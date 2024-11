Air Canada comunica i risultati finanziari del terzo trimestre 2024

Air Canada ha comunicato i risultati finanziari del terzo trimestre 2024.

“Air Canada ha riportato risultati solidi per il terzo trimestre su parametri chiave, con operating revenues di 6,1 miliardi di $ e un operating income di 1 miliardo di $. L’adjusted EBITDA di 1,5 miliardi di $ e i nostri adjusted earnings per share di $2,57 hanno entrambi superato le aspettative del mercato. Abbiamo portato a termine il nostro operational improvement program in corso, con una quarterly on-time performance in aumento di otto punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2023. Ringrazio tutti i nostri dipendenti per la loro cura e dedizione nel trasportare in sicurezza quasi 13 milioni di clienti nel trimestre, compresi i nostri atleti olimpici e paralimpici ai giochi estivi di Parigi”, ha affermato Michael Rousseau, President and Chief Executive of Air Canada.

“L’estate è la nostra stagione di punta e quest’anno le nostre pilot contract negotiations hanno aggiunto complessità. Abbiamo offerto in modo proattivo opzioni e flessibilità ai clienti e sono orgoglioso di aver concluso un accordo reciprocamente vantaggioso senza significative interruzioni per i clienti e con un impatto sui ricavi contenuto. Ringrazio i nostri clienti per la loro fedeltà e ribadisco la nostra promessa di continuare a fornire loro prodotti e servizi leader del settore.

Il demand environment rimane favorevole. Abbiamo modificato la nostra full year guidance per l’intero anno e le ipotesi di base per tenere conto dell’evoluzione del fuel price environment e di alcuni adeguamenti correlati al contratto. Stiamo rispettando i nostri impegni e siamo fiduciosi nel nostro futuro. Stiamo ora annunciando un nuovo share buyback program, affrontando parte della dilution sperimentata dalle decisioni di finanziamento necessarie durante la pandemia e restituendo valore agli azionisti. Questo ulteriore passaggio, dopo aver saldato il nostro debito e finanziato la nostra crescita, è coerente con la nostra capital allocation roadmap e il nostro strategic plan, che illustreremo nel nostro Investor Day del 17 dicembre 2024″, ha proseguito Michael Rousseau.

Gli operating revenues di $6,106 miliardi sono diminuiti di $238 milioni o del 4%, a causa di minori passenger revenues.

L’operated capacity è aumentata del 3%, inferiore alla capacity guidance con un aumento del 4% – 4,5% comunicata da Air Canada il 7 agosto 2024. Ciò è stato dovuto principalmente ai vincoli della flotta e alle modifiche apportate al programma operativo.

Le spese operative di $5,066 miliardi sono aumentate di $137 milioni o del 3%. L’aumento è stato in gran parte dovuto a costi più elevati nella maggior parte delle voci di bilancio a causa della crescita della capacità ed è stato parzialmente compensato da alcune modifiche correlate al contratto registrate in questo trimestre.

Operating income di $1,040 miliardi, con operating margin del 17,0%, in calo di $375 milioni.

Adjusted EBITDA di $1,523 miliardi, con un adjusted EBITDA margin del 24,9%, in calo di $307 milioni.

Net income di $2,035 miliardi, con diluted earnings per share di $5,38, rispetto a $1,250 miliardi e $3,08 per per diluted share, rispettivamente.

Adjusted net income di $969 milioni e adjusted earnings per diluted share di $2,57, rispetto a $1,281 miliardi e $3,41 per diluted share, rispettivamente.

Net cash flows from operating activities di $737 milioni, in aumento di $329 milioni. Free cash flow di $282 milioni, in aumento di $147 milioni.

Per l’intero anno 2024, Air Canada sta aggiornando la sua guidance per tenere conto delle aspettative aggiornate sui prezzi del carburante per aerei e dell’impatto delle rettifiche dei costi correlate al contratto. Le indicazioni per l’intero anno 2024 sono le seguenti: ASM Capacity in aumento di circa il 5% rispetto al 2023 (precedente guidance 2024: 5,5% – 6,5% di aumento rispetto al 2023); Adjusted EBITDA di circa $3,5 miliardi (precedente guidance: da $3,1 miliardi a $3,4 miliardi).

(Ufficio Stampa Air Canada)