News Brevi – 01.11.2024

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO D’URGENZA DA ANCONA A ROMA CIAMPINO CON C-130J – Si è concluso positivamente alle prime luci dell’alba di oggi, con l’atterraggio sullo scalo militare di Ciampino, il trasporto sanitario di urgenza da Ancona a Roma di un bambina di un anno in imminente pericolo di vita, effettuato con un C-130J della 46^ Brigata Aerea dell’Aeronautica Militare. A richiedere il trasporto aereo d’urgenza è stata la Prefettura di Ancona, cui ha fatto seguito – dopo un rapido coordinamento con le strutture sanitarie interessate – l’ordine di decollo da parte della Sala Operativa del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (Ferrara) ad uno degli equipaggi della 46esima Brigata Aerea sempre pronti al decollo per questo tipo di interventi. Il velivolo, partito dalla base stanziale di Pisa, si è quindi diretto ad Ancona, dove ha imbarcato l’ambulanza con la piccola paziente a bordo per il trasferimento a Roma, dove era atteso per il trasferimento ed il ricovero presso l’ospedale pediatrico Bambino Gesù. Questa particolare tipologia di trasporto sanitario ha permesso di ridurre al minimo i tempi del trasferimento della paziente, assicurando al contempo costante monitoraggio e assistenza medica viste le condizioni critiche della bambina. Equipaggi e velivoli da trasporto dell’Aeronautica Militare sono pronti ogni singolo giorno dell’anno, 24 ore su 24, per assicurare, laddove richiesto e ritenuto necessario per motivi di urgenza, il trasporto sanitario di persone in imminente pericolo di vita, di organi o equipe mediche o come in questo caso di persone bisognose di trasferimento presso centri di cura specializzati sul territorio nazionale. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31°Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa, come accaduto in questa missione. I velivoli della Brigata Aerea di Pisa sono gli unici, in particolare, che possono garantire questa tipologia di trasporto, che prevede anche l’imbarco dell’ambulanza. Si tratta di una capacità essenziale quando le condizioni del paziente richiedono una assistenza medica costante e tempi strettissimi di trasferimento, una capacità che l’Aeronautica Militare e la Difesa ha messo a disposizione del Paese in modo esteso durante l’emergenza Covid per il trasporto aereo in bio-contenimento (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

GIORNO DELL’UNITA’ NAZIONALE E GIORNATA DELLE FROZE ARMATE: CONSEGNATE AL QUIRINALE LE ONOREFICENZE DELL’ORDINE MILITARE D’ITALIA – Si è svolta nel pomeriggio di giovedì 31 ottobre, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la cerimonia di consegna delle decorazioni dell’Ordine Militare d’Italia al personale delle Forze Armate che si è particolarmente distinto nell’ambito di operazioni militari. Le onorificenze sono state consegnate in occasione della ricorrenza del Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, che si celebrerà lunedì 4 novembre. Prima della cerimonia il Presidente Mattarella ha incontrato una rappresentanza di Allievi degli Istituti di Formazione Militare. Dopo l’intervento del Ministro della Difesa Guido Crosetto, il Presidente Mattarella ha pronunciato un discorso con il quale ha voluto sottolineare un sentito sentimento di riconoscimento. Il Presidente Mattarella, coadiuvato dal Ministro della Difesa, ha poi consegnato le decorazioni ai militari delle Forze Armate, tra cui due Ufficiali dell’Aeronautica Militare: il Colonnello Gianfranco Liccardo, Comandante e leader di velivoli, rischierato al di fuori dei confini nazionali per la partecipazione alle operazioni di supporto alla coalizione ISAF in attività di volo in Afghanistan; il Colonnello Eros Zaniboni, Comandante della task force AIR (TFA) – 36° stormo, impiegato nell’ambito dell’operazione “Baltic Eagle” in Estonia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare)

