di visitare destinazioni straordinarie come Margate e Plettenberg Bay, mentre Pro Flight Zambia permette di vivere un’esperienza di safari unica nel Lower Zambezi National Park.

All’inizio di questo mese, Emirates ha fatto il suo tanto atteso ritorno a Lagos, collegando l’hub economico della Nigeria alla sua rete globale con un volo diretto e giornaliero. Migliorando le opzioni di viaggio premium, Emirates è una delle due sole compagnie aeree che offrono la First Class da e per Lagos.

Anche la divisione cargo della compagnia aerea, Emirates SkyCargo, beneficerà dei voli passeggeri aggiuntivi, che si aggiungono agli otto voli di linea settimanali per le merci, consentendo un movimento rapido, efficiente e affidabile delle merci dall’Africa al mondo. Garantendo una flessibilità senza pari per soddisfare la domanda, Emirates SkyCargo dispiega i suoi cargo tra sei destinazioni africane, per aumentare la capacità di carico in base alle esigenze. Allo stesso modo, per gestire meglio la capacità, Emirates SkyCargo sposta il general cargo da Johannesburg a Città del Capo e Durban via camion, per garantire che le merci si muovano nei tempi previsti dai clienti; mentre la compagnia aerea si prepara alla crescita futura, con la consegna di nuovi freighter fino alla fine del 2026″, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)