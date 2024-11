UrbanV e Korea Airports Corporation insieme per sviluppare un ecosistema di mobilità aerea avanzata

UrbanV e KAC collaboreranno in diverse attività, tra cui la creazione di ecosistemi e lo scambio di competenze e dati tecnici, operativi e normativi.

Il know-how di UrbanV in ambito normativo, frutto anche dell’esperienza maturata nella collaborazione per la definizione della prima normativa AAM italiana, e le competenze di KAC sulla definizione dei corridoi aerei confluiranno in una cooperazione strategica per la futura progettazione, costruzione e gestione delle reti vertiportuali.

Sfruttando la propria competenza nel settore dell’aviazione, KAC sta infatti sviluppando un sistema di vertiporti interno e preparando l’infrastruttura vertiportuale per le prime operazioni AAM commerciali del Paese, nell’isola di Jeju e nella regione costiera meridionale.

UrbanV e KAC intendono condividere dati e best practice sulle attività UAM e consentire l’accesso ai rispettivi ecosistemi UAM per fornire un supporto concreto alla valutazione di fattibilità ed analisi UAM con gli stakeholders, tra cui operatori aerei, proprietari delle location, partner industriali, organismi di regolamentazione, ecc.

La collaborazione tra UrbanV e KAC rappresenta un passo fondamentale verso l’avvio della mobilità aerea avanzata: l’apprendimento reciproco e il benchmarking rappresentano elementi strategici che consentiranno operazioni sicure, efficienti e sostenibili nei cieli delle città nel prossimo futuro.

Carlo Tursi, CEO di UrbanV, ha dichiarato: “UrbanV ha l’obiettivo di migliorare la vita delle persone offrendo un’alternativa veloce, efficiente, sicura ed ecologica alle soluzioni di trasporto già esistenti per il trasporto aereo di merci e persone su distanze brevi. Aspiriamo a diventare un importante operatore mondiale di reti di vertiporti e di essere pionieri a livello globale nella definizione delle prime rotte di mobilità aerea avanzata a livello mondiale. Siamo entusiasti di collaborare con Korea Airports Corporation, leader mondiale nel suo campo, e non vediamo l’ora di esplorare insieme nuove opportunità per migliorare la connessione con la Corea del Sud nell’ecosistema AAM”.

Jeong Ki Lee, Presidente ad interim di KAC, ha commentato: “Credo che la partnership strategica con UrbanV, un’azienda leader nel mondo e in possesso delle massime capacità nell’area dei vertiporti UAM, sia il primo passo per far conoscere la tecnologia e le competenze di Korea Airports Corporation (KAC) all’estero. Ci impegneremo costantemente per rafforzare la competitività della tecnologia coreana in ambito UAM espandendo le nostre collaborazioni all’estero”.

UrbanV è una società partecipata da Aeroporti di Roma, Gruppo SAVE, Aéroports de la Côte d’Azur, SAVE Group e Aeroporto Bologna Guglielmo Marconi di Bologna, il cui obiettivo è lo sviluppo di infrastrutture per la mobilità aerea avanzata (AAM) a livello internazionale. Inizialmente, la rete di vertiporti comprenderà le aree di riferimento dei partner fondatori e successivamente potrà estendersi ad altre aree geografiche. UrbanV punta a essere tra le prime realtà al mondo a lanciare reti commerciali di mobilità aerea avanzata; punto di partenza sarà Roma, dove prevede di attivare la prima tratta nei prossimi anni. La mission di UrbanV è quella di portare la mobilità aerea nei centri urbani progettando e gestendo dei vertiporti, vale a dire l’infrastruttura per la mobilità aerea avanzata. In altre parole, una nuova forma di mobilità sicura, sostenibile e integrata.

KAC è una società statale che gestisce 14 aeroporti regionali in Corea. KAC desidera garantire efficienza in termini di costruzione, gestione e operazioni, e offrire al contempo un trasporto aereo regolare, supportando e agevolando il settore dell’aviazione e contribuendo all’economia e al benessere nazionale. KAC si dedica inoltre alla preparazione di vertiporti per trasporto UAM e ai servizi di gestione del traffico aereo urbano (UATM). Al fine di offrire sicurezza e comodità agli utenti dei vertiporti, attualmente KAC sta sviluppando diverse infrastrutture per vertiporti e sistemi operativi di vertiporti integrati.

