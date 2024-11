News Brevi – 04.11.2024

GIORNO DELL’UNITA’ NAZIONALE E GIORNATA DELLE FORZE ARMATE: CONSEGNATE LE ONOREFICENZE DELL’ORDINE MILITARE D’ITALIA – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 4 novembre, “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”, ha celebrato la Festa delle Forze Armate in Piazza San Marco, a Venezia. Dopo aver ascoltato l’Inno nazionale, il Capo dello Stato, accompagnato dal Ministro della Difesa e dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, ha passato in rassegna lo schieramento. Nel corso della cerimonia sono intervenuti il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano e il Ministro della Difesa, Guido Crosetto. Nell’occasione il Presidente Mattarella ha consegnato le decorazioni OMI a 6 Bandiere delle Forze Armate tra cui alla Bandiera di Guerra del 14° Stormo Aeronautica Militare. Nel pomeriggio di giovedì 31 ottobre, inoltre, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si è tenuta la cerimonia di consegna delle decorazioni dell’Ordine Militare d’Italia al personale delle Forze Armate che si è particolarmente distinto nell’ambito di operazioni militari. Prima della cerimonia il Presidente Mattarella ha incontrato una rappresentanza di Allievi degli Istituti di Formazione Militare. Dopo l’intervento del Ministro della Difesa Guido Crosetto, il Presidente Mattarella ha pronunciato un discorso con il quale ha voluto sottolineare un sentito sentimento di riconoscimento. Il Presidente Mattarella, coadiuvato dal Ministro della Difesa, ha poi consegnato le decorazioni ai militari delle Forze Armate, tra cui due Ufficiali dell’Aeronautica Militare: Colonnello Gianfranco Liccardo – Cavaliere Ordine Militare d’Italia – Comandante e leader di velivoli, rischierato al di fuori dei confini nazionali per la partecipazione alle operazioni di supporto alla coalizione ISAF in attività di volo in Afghanistan; Colonnello Eros Zaniboni – Cavaliere Ordine Militare d’Italia – Comandante della task force AIR (TFA) – 36° stormo, impiegato nell’ambito dell’operazione “Baltic Eagle” in Estonia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare)

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO D’URGENZA DA CAPODICHINO A TORINO CON C-130J – Si è concluso positivamente nel cuore della notte, con l’atterraggio sull’aeroporto di Torino, il trasporto sanitario d’urgenza da Capodichino (NA) al capoluogo piemontese di un uomo di 57 anni in imminente pericolo di vita, effettuato con un C-130J della 46^ Brigata Aerea dell’Aeronautica Militare. A richiedere il trasporto aereo d’urgenza è stata la Prefettura di Napoli, cui ha fatto seguito – dopo un rapido coordinamento con le strutture sanitarie interessate – l’ordine di decollo da parte della Sala Operativa del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (Ferrara) ad uno degli equipaggi della 46esima Brigata Aerea sempre pronti al decollo per questo tipo di interventi. Il velivolo, partito dalla base stanziale di Pisa, si è quindi diretto presso lo scalo aeroportuale di Capodichino – sede del Comando Aeroporto dell’Aeronautica Militare, dove ha imbarcato l’ambulanza con il paziente a bordo per il trasferimento a Torino, dove era atteso per il trasferimento e il ricovero presso l’ospedale Molinette. Questa particolare tipologia di trasporto sanitario ha permesso di ridurre al minimo i tempi del trasferimento del paziente, assicurando al contempo il costante monitoraggio e l’assistenza medica viste le critiche condizioni in cui versava. Equipaggi e velivoli da trasporto dell’Aeronautica Militare sono pronti ogni singolo giorno dell’anno, 24 ore su 24, per assicurare, laddove richiesto e ritenuto necessario per motivi di urgenza, il trasporto sanitario di persone in imminente pericolo di vita, di organi o equipe mediche o come in questo caso di persone bisognose di trasferimento presso centri di cura specializzati sul territorio nazionale. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31°Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa, come accaduto in questa missione. I velivoli della Brigata Aerea di Pisa sono gli unici, in particolare, che possono garantire questa tipologia di trasporto, che prevede anche l’imbarco dell’ambulanza. Si tratta di una capacità essenziale quando le condizioni del paziente richiedono una assistenza medica costante e tempi strettissimi di trasferimento, una capacità che l’Aeronautica Militare e la Difesa ha messo a disposizione del Paese in modo esteso durante l’emergenza Covid per il trasporto aereo in bio-contenimento (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

