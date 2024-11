Airbus inaugura l’India and South Asia headquarters in New Delhi

Airbus ha inaugurato il suo nuovo India and South Asia Headquarters, situato presso l’Indira Gandhi International Airport di Delhi. La state-of-art facility è stata inaugurata nei giorni scorsi da Shri Kinjarapu Rammohan Naidu, Honourable Minister of Civil Aviation, Government of India, con la presenza di Michael Schoellhorn, CEO of Airbus Defence and Space, e Rémi Maillard, President and Managing Director of Airbus in India and South Asia.

“Il nuovo headquarters simboleggia l’ambizione di Airbus in India e il suo impegno nello sviluppo dei settori aerospaziale e della difesa del paese. La struttura fungerà da epicentro per le operazioni di Airbus in India, ospitando tutte e tre le business units – Commercial Aircraft, Helicopters, Defence & Space – avvicinando Airbus ai suoi clienti in India e nella South Asia region.

L’headquarters sarà il cuore della missione industriale di Airbus in India, che consiste nello sviluppare un completo aerospace ecosystem in tutte le dimensioni: assembly, manufacturing, design, innovation and training. Fungerà anche da pilot and maintenance training centre, ospitando quattro A320neo Full Flight Simulators (FFS)“.

“L’inaugurazione del nuovo headquarters of Airbus in India and South Asia è un’altra pietra miliare nell’ambiziosa visione di Airbus per l’India. Rappresenta il nostro impegno incrollabile nello sviluppo dell’intero spettro dell’aerospace ecosystem del Paese. Airbus ha visto triplicare il numero dei suoi full-time employee in India negli ultimi tre anni e continueremo a crescere. Siamo sulla buona strada per aprire un Airbus Campus da 5.000 posti a Bengaluru il prossimo anno”, ha affermato Rémi Maillard, President & MD, Airbus India and South Asia.

“L’India è emersa come un luogo di investimento attraente per rafforzare la resilienza e le performance della global aviation supply chain. Airbus acquista più di 1 miliardo di euro ogni anno da una solida e completa supply chain in India per componenti e servizi, generando più di 15.000 posti di lavoro. Inoltre, gli engineering and digital centres di Airbus India a Bengaluru contribuiscono a tutti i commercial and helicopter programmes a livello globale. Airbus sta anche costruendo due final assembly lines in India per il C295 military transporter (leggi anche qui) e per l’elicottero H125“.