ANA OTTIENE IL RICONOSCIMENTO APEX WORLD CLASS 2024 – All Nippon Airways (ANA) ha ottenuto il suo primo 2024 APEX World Class award. Questo prestigioso riconoscimento, assegnato da APEX, con sede in Nord America, una delle più grandi airline industry associations al mondo, riconosce le compagnie aeree che eccellono in safety, service, sustainability and health control initiatives attraverso un audit completo. Quest’anno, solo 10 compagnie aeree in tutto il mondo hanno ottenuto questa distinzione. L’APEX World Class status è determinato da audit di esperti, valutazioni dei clienti, che riconoscono le compagnie aeree con la qualità più elevata al mondo in termini di sicurezza, protezione, benessere, sostenibilità e qualità del servizio. ANA ha ottenuto punteggi elevati per il suo ambiente di volo sicuro e pulito, i contributi a una società sostenibile e il servizio clienti di alta qualità. “Siamo onorati di ricevere questa prestigiosa valutazione da APEX, poiché riflette la dedizione e l’impegno di ANA nel fornire un’esperienza di viaggio eccezionale ai nostri passeggeri”, ha affermato Keiji Omae, Executive Vice President, Customer Experience of ANA. “Essere nominati tra un gruppo così selezionato è un momento di orgoglio per il nostro team e ci motiva a continuare a impegnarci per l’eccellenza”. Il CEO di APEX Group, Dr. Joe Leader, commenta: “All Nippon Airways (ANA) esemplifica un’armoniosa miscela di tecnologia all’avanguardia e dei principi profondamente radicati dell’ospitalità giapponese, guadagnandosi un posto tra le APEX World Class airlines. La ricerca incessante della perfezione da parte di ANA, dall’integrazione perfetta della smart cabin technology al personalized ‘Omotenashi’ service, ridefinisce l’esperienza dei passeggeri. La loro leadership nella sostenibilità, tra cui iniziative rivoluzionarie sui biofuel e strategie progressive di riduzione dei rifiuti, li distingue come innovatori globali. Come nuova stella aggiunta alle prime 10 compagnie aeree del mondo quest’anno, ANA abbraccia pienamente i valori di APEX World Class by YATES+”.

ETIHAD AIRWAYS CELEBRA L’UAE FLAG DAY – Etihad Airways informa: “In una vivace dimostrazione di orgoglio nazionale e unità, Etihad Airways si è unita ai suoi dipendenti presso Global Business Service Solutions (GBSS) ad Al Ain per commemorare l’UAE Flag Day. I membri dello staff di diverse nazionalità si sono riuniti per la cerimonia dell’alzabandiera, dove hanno cantato con orgoglio l’inno nazionale degli Emirati Arabi Uniti. Il GBSS, un dedicated revenue accounting centre of excellence in Al Ain, è una testimonianza dell’impegno di Etihad nello sviluppo dei talenti locali, con particolare attenzione all’emancipazione delle donne emiratine che costituiscono il 95% della sua forza lavoro. Svolge un ruolo cruciale nel supportare le operazioni di Etihad, apportando al contempo benefici economici a lungo termine ad Al Ain e all’emirato più ampio di Abu Dhabi”. La dott. ssa Nadia Bastaki, Etihad Airways Chief People & Corporate Affairs Officer, ha affermato: “La celebrazione odierna presso Global Business Service Solutions dimostra la nostra dedizione alla conservazione e alla promozione del ricco patrimonio del nostro Paese. La forte partecipazione dei membri del nostro team GBSS a questa celebrazione nazionale riflette il radicato patriottismo e l’unità che definiscono la nostra organizzazione”. “La partecipazione della compagnia aerea alle celebrazioni del Flag Day è in linea con il suo ruolo di UAE’s national carrier e con il suo impegno continuo nelle iniziative di coinvolgimento della comunità in tutti gli Emirati”, conclude Etihad Airways.

