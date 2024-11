Emirates: offerte esclusive a Dubai questo inverno con My Emirates Pass

Emirates informa: “Emirates ha annunciato il ritorno del suo My Emirates Pass, che consente ai passeggeri di usufruire di offerte esclusive in centinaia di località a Dubai e negli Emirati Arabi Uniti.

A partire dal 1° novembre 2024 al 31 marzo 2025, My Emirates Pass consente ai clienti di utilizzare la propria boarding pass per usufruire di sconti presso ristoranti, gite in famiglia, trattamenti spa, negozi di lusso, piscine e molto altro.

I clienti Emirates che volano verso o attraverso Dubai possono semplicemente mostrare la propria carta d’imbarco e un documento di identità valido per sbloccare incredibili offerte per alcune delle attrazioni più iconiche del mondo, tra cui At The Top Burj Khalifa, IMG Worlds of Adventure e Aquaventure Waterpark. Per vedere tutte le offerte My Emirates Pass, visitare: emirates.com/myemiratespass”.

“Oltre a oltre 600 offerte esclusive e sconti per negozi, tempo libero, ristoranti, attrazioni rinomate e spa di lusso, quest’anno i passeggeri riceveranno anche l’accesso gratuito al Vision Pavilion e all’Expo Museum presso Expo City per la stagione.

Quest’anno l’acclamato Dubai Shopping Festival celebra con orgoglio il suo 30° anniversario, con una schiera di artisti di prima categoria, esperienze esclusive e intrattenimento in programma per celebrare l’occasione. Il festival si svolgerà dal 6 dicembre 2024 al 12 gennaio 2025 in tutta la città, offrendo un mese pieno di imperdibili offerte commerciali. Durante la loro permanenza, i clienti Emirates potranno utilizzare la propria carta d’imbarco per usufruire di offerte esclusive presso ristoranti, spa, piscine, attrazioni per famiglie e altro ancora”, prosegue Emirates.

“Che si tratti di concedersi le offerte di ospitalità di fama mondiale, di rilassarsi su una spiaggia o di immergersi nelle celebrazioni festive, Dubai offre una serie di esperienze e attrazioni iconiche per ogni viaggiatore.

Dubai Experience: i clienti possono cercare e prenotare i propri itinerari personalizzati, inclusi voli, soggiorni in hotel, visite alle principali attrazioni e altre esperienze culinarie e ricreative a Dubai e negli Emirati Arabi Uniti, tramite la piattaforma Dubai Experience di Emirates, e godere di vantaggi ancora più esclusivi.

Partner Skywards: i membri del pluripremiato programma fedeltà Emirates Skywards possono guadagnare miglia con i partner in tutto il mondo come hotel, compagnie aeree, autonoleggi, negozi al dettaglio e banche. I membri possono spendere queste miglia per biglietti premio, upgrade o persino biglietti per concerti ed eventi sportivi. Maggiori informazioni su Emirates Skywards: https://www.emirates.com/english/skywards/. Mentre sono a Dubai, i membri possono guadagnare miglia in tutta la città come Dubai Mall, Arabian Adventures, Emirates Holidays e altro ancora.

Emirates Holidays: i clienti possono prenotare la loro vacanza a Dubai tramite Emirates Holidays. Tutte le Emirates Holidays includono opzioni di prenotazione flessibili. Quando prenotano una vacanza con Emirates Holidays, i membri Skywards ricevono miglia bonus in aggiunta alle miglia che riceverebbero per il loro volo.

Skywards Everyday: i clienti degli Emirati Arabi Uniti potranno ottenere miglia Skywards in movimento e guadagnare miglia sui loro acquisti. Basta scaricare l’app Skywards Everyday, collegare fino a cinque carte di credito o di debito Visa o Mastercard nell’app e guadagnare automaticamente miglia Skywards sui loro acquisti da centinaia di partner partecipanti tra shopping, ristoranti, bellezza e benessere, tempo libero e intrattenimento, farmacia e generi alimentari. Maggiori informazioni su Skywards Everyday: https://www.emirates.com/ae/english/skywards/partners/skywards-everyday/.

Per maggiori informazioni, visitare emirates.com. I biglietti possono essere acquistati su emirates.com, presso il call center Emirates e gli uffici vendita, tramite agenzie di viaggio o tramite agenzie di viaggio online”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)