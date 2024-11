News Brevi – 02.11.2024

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO D’URGENZA DA LAMEZIA TERME A ROMA CIAMPINO CON FALCON 50 DEL 31° STORMO – Si è concluso nel cuore della notte il trasporto sanitario d’urgenza di un neonato di solo tre giorni di vita dall’aeroporto di Lamezia Terme (CZ) a quello di Roma-Ciampino, effettuato con un velivolo Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, di stanza proprio a Ciampino (RM). Il piccolo paziente, in imminente pericolo di vita, necessitava di essere trasferito d’urgenza dall’Azienda Ospedaliero Universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro all’Ospedale “Bambino Gesù” di Roma. Il neonato ha viaggiato in una speciale culla termica, accompagnato dalla mamma e da una equipe medica. Il trasporto sanitario d’urgenza è una delle attività istituzionali che l’Aeronautica Militare svolge al servizio della collettività. Il volo, definito “IPV – Imminente Pericolo di Vita”, è stato attivato su richiesta della Prefettura di Catanzaro alla Sala Situazione di Vertice del Comando Squadra Aerea – 1^ Regione Aerea dell’Aeronautica Militare. Questa ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per tale genere di missioni. Una volta arrivati all’aeroporto di Ciampino, dove un’ambulanza era già in attesa del piccolo, il Falcon 50 è tornando disponibile per il pronto impiego in caso di necessità. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della popolazione 24 ore al giorno, tutti i giorni dell’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di assicurare il trasporto di pazienti, organi, equipe mediche e ambulanze, anche in condizioni meteorologiche complesse. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate, per questo genere di interventi, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia, dislocati in diverse basi dal nord al sud del Paese (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AIR CANADA: LIVREA SPECIALE PER CELEBRARE LA CARRIERA DI VINCE CARTER – Air Canada unisce le forze con Vince Carter per celebrare la sua carriera, mentre i Toronto Raptors si preparano a ritirare la sua maglia. Per aumentare l’entusiasmo, Air Canada ha svelato una special Vince Carter livery in onore del suo impatto sul basket in Canada. “Carter, noto per le sue schiacciate che sfidano la gravità, si è guadagnato il soprannome “Air Canada” durante le sue sette stagioni con i Toronto Raptors. Questo legame si è consolidato mentre giocava nell’arena dove, all’epoca, Air Canada era l’inaugural naming sponsor, legando insieme l’atleta, la compagnia aerea e il basket canadese in un modo memorabile”, afferma Air Canada. “Tutti in Air Canada sono più che entusiasti di celebrare la carriera pionieristica di Vince Carter”, ha affermato Andy Shibata, Vice President, Brand presso at Canada. “Come compagnia aerea nazionale del paese, siamo orgogliosi del nostro supporto di lunga data alle squadre e agli atleti eccezionali del Canada”. “La livrea volerà alta fino alla fine di aprile 2025, presentando con orgoglio la silhouette, la firma e il numero di maglia di Carter. L’aircraft undercarriage riporterà anche il nome e il numero di Carter, così i fan potranno vedere l’aereo mentre sorvola il paese che lui ha contribuito a catapultare sulla scena mondiale del basket”, prosegue Air Canada. “La città di Toronto e il Canada nel suo insieme hanno significato così tanto per me nel corso della mia carriera”, ha detto Vince Carter. “Sono profondamente toccato da questo tributo di Air Canada e non vedo l’ora di condividere l’entusiasmo con tutti gli incredibili fan in tutto il paese”. “Air Canada si impegna a supportare e celebrare le squadre e gli atleti canadesi che esemplificano l’eccellenza, valorizzando al contempo diversità e inclusività, come parte del suo impegno continuo per condividere il meglio del Canada con il mondo. La partnership in onore di Carter riflette questo impegno, celebrando una vera icona e la sua straordinaria carriera in Canada. La compagnia aerea renderà omaggio anche all’eredità di Carter durante il suo ritiro della maglia il 2 novembre, con segnaletica virtuale in-game, un lancio di magliette guidato dai dipendenti e un sentito video di tributo”, conclude Air Canada.

RYANAIR CRITICA L’AUMENTO DELLE AIR TRAVEL TAX IN UK – Ryanair ha criticato la nuova budget decision di aumentare l’APD sugli short-haul low fare air travel di £2 a passeggero. “Questo aumento delle tasse danneggerà il turismo, i posti di lavoro e la crescita economica del Regno Unito, in particolare le UK Regions, con i Regional Airports particolarmente danneggiati da questa tassa. Air travel taxes più elevate significano costi di accesso più elevati nel Regno Unito, il che rende il Regno Unito una destinazione meno competitiva per il turismo e gli investimenti nelle compagnie aeree. Meno turismo significa meno voli, tariffe più alte e perdite di posti di lavoro, il che sarà particolarmente dannoso per gli UK Regional Airports e per gli UK domestic flights”. Michael O’Leary di Ryanair ha affermato: “Come economia insulare, è fondamentale che il Regno Unito abbassi gli air access costs, in modo che le compagnie aeree low cost possano aumentare il turismo, il traffico, il numero di visitatori e i posti di lavoro, soprattutto nelle regioni”.

BOEING: MESSAGGIO DEL CEO AI DIPENDENTI – Kelly Ortberg, Boeing President and CEO, ha rilasciato il seguente messaggio ai dipendenti: “Ieri abbiamo raggiunto un proposed agreement con l’IAM bargaining committee su un nuovo contratto quadriennale. So che lo sciopero è stato difficile per voi, così come per i nostri clienti, fornitori, comunità e tutti coloro che lavorano in Boeing. È tempo che torniamo tutti insieme e ci concentriamo sulla ricostruzione del business e sulla consegna dei migliori aerei al mondo. Ci sono molte persone che contano su di noi. Incoraggio tutti a saperne di più sull’accordo e a comprendere i fatti dal Boeing Negotiations website o dalla vostra IAM leadership. Assicuratevi di esprimere il vostro voto lunedì. È importante che tutti partecipiate a questo processo poiché i risultati del voto influenzeranno tutti noi”.