Aeronautica Militare, 72° Stormo: rischieramento a Viterbo per l’esercitazione “Cross Tuscia 2”

Si è conclusa lo scorso 14 ottobre presso l’Aeroporto di Viterbo l’esercitazione “Cross Tuscia 2” che ha visto impiegati sei elicotteri TH-500B del 72° Stormo di Frosinone e due elicotteri AB-206-B del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

“Protagonisti dell’esercitazione gli oltre 30 frequentatori dei corsi di pilotaggio erogati dal 72° Stormo di Frosinone al personale proveniente dall’Aeronautica Militare, Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco, che hanno svolto attività di addestramento basico e avanzato al volo, quali voli strumentali, in formazione, navigazione e bassa quota.

L’obiettivo principale dell’attività è stato quello di effettuare missioni di volo in ambiente “non familiare” previste dal piano addestrativo della scuola elicotteri dell’AM. Infatti, l’esercitazione “Cross Tuscia 2” ha consentito agli istruttori di volo, al personale specialista e di supporto di operare in condizioni “insolite” per una scuola di volo, ossia lontano dal proprio sedime stanziale, testando così le capacità di proiezione della linea volo dell’elicottero TH 500B in servizio da più di 30 anni e con più di 200.000 ore di volo all’attivo”, afferma l’Aeronautica Militare.

“Per il 72° Stormo si è trattato del secondo rischieramento dell’anno presso l’Aeroporto Fabbri di Viterbo, sede della Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare/Comando Aeroporto di Viterbo. L’esercitazione ha consentito, inoltre, di mettere a sistema anche tutte le componenti di supporto logistico-operativo del 72° Stormo e dell’Aeroporto di Viterbo, per mantenere la piena efficienza e reattività nell’operare fuori sede, ottimizzando procedure e modalità d’intervento in funzione delle prerogative dell’esercitazione”, prosegue l’Aeronautica Militare.

“Il 72° Stormo di Frosinone dipende dal Comando delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea, unica scuola nel settore dell’ala rotante in Italia, ed è il Reparto che forma i piloti di elicottero dell’Aeronautica Militare, delle altre Forze Armate e Corpi Armati dello Stato, nonché frequentatori stranieri. La sinergia interforze ed inter-agenzia, sviluppata nel campo dell’addestramento presso la Scuola elicotteri di Frosinone, si inserisce nell’ottica di continuo miglioramento della formazione e contestuale ottimizzazione delle risorse.

La Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare/Comando Aeroporto di Viterbo è posta alle dipendenze del Comando delle Scuole dell’A.M. e della 3^ Regione Aerea di Bari. Il Reparto ricopre una duplice missione: da una parte, quale istituto a carattere universitario, ha il compito di provvedere alla formazione militare e morale e all’istruzione professionale specifica dei Sottufficiali del Ruolo Marescialli, nonché al perfezionamento e all’aggiornamento di tale formazione; dall’altra, quale aeroporto militare aperto al traffico civile, fornisce il supporto tecnico-operativo, i servizi alla navigazione aerea e l’attività di force-protection sull’aeroporto Tommaso Fabbri“, conclude l’Aeronautica Militare.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)