L’AERONAUTICA MILITARE PARTECIPA ALL’ESERCITAZIONE NTDLIOT – Dal 7 al 18 ottobre l’Aeronautica Militare ha preso parte all’esercitazione NATO Tactical Data Link Interoperability Test (NTDLIOT 24-02) dedicata a testare l’interoperabilità dei sistemi di Comando e Controllo (C2) utilizzati dai Paesi membri dell’Alleanza. Nello specifico, l’esercitazione si basa sul concetto del Continuous Improvement, ovvero nel condurre test e risolvere problematiche di tipo hardware, software o procedurale riguardanti lo scambio dati dei sistemi C2 che vengono utilizzati dalle Forze Armate dei vari Paesi NATO che partecipano all’evento per la gestione degli scenari operativi. Nell’ambito della NTDLIOT, che si svolge con cadenza semestrale, si definiscono sia nuove implementazioni inerenti ai sistemi di Comando e Controllo in utilizzo, sia le modifiche da apportare agli STANAG NATO (Standard Agreement) di settore. L’esercitazione viene svolta all’interno del Battle Lab del Re.G.I.S.C.C., dove i dati e i risultati dei test condotti vengono condivisi tra tutti i Paesi partecipanti attraverso una rete informatica sicura e controllata denominata, appunto, Combined Federated Battle Lab Network. Il Reparto Gestione ed Innovazione Sistemi Comando e Controllo, costituito nel 2009 sul sedime di Pratica di Mare e dipendente dalla 3^ Divisione del Comando Logistico, assicura la gestione dei sistemi di supporto alle funzioni di Comando e Controllo (C2) e C4-ISR di FA garantendone altresì il controllo di configurazione e promuovendo l’innovazione attraverso l’attività di sviluppo e sperimentazione (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: ALL’ISMA LA PRIMA EDIZIONE DELL’AIRFIELD ENGINEERING SUPPORT WORKING GROUP – Mercoledì 23 ottobre si sono concluse le attività dei sottogruppi di lavoro dipendenti dall’Airfield Engineering Support Working Group (AESWG) della NATO, tenutesi presso l’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche di Firenze. Il gruppo di lavoro, organismo congiunto civile/militare, è responsabile dello sviluppo di standard nel campo della segnaletica di volo, illuminazione, superfici/pavimentazioni, nonché delle infrastrutture dedicate al traffico aereo all’interno o nelle immediate vicinanze degli aerodromi. Tali standard elaborati sono successivamente pubblicati in pertinenti Standardization Agreements (STANAGs) o Standardization Recommendations (STANRECs). Nella giornata di chiusura ha partecipato, oltre ai delegati permanenti, anche il Capo del Servizio Infrastrutture del Comando Logistico, Generale Ispettore Mario Sciandra, accompagnato dal Brigadier Generale Stefano Cimichella, appartenente al medesimo Servizio. Al meeting italiano degli scorsi giorni hanno partecipato un totale di 70 diversi delegati, con un massimo di 50 per singola giornata, da 12 diverse Nazioni (Belgio, Canada, Francia, Germania, Grecia, Italia, Olanda, Norvegia, Regno Unito, Stati Uniti d’America, Svezia, Turchia), valori quasi pari al doppio delle precedenti edizioni. Si tratta, in particolare, della prima partecipazione dei delegati della Svezia dall’ingresso nella NATO dello scorso 7 marzo 2024 (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL TRAFFICO DI RYANAIR A OTTOBRE 2024 – Ryanair Holdings plc ha diffuso oggi le statistiche sul traffico per il mese di ottobre 2024. A ottobre Ryanair Group ha trasportato 18,3 milioni di passeggeri (ottobre 2023: 17,1 milioni, +7%), con un load factor del 93% (93% a ottobre 2023). Ryanair ha operato oltre 103.200 voli a ottobre 2024. Il dato rolling sui 12 mesi a ottobre 2024 si attesta a 194,8 milioni di passeggeri (+8%), con un load factor del 94% (invariato).

