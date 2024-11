Il Pilatus PC-12 è stato il Business Aircraft più volato l’anno scorso negli USA

Pilatus Aircraft informa: “Il PC-12 di fabbricazione svizzera è stato il ‘most frequently flown business aircraft’ l’anno scorso negli USA. Nello specifico, sono stati registrati 316.328 decolli del “World’s Greatest Single” tra agosto 2023 e luglio 2024, pari all’8,8% di tutte le partenze. Ancora una volta, questo single-engine turboprop impressiona per la sua versatilità, sicurezza, affidabilità ed efficienza.

Nella business aviation, gli USA sono il mercato dominante al mondo. “AvBuyer” fornisce una panoramica dei most frequently flown business aircraft in base alle informazioni di “WingX Advance”, aviation industry data specialist. Questa panoramica rivela che il Pilatus PC-12 è in cima alla lista dei business aircraft più frequentemente utilizzati negli Stati Uniti, con 316.328 decolli tra agosto 2023 e luglio 2024″.

“Statisticamente, ben il 70% della flotta globale mondiale di oltre 2.000 PC-12 è in volo in un dato momento. Solo nel 2023, Pilatus ha prodotto 101 PC-12 nel cuore della Svizzera per la consegna in tutto il mondo, di cui 48 per clienti negli Stati Uniti. La international PC-12 fleet ha ormai completato ben oltre dieci milioni di ore in volo e viene utilizzata per un’ampia gamma di missioni, tra cui business travel, cargo transport, air ambulance and emergency services”, prosegue Pilatus Aircraft.

“Lanciata nel 2019, l’ultima versione, il PC-12 NGX, è un aereo all’avanguardia dotato del turboprop engine più sicuro disponibile, il Pratt & Whitney Canada PT6. Le statistiche mostrano che questo motore rende il PC-12 uno dei single-engine aircraft più sicuri in circolazione.

Il PC-12 incarna gli sforzi di Pilatus nell’ambito della sostenibilità ed è in grado di raggiungere destinazioni con un consumo di carburante relativamente basso. Il motore è certificato per Sustainable Aviation Fuel (SAF), un altro vantaggio che contribuisce a un volo sicuro ed efficiente”, conclude Pilatus Aircraft.

(Ufficio Stampa Pilatus Aircraft – Photo Credits: © Pilatus Aircraft Ltd – All rights reserved proprietary document)