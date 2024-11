SAS riceve il Five Star rating ai 2025 APEX Awards

I viaggiatori hanno nuovamente inserito Scandinavian Airlines (SAS) tra le migliori al mondo, assegnando alla compagnia aerea un Five Star rating nei 2025 APEX global customer rankings. Questo riconoscimento, basato su quasi un milione di recensioni di passeggeri di 600 compagnie aeree in tutto il mondo, riflette l’impegno di SAS nel fornire esperienze di viaggio eccezionali che mettono i passeggeri al primo posto.

“SAS ha ottenuto un notevole aumento nelle classifiche quest’anno, assicurandosi una posizione tra le prime 30 compagnie aeree al mondo in base ai voti dei clienti. Ciò colloca SAS nel 7% delle compagnie aeree valutate a livello globale. Concentrandosi sugli aspetti chiave apprezzati dai clienti, tra cui qualità del volo, comfort dei sedili, servizio in cabina e intrattenimento in volo, SAS ha ottenuto una valutazione a cinque stelle per il secondo anno consecutivo. Questo premio riflette gli sforzi continui di SAS per rispondere al feedback dei passeggeri e implementare miglioramenti significativi che migliorino l’esperienza di viaggio dei propri clienti”, afferma SAS.

Paul Verhagen, Chief Commercial Officer di SAS, che ha partecipato alla cerimonia a Long Beach per ritirare il premio, ha commentato: “Ricevere questo premio è un privilegio e una testimonianza della fiducia che i nostri clienti ripongono in noi. Ci impegniamo a migliorare costantemente l’esperienza di viaggio investendo in nuove tecnologie, espandendo le nostre pratiche sostenibili e infondendo l’eleganza scandinava in ogni viaggio. SAS rimane impegnata a dare forma al futuro di viaggi aerei sostenibili e piacevoli”.

“SAS ha ottenuto il riconoscimento APEX Five Star 2025 migliorando costantemente l’esperienza dei passeggeri con un profondo legame con la cultura scandinava”, ha affermato il CEO di APEX Group, Dr. Joe Leader. “Dalle iniziative di cabina sostenibili all’innovativa ristorazione in volo ispirata ai sapori della regione nordica, SAS garantisce che ogni viaggio rifletta l’eleganza scandinava e l’efficienza moderna. La loro recente integrazione nell’alleanza SkyTeam non fa che migliorare questi progressi, posizionando ulteriormente SAS come leader tra le APEX Five Star airlines”.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines)