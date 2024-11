L’Airbus A380 di Etihad Airways ritorna a Parigi

Etihad Airways ha accolto oggi il ritorno del suo iconico aeromobile A380 all’aeroporto di Parigi Charles de Gaulle, migliorando l’esperienza di viaggio tra le due capitali.

“L’aereo passeggeri più grande del mondo, lungo 73 metri e alto 24 metri, segna il suo ritorno sulla rotta verso Parigi con le caratteristiche di volo più celebrate di Etihad, tra cui The Residence, l’unica three-room suite in the sky. Il ponte superiore ospita The Lobby, un’area lounge esclusiva per gli ospiti di First e Business class.

Progettato e prodotto in Europa, con assemblaggio finale a Tolosa, l’A380 rappresenta un orgoglioso risultato dell’ingegneria aerospaziale e dell’innovazione francese. Il ritorno dell’aereo a Parigi celebra questa tradizione aeronautica francese”, afferma Etihad Airways.

Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer, Etihad Airways, ha affermato: “Come città celebrata per il suo stile e la sua atmosfera, Parigi continua a essere una destinazione chiave nella nostra rete globale. Il ritorno del nostro A380 rafforza l’offerta di viaggio tra Abu Dhabi e Parigi, riflettendo il nostro impegno verso questa importante rotta.

Il ritorno dell’A380 a Parigi e i nostri network expansion plans più ampi, tra cui l’aumento a year-round, double-daily frequencies verso Milano, Roma, Manchester, Francoforte, Monaco, Zurigo, Barcellona e Madrid, dimostrano il nostro forte slancio di crescita in Europa. Questa maggiore capacità riflette la crescente domanda che stiamo riscontrando in Francia, con altri entusiasmanti annunci in arrivo prima della fine del 2024″.

“Gli Emirati Arabi Uniti e la Francia condividono forti legami bilaterali nei settori della cultura, dell’istruzione e degli affari. Un ponte culturale unico collega le due capitali, uniche città al mondo ad ospitare un Louvre Museum. La rotta soddisfa la crescente domanda dei viaggiatori e i forti legami commerciali tra i due paesi, in particolare nei settori dell’aviazione, dell’energia e del lusso.

Il ritorno dell’A380 aumenta la capacità della rotta del 31%, con un ulteriore Boeing 787-9 Dreamliner a tre classi che si unirà al servizio dal 15 gennaio 2025. Entrambi gli aeromobili opereranno in una configurazione a tre classi, con l’esperienza distintiva della Etihad First Class disponibile su tutte le frequenze. L’A380 offre 486 posti, tra cui nove First Apartments, 70 Business Studios e 405 Economy Smart seats con 68 extra-legroom options, mentre il Boeing 787-9 Dreamliner presenta 8 First Suites, 28 Business Studios e 190 Economy Smart seats.

Insieme, questi aerei offriranno circa 5.000 posti alla settimana, aumentando significativamente la connettività tra le due capitali”, prosegue Etihad Airways.

“Il programma migliorato offre ai visitatori maggiori opportunità di godere del sole di Abu Dhabi e delle ricche esperienze turistiche, offrendo al contempo collegamenti senza interruzioni verso destinazioni chiave in tutto il mondo come hub globale.

L’Abu Dhabi Stopover programme di Etihad migliora ulteriormente questa connettività, consentendo ai viaggiatori di estendere i loro scali con un massimo di due notti gratuite in hotel premium ad Abu Dhabi, evidenziando il crescente fascino della città come destinazione imperdibile.

Il potenziamento del servizio verso Parigi segna un’altra pietra miliare nell’impegno di Etihad nel collegare destinazioni globali e fornire un’esperienza di viaggio di qualità”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)