Eve, OHI e Revo collaborano per sviluppare l’AAM Ecosystem in Brasile e concludono con successo la prima Air Traffic Management simulation

Eve Air Mobility (“Eve”), Revo, una Advanced Air Mobility (AAM) platform in Brasile, e la sua società madre, Omni Helicopters International Group (OHI), hanno annunciato la conclusione di una urban air traffic simulation a San Paolo, come parte di una partnership strategica per sviluppare l’AAM ecosystem in città.

La simulazione, che ha utilizzato gli elicotteri di Revo e Vector, l’Urban Air Traffic Management (Urban ATM) software solution di Eve, ha avuto luogo presso l’operations control center di Revo a San Paolo. Nel seguire le operazioni degli elicotteri di Revo, Vector ha simulato la gestione e il tracciamento delle operazioni eVTOL in un ambiente urbano applicando i servizi necessari per rispondere a vari scenari, tra cui ritardo alla partenza e alla destinazione, airspace/weather constraints, in-flight deviation verso alternate landing locations, tra gli altri, che sono stati tutti testati nella settimana iniziata lunedì 21 ottobre. La simulazione si è concentrata sulla convalida di nuovi traffic management services necessari per gli eVTOL, per condurre operazioni sicure e affidabili all’entrata in servizio e in casi di utilizzo ad alto utilizzo su larga scala.

Eve e Revo hanno anche collaborato per incoraggiare la collaborazione critica degli AMM stakeholder per sviluppare best-in-class eVTOL operations practices, air management protocols and ground handling. Rinomata per avere il maggior numero di helicopter operations al mondo, San Paolo rappresenta un’importante opportunità per gli eVTOL di rivoluzionare il trasporto in una delle città più grandi e congestionate del mondo.

“Questa simulazione rafforza gli sforzi di Eve per introdurre voli eVTOL nelle aree metropolitane e fornire alle comunità un ulteriore mezzo di trasporto sicuro, sostenibile ed efficiente”, ha affermato Johann Bordais, CEO di Eve. “Siamo lieti di collaborare con Revo per questa iniziativa volta a promuovere l’urban air mobility market nella città più grande dell’America Latina, con l’obiettivo di condurre una simulazione nel mondo reale per preparare il terreno per i voli urbani a San Paolo in modo attento al clima”.

“Ci consideriamo un aerial mobility solutions, con l’innovazione nel nostro DNA. Come leader in America Latina nel trasporto offshore, puntiamo a essere pionieri nell’adozione di nuove tecnologie e modelli di elicotteri”, ha affermato Jeremy Akel, CEO di OHI. “Di recente, abbiamo contribuito alla storia dell’aviazione in Brasile con il primo e più lungo volo civile senza equipaggio verso una offshore platform, coesistendo nell’airspace con altri velivoli. Ciò dimostra che abbiamo l’esperienza e la visione per contribuire a plasmare il futuro della mobilità aerea”.

“Gli eVTOL sono il futuro della air mobility. Renderanno i voli più sostenibili e facilmente disponibili. Per rendere tutto ciò realtà, dobbiamo sviluppare l’ecosistema e l’infrastruttura necessaria”, ha affermato João Welsh, CEO di Revo. “Abbiamo compiuto il primo passo poco più di un anno fa, avviando un processo di apprendimento accelerato con gli elicotteri per guidare questa transizione. Una collaborazione tempestiva tra leader del settore, regolatori, urbanisti, sviluppatori di infrastrutture e comunità locali contribuirà a garantire che le sfide chiave vengano affrontate in modo olistico e continueremo a sviluppare l’ecosistema nei prossimi mesi. Ci impegniamo a creare un futuro in cui gli urban flights saranno sicuri, più democratici e a zero emissioni di carbonio”.

La simulazione e lo sviluppo dell’AAM ecosystem a San Paolo si aggiungono al pre-ordine di Revo di un massimo di 50 eVTOL di Eve e all’accesso a Eve TechCare, l’all-in-one service portfolio for eVTOL di Eve, e Vector.

(Ufficio Stampa Embraer – Eve – Photo Credits: Embraer – Eve)