EASYJET CONTINUA LA SUA ESPANSIONE A PRAGA – easyJet ha celebrato l’espansione del suo flying programme da e per Praga, incluso il lancio del suo volo inaugurale su una nuova rotta per Liverpool nel Regno Unito. easyJet ha aumentato la sua presenza a Praga, con un incremento del 35% anno su anno nel suo flying programme complessivo. Da quando easyJet ha iniziato a volare a Praga nel settembre 1999, ha trasportato oltre 18,5 milioni di clienti da e per la città e ora trasporta più di un milione di clienti all’anno. Nell’ultimo anno, la rete della compagnia aerea è andata sempre più rafforzandosi, triplicando il numero di rotte, aggiungendo sette nuovi servizi da Praga a Birmingham, Glasgow e Liverpool nel Regno Unito, a Nantes e Nizza in Francia e a Palma e Alicante in Spagna. La compagnia aerea ha anche ripreso di recente i voli per Praga dalla capitale dell’Irlanda del Nord, Belfast, e da Napoli in Italia. Con 21 rotte in tutta Europa ora disponibili, la compagnia aerea offre una scelta ancora più ampia e collegamenti tutto l’anno con l’Europa da Praga. Il primo volo per Liverpool è decollato per la prima volta questa settimana, lunedì 28 ottobre, e ora è operativo tre volte a settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì tutto l’anno. Ali Gayward, Country Manager di easyJet per il Regno Unito, ha affermato: “Per oltre 25 anni, siamo orgogliosi di aver servito milioni di clienti da Praga, che ci hanno scelto per il nostro fantastico servizio e le tariffe convenienti e da allora abbiamo visto la nostra rete crescere sempre di più e quindi siamo lieti di essere a Praga oggi per celebrare il volo inaugurale di un’altra nuova rotta per Liverpool nel Regno Unito, che non solo ci consentirà di offrire ai clienti nel Regno Unito più scelta per godersi questa fantastica destinazione, ma anche di collegare i nostri clienti a Praga con più Europa”. Jiri Vyskoc, Prague Airport’s Executive Director of Aviation Business Development,, ha commentato: “Siamo lieti che easyJet abbia lanciato una nuova rotta per Liverpool e siamo anche molto soddisfatti dell’aggiunta di 7 nuove rotte tra Praga e altre città europee in totale quest’anno. Abbiamo instaurato un’ottima partnership con easyJet nel corso degli anni. Tra le altre cose, diamo molto valore all’impegno della compagnia aerea per la sostenibilità, poiché l’anno scorso easyJet ha vinto il TOP Sustainable Airline award a Prague Airport. Non vediamo l’ora di continuare la nostra collaborazione di successo e di offrire ai nostri passeggeri ancora più destinazioni e servizi con easyJet in futuro”.

DELTA RADDOPPIA LE OPZIONI DI VIAGGIO PER GLI STATI UNITI DALLA NIGERIA – Delta informa: “A partire dal 2 dicembre 2024 e fino al 28 marzo 2025, Delta offrirà un servizio diretto da Lagos a New York-JFK, poiché la compagnia aerea ha annunciato il raddoppio delle opzioni di viaggio dalla Nigeria agli Stati Uniti. Questo nuovo servizio opererà quotidianamente a dicembre e gennaio, integrando i voli giornalieri esistenti di Delta per Atlanta e fornendo comodi collegamenti con oltre 120 città negli Stati Uniti e oltre. Con un focus per i viaggiatori in vacanza, questo nuovo servizio promette di migliorare le opzioni di viaggio per i nigeriani che vivono in aree metropolitane chiave come Chicago, Maryland, Virginia, Washington e New York. I voli Delta da Lagos sono operati utilizzando aeromobili Airbus 330-200, offrendo un’esperienza di bordo per il massimo comfort. Dal lusso di un sedile completamente reclinabile in Delta One® e lo spazio extra per le gambe e la reclinazione di Delta Premium Select, ai tocchi speciali in Delta Comfort+® o Main Cabin, ogni viaggio è più piacevole”. “I viaggiatori che volano nella cabina Delta One sulla rotta New York-Lagos avranno l’opportunità di godere della nuova Delta One Lounge presso il John F. Kennedy International Airport. Questa lounge esclusiva offre una gamma di servizi di alta qualità, tra cui un three-course seated meal service, un’area benessere dedicata e una terrazza aperta tutto l’anno e adatta a tutte le condizioni atmosferiche. Progettata per migliorare l’esperienza di viaggio, la Delta One Lounge offre un ambiente sereno in cui i passeggeri possono rilassarsi prima dei loro voli, rendendola un complemento perfetto all’esperienza di bordo premium su questa rotta”, conclude Delta.

