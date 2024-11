American Airlines offrirà il più grande schedule di sempre per l’Italia nel 2025

La prossima estate American Airlines opererà più voli per l’Italia che mai. A partire da maggio 2025, American aumenterà i voli per Roma (FCO), Napoli (NAP) e Venezia (VCE).

“Dato che l’Italia continua a essere popolare per i viaggi estivi, American sta rendendo più facile per i clienti fare shopping, cenare o rilassarsi nelle loro destinazioni preferite”, ha affermato Brian Znotins, Senior Vice President of Network and Schedule Planning, American. “Che si tratti di godersi la storia di Roma o di rilassarsi su una spiaggia del Mediterraneo, il network di American offrirà più modi ai clienti di pianificare il loro itinerario perfetto”.

I biglietti saranno disponibili per l’acquisto a partire dal 4 novembre su aa.com e sull’app mobile di American.

“Sfruttando il suo nuovo NAP service lanciato quest’anno, American diventerà l’unica compagnia aerea a volare senza scalo da Chicago (ORD) a Napoli nel 2025. La compagnia aerea offrirà più posti per Napoli di qualsiasi altra compagnia aerea statunitense, offrendo ai clienti un accesso completo a una cucina deliziosa, rovine storiche e al sole della Costiera Amalfitana.

American offrirà il suo primo volo senza scalo da Dallas-Fort Worth (DFW) a Venezia (VCE) a partire dal 5 giugno. A integrazione del servizio esistente da Philadelphia (PHL), la compagnia aerea offrirà comode one-stop connections per VCE da oltre 230 destinazioni nel Nord America.

L’intramontabile fascino di Roma sarà più facile da visitare con il servizio estivo ampliato da Miami (MIA) e PHL. Annunciato a settembre, il nuovo servizio di American tra MIA e FCO inizierà ora a giugno anziché a luglio come precedentemente annunciato. A complemento del servizio giornaliero annuale da PHL, American opererà un secondo volo giornaliero estivo per FCO. American opererà voli da FCO verso più destinazioni negli Stati Uniti di qualsiasi altra compagnia aerea statunitense, offrendo ai clienti la flessibilità di scegliere un programma che li porti dove vogliono andare quando vogliono”, afferma American Airlines.

Chicago (ORD) – Naples (NAP): Daily service dal 6 maggio, operato con Boeing 787-8.

Dallas-Fort Worth (DFW) – Venice (VCE): Daily service dal 5 giugno, operato con Boeing 787-8.

Miami (MIA) – Rome (FCO): Daily service dal 5 giugno, operato con Boeing 777-200.

Philadelphia (PHL) – Rome (FCO): Second daily service dal 5 giugno, operato con Boeing 787-9 e 787-8.

“Insieme agli American joint business partners, i clienti avranno più modi per esplorare nuovi posti in Europa e oltre. L’anno prossimo American amplierà il servizio ai partner hubs con voli giornalieri aggiuntivi da DFW e MIA a London (LHR) e un nuovo servizio tra ORD e Madrid (MAD). Grazie a queste partnership, i clienti possono creare itinerari senza interruzioni verso oltre 175 destinazioni in Europa.

American ha recentemente annunciato additional nonstop service per l’Europa, inclusa la ripresa del servizio per Edimburgo, Scozia (EDI), l’anno prossimo. La compagnia aerea lancerà anche più voli per Atene, Grecia (ATH) e Milano (MXP) l’anno prossimo”, conclude American Airlines.

(Ufficio Stampa American Airlines – Photo Credits: American Airlines)