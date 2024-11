Bombardier: il Safety Standdown Seminar si terrà a Wichita

Bombardier ha annunciato che il suo influente Safety Standdown safety seminar è tornato a Wichita, per un altro anno di safety knowledge-based training. “Questo dinamico evento di tre giorni, che si terrà dal 12 al 14 novembre di persona e online, offre opportunità di apprendimento uniche, workshop dinamici e presentazioni all’avanguardia da parte di leader di pensiero chiave del settore. Il free safety event è aperto a tutti i professionisti dell’aviazione, indipendentemente dal tipo di aeromobile che operano.

Il 2024 seminar è incentrato sul tema “Elevate your Influence” e incoraggia tutti i professionisti dell’aviazione ad ampliare la propria safety footprints. È una premessa onnicomprensiva che sottolinea come spetti a tutti i professionisti dell’aviazione, siano essi piloti, assistenti di volo, team di manutenzione, controllori del traffico aereo e altro ancora, apprendere nuovi concetti, applicarli nelle operazioni quotidiane e condividere le proprie nuove conoscenze con i colleghi. La premessa di questa etica “Learn-Apply-Share” è la filosofia che guida tutti gli eventi Safety Standdown, assicurando che i professionisti del settore dell’aviazione lavorino collettivamente per continuare a promuovere pratiche sicure in tutti i settori”, afferma Bombardier.

“Il Bombardier Safety Standdown è un ‘must attend’ safety event che si rivolge a tutte le discipline dell’aviazione: niente è più importante della sicurezza nelle nostre operazioni collettive e la conoscenza condivisa qui è assolutamente trasformativa”, ha affermato Chris Milligan, Vice President, Pre-owned Aircraft Services and Flight Operations, Bombardier. “Safety Standdown riunisce gli esperti del settore e i leader di pensiero più ricercati per condividere informazioni preziose sull’aviation safety e siamo entusiasti di offrire essential safety advice and strategies per aiutare i nostri team e colleghi a condividere idee e conoscenze per raggiungere nuove vette nei loro ruoli professionali”.

“Per quasi tre decenni Safety Standdown ha offerto free safety-based educational opportunities per una vasta gamma di professionisti dell’aviazione. Bombardier lavora a stretto contatto con il suo advisory council e i key sponsors per garantire che questo evento rimanga gratuito ed esplori il safety knowledge-based learning in tutti i settori dell’industria aeronautica.

Inizialmente concepito da un gruppo di Learjet demonstration pilots determinati a rendere il Bombardier flight demonstration team in Wichita il più sicuro del settore, l’evento continua a crescere in termini di dimensioni e portata. I partecipanti spaziano all’intero spettro del settore, da flight crews and maintenance technicians a flight dispatchers and schedulers. Rappresentano anche una vasta gamma di organizzazioni aziendali, commerciali e militari. Fin dal suo inizio, oltre 10.000 professionisti dell’aviazione hanno partecipato ai seminari Safety Standdown in tutto il mondo, sia in eventi dal vivo che tramite i suoi webcast”, prosegue Bombardier.

“L’evento di quest’anno avrà come protagonista il dott. Tony Kern di Convergent Performance. Il dott. Kern darà il via all’evento di quest’anno con uno sguardo ricco di azione su come il mondo degli sport professionistici possa influenzare tutti i professionisti dell’aviazione. Il dott. Kern osserva che “non siamo mai veramente pronti, solo preparati” e atleti e professionisti dell’aviazione possono certamente testimoniarlo. Altre presentazioni includono ciò che si può imparare dai National Transportation Safety Board (NTSB) near misses (Michael Graham, Board Member NTSB), e dalle aviation failures (Leonard Beauchemin, Managing Director, AeroTechna Solutions LLC). . Ulteriori informazioni sull’evento di quest’anno sono disponibili sul Safety Standdown website: https://safetystanddown.com/en.

L’impegno di Bombardier nel fornire un essential safety-based learning non si ferma solo a Safety Standdown. All’inizio di quest’anno, ad esempio, Bombardier ha ospitato il secondo Flight Attendant Safety Summit annuale a Montreal. L’evento ha riunito circa 112 cabin crew professionals provenienti da cinque paesi, tra cui flight attendants, managers, directors, CEO and pilots, per esplorare argomenti importanti come l’aviation food safety, il miglioramento della crew member health e della galley safety. Un evento simile si terrà il 7 novembre a Hong Kong. Tutto fa parte della filosofia di lunga data dell’azienda di lavorare per contribuire a rendere la business aviation industry sempre più sicura”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier)