Neos inaugura il volo diretto Milano Maloensa – Lagos

Neos, compagnia aerea parte di Alpitour World, continua l’ampliamento delle sue rotte e rafforza ulteriormente il suo ruolo a livello internazionale grazie all’introduzione del volo non-stop Milano Malpensa – Lagos.

“Il nuovo volo Neos ha fatto il suo debutto ieri, 30 ottobre, operando con un Boeing 737-8 Max che partirà ogni mercoledì con frequenza settimanale: l’aereo decollerà alle ore 17.45 da Milano Malpensa per arrivare a Lagos alle 23:45 (GMT+1) e rientrerà alle 00.55 del giorno successivo con atterraggio in Italia alle 07:00.

Grazie ai suoi 25 milioni di abitanti, Lagos è una delle città più popolate di tutta l’Africa e la più grande della Nigeria, con un’offerta molto ampia anche dal punto di vista turistico. La nuova rotta Neos rappresenta un ulteriore tassello all’interno di un processo di sviluppo internazionale costante; in Africa la compagnia aerea è già, infatti, presente con collegamenti verso Dakar, e le destinazioni più leisure, come Capo Verde, Egitto, Kenya, Madagascar, Tunisia e Zanzibar“, afferma Neos.

“L’avvio di questo nuovo collegamento rappresenta un’ulteriore opportunità di sviluppo dei flussi tra l’Italia e la Nigeria oltre ad offrire la possibilità di dar vita a nuove connessioni strategiche con altre destinazioni in partenza sia da Milano Malpensa sia dall’aeroporto internazionale Murtala Muhammed di Lagos”, afferma Carlo Stradiotti, Amministratore Delegato Neos. “Puntiamo a raggiungere 8.000 passeggeri nel primo anno di attività, con l’intenzione di ampliare la frequenza. Un obiettivo importante che sarà possibile raggiungere anche grazie alla proficua collaborazione portata avanti con l’Ambasciata Italiana ad Abuja”.

“Numeri e obiettivi significativi, sostenuti dalla forte presenza della comunità nigeriana in Italia, in particolare nel centro-nord del Paese, che farà del traffico VFR (Visiting Friends and Relatives) il target principale della nuova tratta e che contribuirà anche ad incrementare lo sviluppo dei flussi di business attivi tra i due continenti. Un target diverso dal più classico leisure in grado di bilanciare e diversificare il network della compagnia aerea e di garantire l’utilizzo delle rotte anche durante i periodi dell’anno generalmente meno affollati”, prosegue Neos.

“Siamo entusiasti di annunciare la nostra collaborazione con Neos e siamo pronti a fornire il nostro supporto commerciale e operativo per garantire il successo di questa nuova tratta. Crediamo fermamente che questo volo rappresenti un passo importante per rafforzare i legami culturali e commerciali tra Italia e Nigeria”, commenta Princewill Ogbonna, CEO di Skymaster Achievers International.

“Nata nel 2002, oggi Neos realizza voli di linea e operazioni ad hoc in partnership con realtà internazionali, collocandosi come un’eccellenza dell’industria del settore aeronautico e facendo dell’innovazione, dell’attenzione al cliente e della qualità i propri principali asset. Focus che l’hanno portata ad essere una delle compagnie più dinamiche d’Europa con una flotta composta da 16 aeromobili, tra cui B737, B737 MAX e 787-9 Dreamliner di ultimissima generazione, a cui si aggiungeranno, entro il 2025, tre nuovi B737-8 MAX portandola ad un totale di 19 aerei.

I biglietti sono in vendita sul sito www.neosair.it per il mercato italiano e www.neosair.com per i mercati esteri. I voli sono, inoltre, distribuiti tramite GSA”, conclude Neos.

(Ufficio Stampa Neos – Photo Credits: Neos)