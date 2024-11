Embraer e Rheinmetall forniranno un Full Flight Simulator per il C-390 Millennium nei Paesi Bassi

Embraer ha annunciato oggi che fornirà training solutions per il C-390 Millenium alla Royal Netherlands Air Force. “L’accordo include un Full Flight Simulator e un Cargo Handling Station Trainer sviluppati con Rheinmetall, nonchè un Computer Based Trainer sviluppato con ETI. Le aziende prevedono che tutte le soluzioni saranno operative entro la fine del 2026″, afferma Embraer.

“I nuovi training devices offerti alla Royal Netherlands Air Force rappresentano una pietra miliare significativa nel nostro rapporto a lungo termine. Lavorando in partnership con Rheinmetall ed ETI, Embraer si concentra sulla fornitura delle migliori soluzioni di addestramento richieste dai nostri clienti. Abbiamo personalizzato queste soluzioni puntando su ogni dettaglio necessario alla Royal Netherlands Air Force e non vediamo l’ora di approfondire ulteriormente il nostro rapporto nei prossimi anni”, ha affermato Carlos Naufel, Presidente e CEO di Embraer Services & Support.

“I C-390 training devices consentiranno alla Royal Netherlands Air Force di preparare e addestrare le proprie missioni in un ambiente estremamente realistico. Ci impegniamo, insieme al nostro partner Embraer, a fornire i migliori sistemi e servizi di addestramento per il C-390 negli anni a venire”, aggiunge Stefan Klaes, Rheinmetall’s Head of Sales, Aviation Systems.

“Il C-390 flight simulator, qualificabile Level-D, include operazioni in normal and emergency conditions, supportando anche military operations e oltre 350 malfunzionamenti a fini di addestramento. Inoltre, il simulatore è facile da manutenere e comodo per i piloti in addestramento.

Inoltre, il Cargo Handling Station Trainer (CHST) fornirà una formazione completa sulle loadmaster function procedures for flight crews, loadmasters (LM) e altri utenti. Utilizzerà la state-of-the-art visual representation technology all’avanguardia per fornire una vista interna della stiva e una vista esterna dell’intero velivolo.

Infine, il Computer Based Trainer (CBT) fornisce istruzioni teoriche sull’aeromobile per pilots, loadmasters, additional crew members and maintenance personnel tramite un Learning Management System compatibile con la SCORM technology”, prosegue Embraer.

“Con un maximum payload di 26 tonnellate, una velocità massima di 470 nodi e una tecnologia all’avanguardia, il C-390 è l’aereo leader della sua categoria. I suoi potenti motori, l’ampia stiva con rampa posteriore e il robusto landing gear gli consentono di gestire le missioni più impegnative, comprese le operazioni da piste non asfaltate. Una vera risorsa strategica per i suoi utenti finali, il C-390 Millennium può svolgere un’ampia gamma di missioni militari e civili come il trasporto di merci, personale e veicoli per peace keeping operations, special operations, humanitarian support, medical evacuation, search and rescue, maritime surveillance, firefighting, air to air refueling, disaster management.

L’attuale flotta di velivoli C-390 in servizio in tutto il mondo ha accumulato più di 15.000 ore di volo, con un mission capability rate del 93% e mission completion rates superiori al 99%, dimostrando un’affidabilità eccezionale nella sua categoria. Insieme ai Paesi Bassi, il C-390 è stato selezionato dalla Repubblica Ceca, dall’Ungheria e dal Portogallo, così come da Austria, Brasile e Corea del Sud”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)