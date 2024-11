Turkish Airlines riceve tre premi da APEX

Turkish Airlines ha ricevuto il prestigioso premio “World Class” da APEX (Airline Passenger Experience Association) per il quarto anno consecutivo, mantenendo la sua posizione tra le prime dieci compagnie aeree al mondo che hanno ricevuto questo prestigioso riconoscimento.

I premi di APEX sono stati consegnati nel corso di una cerimonia speciale durante l’APEX/IFSA Global Expo tenutosi in California. Il vettore ha ricevuto anche il premio “Best-In-Class” per la Sostenibilità, a dimostrazione dell’impegno della compagnia aerea per l’eccellenza nell’esperienza dei passeggeri e nella qualità operativa.

A seguito di ispezioni complete condotte da professionisti del settore, il riconoscimento “World Class” è stato conferito in base alle prestazioni in tre categorie: Sicurezza e benessere, Servizio e Ospitalità e Sostenibilità, in cui Turkish Airlines ha ottenuto il riconoscimento “Best-In-Class”. Questo risultato riflette l’impegno di Turkish Airlines per la sostenibilità attraverso pratiche circolari, digitalizzazione, gestione dei rifiuti e altro ancora.

Oltre a questi risultati, la compagnia di bandiera ha ricevuto anche il premio “FTE Pioneer Award” da Future Travel Experience (FTE), parte del gruppo APEX. La cerimonia di premiazione degli FTE Global Airline Pioneer Awards, che si è svolta a Los Angeles, ha riconosciuto sei vincitori in tutto il mondo che si sono spinti oltre i confini dell’innovazione, migliorando l’esperienza dei clienti e svolgendo un ruolo vitale nel progresso dell’industria del trasporto aereo.

Commentando i premi, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo di Turkish Airlines, Prof. Ahmet Bolat, ha dichiarato: “Siamo onorati aver ricevuto i premi ‘World Class’ e ‘Best-In-Class Sustainability’ da APEX e il ‘FTE Pioneer Award’ da Future Travel Experience (FTE). Questo triplice riconoscimento sottolinea il nostro impegno nel migliorare l’esperienza dei passeggeri, nel guidare l’innovazione e nell’integrare pratiche sostenibili in tutte le nostre attività, offrendo al contempo un’esperienza di livello mondiale ai nostri ospiti. Ringrazio di cuore la nostra famiglia Turkish Airlines per aver reso possibili questi risultati e i nostri passeggeri per la fiducia che ripongono nei nostri servizi”.

“Turkish Airlines ha costantemente ridefinito il concetto di viaggio di lusso, ottenendo il riconoscimento APEX World Class anno dopo anno”, ha commentato Joe Leader, CEO del Gruppo APEX. “La loro impareggiabile rete globale, unita a un’esperienza di viaggio arricchita dall’ospitalità turca di fama mondiale, stabilisce un alto livello di eccellenza. Con la recente presentazione della nuova suite Crystal Business Class, caratterizzata da una maggiore privacy, posti a sedere più ampi e dettagli di design raffinati, Turkish Airlines continua a elevare gli standard dei viaggi aerei premium, incarnando veramente l’essenza di APEX World Class by YATES+”.

(Ufficio Stampa Turkish Airlines)