AIR SERBIA HA TRASPORTATO 381.386 PASSEGGERI A OTTOBRE 2024 – Air Serbia ha trasportato 381.386 passeggeri nel traffico di linea e charter a ottobre 2024, segnando un aumento del 4% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. La compagnia aerea di bandiera serba ha operato 4.071 voli dagli aeroporti di Belgrado, Niš e Kraljevo nel mese di ottobre, ovvero 49 voli in più rispetto allo stesso mese del 2023. Nei primi dieci mesi del 2024 Air Serbia ha registrato oltre 3,8 milioni di passeggeri sui suoi voli, con una crescita del 7% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. “Ottobre, il mese del nostro anniversario, è stato molto speciale. All’inizio abbiamo dato il benvenuto al nostro 30 milionesimo passeggero da quando abbiamo iniziato a operare sotto il nome di Air Serbia, e solo pochi giorni dopo, un nuovo aereo Airbus A330-200 per i voli a lungo raggio si sono aggiunti alla nostra flotta. La nostra strategia di espansione della nostra flotta e della rete di destinazioni si è rivelata vincente. Grazie a queste scelte e alla fiducia che i passeggeri ci dimostrano ogni giorno, stiamo registrando risultati record mese dopo mese. Espanderemo il nostro network nel prossimo periodo introducendo voli diretti per Shanghai, Ibiza, Mykonos e la Sardegna. Credo che queste destinazioni delizieranno i nostri passeggeri”, ha affermato Bosko Rupic, General Manager Commercial and Strategy di Air Serbia. Le destinazioni di Air Serbia più ambite nel mese di ottobre sono state Tivat e Podgorica nella regione e Zurigo, Parigi, Amsterdam, Barcellona, Roma, Francoforte e Milano nell’Europa occidentale, mentre i voli più ricercati nella zona euromediterranea sono stati quelli diretti a Larnaca, Istanbul e Atene.

AIR ASTANA RICEVE IL PREMIO APEX FIVE STAR MAJOR AIRLINE – Air Astana annuncia di aver ricevuto il premio Five Star Major Airline Award 2025 della Airline Passenger Experience Association (APEX) durante una cerimonia tenutasi in California (USA) il 30 ottobre 2024. Per la quinta volta Air Astana riceve questo particolare premio negli ultimi 7 anni e negli ultimi anni ha anche ottenuto i Passenger Experience Awards nelle categorie Best Cabin Service, Best Inflight Food and Beverage, Best Seat Comfort e Best Onboard Entertainment System Excellence. “A nome di Air Astana, sono lieta di ricevere questo prestigioso APEX Award, che testimonia la totale dedizione della compagnia aerea all’eccellenza del servizio e alla soddisfazione dei passeggeri”, ha affermato Zhamilya Jaxybekova, Manager of Inflight Service di Air Astana durante la cerimonia. “Apprezziamo profondamente il feedback positivo di tanti nostri passeggeri, che ci ha portato a ricevere questo premio APEX”. “All’inizio di giugno 2024 Air Astana è stata premiata da Skytrax, un’altra organizzazione di fama mondiale, per il dodicesimo anno consecutivo. Insieme, questi due riconoscimenti affermano l’impegno olistico di Air Astana verso l’eccellenza del servizio in ogni fase del viaggio dei passeggeri”, conclude Air Astana.

