Nuovo advanced autopilot system per l’Airbus H130

L’elicottero Airbus H130 segna una pietra miliare significativa con l’integrazione di un nuovo autopilot system. Questa innovazione tecnologica ridefinisce l’esperienza di volo, offrendo una moltitudine di vantaggi sia per i piloti che per gli operatori.

“La sicurezza è stata la preoccupazione principale sia per Garmin che per Airbus Helicopters durante lo sviluppo di questo nuovo autopilot. Questo sistema fornisce un’assistenza significativa in tutte le fasi del volo, dalla crociera alle manovre delicate come takeoff, landing and hovering, grazie alle sue three-axis stabilisation capabilities”, afferma Airbus.

“Questo innovativo autopilot spinge oltre i limiti delle capacità operative dell’H130, offrendo stabilità avanzata e controllo preciso per missioni più sicure, più efficienti e più produttive”, spiega Jerome Ronssin, Head of Light Helicopters Programme at Airbus Helicopters.

“Per proteggere il flight envelope, il sistema integra funzionalità di sicurezza avanzate applicando una resistenza progressiva al cyclic stick quando l’elicottero si avvicina ai limiti predefiniti, prevenendo così manovre pericolose. Inoltre, fornisce avvisi visivi e acustici se l’aeromobile supera i limiti di velocità o altitudine predefiniti. È integrato anche un LEVEL button, che consente all’elicottero di tornare a una level stable flight position in caso di pilot disorientation.

I piloti che hanno testato l’autopilot hanno evidenziato la sua perfetta integrazione in cockpit. Apprezzano in particolare la yaw stability capability, la precisione del display, le varie modalità e i controlli disponibili”, prosegue Airbus.

“Crediamo fermamente nel nuovo Garmin autopilot, che si dimostra molto promettente. Il fatto che sia ora disponibile sull’H130, oltre che sull’H125, riduce il carico di lavoro, aumenta la stabilità dell’aeromobile e offre notevoli vantaggi in termini di sicurezza. Ad esempio, possiamo rilasciare i comandi per controllare la documentazione o il nostro iPad durante il volo. L’autopilot è particolarmente rassicurante in caso di disorientamento spaziale o di ingresso involontario in Instrument Meteorological Conditions (IMC), consentendo un safe turnaround. Ciò migliora notevolmente la sicurezza del volo, sia di giorno che di notte”, afferma Marc Prunel, Airbus Helicopters test pilot che ha volato l’H130 con il nuovo Garmin autopilot.

“Progettato per adattarsi a un’ampia gamma di operazioni e per migliorare la precisione e l’efficienza del volo, l’H130 3-axis autopilot è ora disponibile per l’ordine come opzione. Questo autopilot è una risorsa per molte delle missioni che l’H130 svolge quotidianamente, da emergency medical operations a private and business transport. Sebbene i test flights siano già in fase avanzata, la certificazione è prevista per la prima metà del 2025, mentre le prime consegne dovrebbero avvenire entro la fine dell’anno prossimo”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)