DAL CONCEPT ALLA CABINA: I TEAM DELTA TRASFORMANO GLI INTERNI DEGLI AEREI – Delta informa: “Delta ha svelato i nuovi cabin interior in tutta la sua flotta. Il nuovo design della cabina migliora l’esperienza del cliente e mostra il futuro del volo con Delta. Debutteranno su un aereo Boeing 757 che inizierà a volare su rotte domestiche e internazionali a corto raggio più avanti in autunno, seguito da un Airbus A350 all’inizio del 2025 (leggi anche qui). Responsabile della on-board product strategy and vision, l’Onboard Experience (OBX) team lavora con Delta engineers, maintenance technicians, flight attendants, commercial teams, design firms e altri stakeholders per progettare tutto ciò che a bordo di un aereo è considerato un hard product. Per il team OBX, i primi due anni del cabin redesign project hanno comportato interviste ai clienti e ai membri dell’equipaggio sui loro viaggi e la nota di tutte le diverse varianti di aeromobili. A questo è seguito il workshop: un lungo processo che ha richiesto l’esame di migliaia e migliaia di campioni, dalle pareti, ai tappeti e ai materiali dei sedili, alle finiture in metallo e persino alle viti. Ci sono voluti quattro anni di intenso lavoro per produrre un look senza tempo che riflettesse l’eredità centenaria di Delta e che potesse adattarsi a tutti gli aeromobili della flotta diversificata della compagnia aerea”. “Se il team OBX progetta la visione, il Cabin Engineering team la realizza, e i due team si uniscono per selezionare i migliori prodotti che miglioreranno sia l’esperienza del cliente sia la resistenza ai rigori quotidiani delle operazioni. I progetti che comportano la modifica degli interni di una cabina, in particolare un grande progetto come la riprogettazione totale della cabina, richiedono molte persone del team Delta per essere eseguiti, da più gruppi in TechOps coinvolti dal punto di vista ingegneristico a Global Clean, In-Flight Health and Safety, Sustainability, In-Flight Service, Accessibility e molti altri”, conclude Delta.

DASSAULT AVIATION PORTA A BORDEAUX-MERIGNAC I SUOI FALCON FIELD REPRESENTATIVE – Dassault Aviation informa: “Nel più recente AIN product support survey Dassault ha ottenuto il top score per field service reps, 9,3 su 10. Naturalmente, siamo orgogliosi di questa valutazione e lieti del riconoscimento. Sappiamo quanto sia importante questo vasto team globale per i nostri operatori. Crediamo di poter sempre fare meglio. I nostri field reps and customer service managers sono, dopo tutto, il volto dell’azienda per i nostri operatori, quelli a cui si rivolgono per primi per un supporto continuo o urgente. Questi rappresentanti lavorano in gran parte lontano dalla fabbrica o persino, in molti casi, da un factory service center. Devono essere competenti e pieni di risorse, in grado di mobilitare tutte le risorse del Falcon Customer Service e devono essere proattivi nell’anticipare le esigenze dei clienti. Per aiutarli, li abbiamo portati a Bordeaux-Mérignac per condividere le conoscenze in quello che chiamiamo un “worldwide front-line meeting”. Hanno partecipato più di ottanta field personnel attended provenienti da Mumbai, Singapore, Australia, San Paolo, Pechino, Seul, Belgio, Kuala Lumpur, Stati Uniti, Regno Unito, Francia e molte altre località”. “A Mérignac, hanno incontrato engineers, Command Center staff, Spares team and FalconCare specialists. Hanno anche incontrato l’MRO management. I nostri field reps hanno potuto formarsi sulle nuove tecnologie, come il nostro 3D parts catalog, e hanno discusso su come migliorare le comunicazioni tra home office and field. Niente è più frustrante per un operatore che non sapere come viene gestita una situazione critica in termini di tempo. Quindi, gran parte del nostro lavoro è stata la creazione di un “seamless” communications loop. Ora abbiamo una grande organizzazione, più di 2.200 persone nel customer service, ma vogliamo che sia un team affiatato e reattivo. Il nostro obiettivo di avere la best field rep organization si basa su una premessa semplice ma fondamentale: quando siamo vicini al cliente creiamo fiducia e creiamo efficienza nel supporto. Questo è un impegno da parte di Saint-Cloud, Mérignac, Teterboro e ovunque si incontri un Falcon field representative”, conclude Dassault Aviation.

