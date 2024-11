Il Piper M700 FURY™ ottiene le Type Certifications da EASA, ANAC e CASA

Piper Aircraft annuncia che l’M700 FURY ha ricevuto le type certification dall’European Union Aviation Safety Agency (EASA), dalla Brazil’s Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), e dalla Civil Aviation Safety Authority (CASA) of Australia, inclusa l’approvazione per flight into known icing (FIKI) and unpaved surfaces. I clienti di queste regioni hanno atteso con ansia queste certificazioni per ricevere i loro aeromobili, con consegne a partire da questo mese.

“L’M700 FURY è il fastest single-engine aircraft nella storia di Piper, con una maximum cruise speed di 301 nodi e un range di 1.424 miglia nautiche. Dotato di un motore Pratt & Whitney PT6A-52, questo cabin-class turboprop combina performance eccezionali con funzionalità avanzate, tra cui l’HALO Safety System con Garmin Emergency Autoland e FIKI, che lo rendono ideale sia per i proprietari privati che per gli operatori”, afferma Piper Aircraft.

“Le certificazioni EASA, ANAC e CASA sono traguardi significativi per l’M700 FURY”, ha affermato John Calcagno, President & CEO of Piper Aircraft. “Queste approvazioni rafforzano il nostro impegno nel fornire un world-class aircraft con performance eccezionali, sicurezza e versatilità ai principali mercati internazionali”.

“L’M700 FURY è progettato tenendo a mente sia la sicurezza che la facilità d’uso. Le safety-enhancing features includono Garmin Electronic Stability Protection (ESP), SurfaceWatch™ e SafeTaxi®, che forniscono ai piloti maggiore consapevolezza e controllo. Per una maggiore facilità d’uso, l’aereo è dotato di Autothrottle e Garmin PlaneSync™, semplificando le operazioni e ottimizzando le preflight and in-flight procedures”, conclude Piper Aircraft.

(Ufficio Stampa Piper Aircraft – Photo Credits: Piper Aircraft)