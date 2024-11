Gulfstream completa i test sulle emissioni del Sustainable Aviation Fuel con zero zolfo

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato il completamento con successo dei ground emissions testing del 100% neat sustainable aviation fuel (SAF) contenente zero zolfo sul nuovo Gulfstream G700. Dotato di motori Rolls-Royce Pearl 700, il G700 ground emissions test è stato condotto per misurare più tipi di carburante, tra cui un 30/70 SAF blend e neat SAF (non-fossil-based aviation fuel). I risultati preliminari di questi test informeranno il percorso del settore per ridurre ulteriormente l’impatto climatico complessivo della business aviation.

“Gulfstream ha una ricca storia di innovazione per l’aviazione sostenibile che risale al 2004 con la prima ISO certification per la nostra Savannah facility”, afferma Mark Burns, president, Gulfstream. “Il nostro viaggio continua oggi mentre lavoriamo per migliorare la nostra comprensione delle proprietà del carburante e delle sue caratteristiche ambientali per valutare l’impatto della business aviation sul clima, tracciare la strada per ridurre tale impatto e guidare il settore nel perseguire i suoi sustainable aviation goals”.

“Questo ground emissions testing è stato condotto presso la Savannah facility di Gulfstream utilizzando 100% neat SAF fornito da World Energy e spedito da World Fuel Services. Le misurazioni di gas e particelle dell’evento di test della durata di una settimana sono state registrate utilizzando una strumentazione speciale della Federal Aviation Administration (FAA), della NASA, di Aerodyne Research e della Missouri University of Science and Technology (Missouri S&T).

L’obiettivo principale era comprendere le caratteristiche ambientali di diversi carburanti, in particolare il 100% neat SAF senza contaminazione da zolfo o aromatici. Grazie a un’attenzione meticolosa alla fuel integrity, i dati preliminari indicano una contaminazione da zolfo minima o nulla nel fuel e una diminuzione della produzione di gas serra. I risultati dei test dimostrano il potenziale del 100% neat SAF per migliorare la qualità dell’aria locale vicino agli aeroporti, nonché i possibili benefici dalla riduzione della formazione di condensation trails”, afferma Gulfstream Aerospace.

“Vorremmo estendere un grande ringraziamento ai nostri partner, FAA, NASA, Aerodyne Research, Missouri S&T, Rolls-Royce, World Energy e World Fuel Services, senza i quali nessuna di queste ricerche sarebbe stata possibile”, ha aggiunto Burns. “Questi partner sono fondamentali per il nostro successo continuo e per il successo dell’intero settore nel continuare a innovare e guidare un cambiamento ambientale positivo per la business aviation”.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace Corporation – Photo Credits: Gulfstream Aerospace Corporation)