EMIRATES LANCIA UNA GAMMA DI OGGETTI IN EDIZIONE LIMITATA CON PANTONE GOLD SIGNATURE, IN COLLABORAZIONE CON COPENHAGEN DESIGN – Emirates e il Danish object developer Copenhagen Design hanno presentato un’esclusiva collezione di articoli di uso quotidiano ispirati alla tonalità oro distintiva dell’Emirates iconic fleet branding e alla logo calligraphy. “La distintiva Emirates x Pantone by Copenhagen Design collection presenta una gamma di articoli progettati con cura, tra cui: portachiavi in nylon resistente con un design ad anello; un ombrello pieghevole facile da riporre; una cotton tote bag; un hard-cover lined notebook con segnalibro e righello incorporati; una handmade mug. Questi articoli da collezione sono avvolti nei toni oro immediatamente riconoscibili di Emirates, completi del signature colour chip di Pantone. Creati meticolosamente da Copenhagen Design e realizzati con materiali durevoli di alta qualità che riflettono l’identità della Emirates premium brand identity e la proposta di lusso, questi oggetti da collezione sono disponibili esclusivamente sull’Emirates Official Store website”, afferma Emirates. “Mentre Emirates si avvicina al suo quarto decennio di attività, questa collaborazione celebra il notevole viaggio della compagnia aerea da umili origini a leader mondiale nell’aviazione, con una vasta impronta in sei continenti. L’iconico logo della compagnia aerea e le distinte tonalità di rosso e oro sono stati concepiti da Negus & Negus nel 1985, quando Emirates è stata fondata. Mentre altri elementi del brand si sono evoluti nel tempo, la compagnia aerea è rimasta fedele ai suoi signature red and gold colours e l’elegante Emirates logo creato dalla calligrafia araba è rimasto intatto. L’Emirates brand logo è conosciuto in tutto il mondo, su aeromobili che sono visibili in 148 aeroporti in 80 paesi. L’invidiabile sponsorships portfolio della compagnia aerea fornisce a Emirates un high-visibility branding in molti dei più grandi eventi sportivi, tornei e strutture del mondo, nonché in eventi culturali”, conclude Emirates.

DELTA SUPPORTA I VETERANI DURANTE IL VETERAN MONTHS – Delta supporta i veterani, i militari in servizio attivo e le loro famiglie con il matching delle member-donated miles tramite il programma Delta SkyWish al Fisher House Foundation’s Hero Miles program e Luke’s Wings. Per il decimo anno, Delta effettuerà il match delle donazioni fino a un totale complessivo di 10 milioni di miglia donate a queste due organizzazioni tramite SkyWish, il ramo benefico del programma SkyMiles. Il lavoro di Delta per supportare i membri attivi dell’esercito, i veterani e le loro famiglie risale a decenni fa e include vantaggi di viaggio, partnership chiave, supporto alla comunità e altro ancora. “Per il decimo anno, Delta è orgogliosa di collaborare con i nostri membri SkyMiles per restituire qualcosa agli uomini e alle donne che hanno sacrificato così tanto per gli altri”, ha affermato Tad Hutcheson, Managing Director – Community Engagement. Con circa l’11,1% dei dipendenti della compagnia che attualmente prestano servizio o hanno prestato servizio nelle forze armate, Delta si impegna a supportare militari e veterani attivi in tutti gli Stati Uniti.

TEXTRON DICHIARA IL DIVIDENDO TRIMESTRALE – Textron informa: “Il Board of Directors of Textron Inc. ha dichiarato un dividendo trimestrale di $0,02 per azione sul company’s Common Stock. Tutti i dividendi saranno pagati il 1° gennaio 2025 ai titolari registrati alla chiusura delle attività il 13 dicembre 2024”.

EASA PUBBLICA LE PRIME EASY ACCESS RULES FOR SMALL CATEGORY VCA – L’European Union Aviation Safety Agency (EASA) ha pubblicato le prime Easy Access Rules for small category VCA (VTOL-capable aircraft). Questa pubblicazione contiene i requisiti per la gestione di small category VCA, visualizzati in un formato consolidato e di facile lettura, con funzionalità di navigazione avanzate tramite link e segnalibri. Consolida il seguente materiale: SC VTOL Issue 2, MOC Issue 2, MOC 2 Issue 3, MOC 3 Issue 2. Le Easy Access Rules for small category VCA sono disponibili per il download gratuito sul sito Web EASA in formato pdf. Poiché vengono generate tramite la piattaforma eRules, verranno aggiornate regolarmente per incorporare ulteriori modifiche ed evoluzioni al loro contenuto.