AEROPORTO DI CATANIA: LAVORI IN CORSO AL PARCHEGGIO P2 – L’Aeroporto di Catania informa: “Dal giorno 04 Novembre 2024 il parcheggio P2 verrà chiuso per lavori di riqualifica della viabilità aeroportuale. Ci scusiamo per il disagio”.

IATA E ASA RAFFORZANO LA LORO COOPERAZIONE – L’International Air Transport Association (IATA) e l’Airport Services Association (ASA) stanno rafforzando la loro collaborazione per ground handling safety and efficiency. Insieme, le organizzazioni lavoreranno per rafforzare la standardizzazione, promuovere la condivisione dei dati sulla sicurezza ed esplorare nuovi approcci per migliorare la resilienza del settore. “Gli standard globali rendono l’aviazione più sicura e ASA e i suoi membri sono stati fondamentali nell’aiutare a sviluppare gli IATA ground handling standards su cui facciamo affidamento oggi. Condividendo i dati, saremo in grado di supportare questa attività fondamentale con approfondimenti e decisioni basati sui dati. Massimizzare l’impatto dei dati si basa su ampi contributi. Incoraggiamo la ground handler participation per rafforzare le nostre intuizioni collettive”, ha affermato Nick Careen, Senior Vice-President Operations, Safety and Security at IATA. “Questa partnership è una pietra miliare significativa che sfrutta l’esperienza sia di IATA che di ASA. Coordinando il nostro approccio, garantiremo un supporto più solido per ground and cargo handling professionals in tutto il mondo. Il nostro obiettivo è garantire che siano in atto standard e best practice su cui l’intero settore possa contare”, ha affermato Fabio Gamba, ASA’s Director General. La collaborazione tra IATA e ASA includerà: Safety Data – Tramite il Safety Incident Database dell’ASA e l’Incident Data Exchange dell’IATA (parte della Global Aviation Data Management – GADM – initiative di IATA), entrambe le organizzazioni condivideranno e analizzeranno le safety information per affrontare in modo proattivo i safety issues relativi a ground and cargo handling. Industry Standards – ASA continuerà a collaborare con IATA nello sviluppo di industry best practices and standards relativi a ground and cargo handling, sfruttando i dati pertinenti. In particolare, questo lavoro si concentrerà su documenti chiave come lo IATA Ground Operations Manual (IGOM) e lo IATA Airport Handling Manual (AHM), la loro adozione da parte del settore e la riduzione delle variazioni.

DELTA E JUNIOR ACHIEVEMENT CELEBRANO 25 ANNI DI PARTNERSHIP – Delta Air Lines ha celebrato 25 anni di partnership continua con Junior Achievement (JA) Nigeria a sostegno di un’iniziativa trasformativa e dell’impegno della Nigeria nel coltivare il potenziale dei giovani nigeriani. In una vivace vetrina tenutasi a Lagos, 12 student companies provenienti da tutta la nazione hanno dimostrato la loro competenza, eccellenza e soluzioni innovative alla competizione National Company of the Year (NCOY), a tema “Greenovation”.

JETBLUE: NUOVA OFFERTA DI PRODOTTI E INTRATTENIMENTO A BORDO PER L’INVERNO – JetBlue rende più piacevole il viaggio invernale con una serie di nuovi prodotti e intrattenimento a bordo. “Dai nuovi complimentary and for-purchase beverage enhancements alle opzioni di intrattenimento sui seatback screens, JetBlue rende il viaggio allegro e luminoso in questa stagione. Viene aggiunta la Bourbon Cream a bordo, con Black Button Distilling. I Mint customers possono scoprire una nuova selezione di vini di prima qualità che si abbinano perfettamente a tutti i piatti di ispirazione mediterranea, tra cui il primo orange wine di JetBlue, tra le altre selezioni di vini. Vi sono nuove selezioni di tè alla menta di Smith Teamaker, il marchio con sede a Portland, Oregon, che si dedica al buon gusto senza compromessi. I nuovi aromi includono British Brunch, Lord Bergamot, Jasmine Silver Tips, Peppermint Leaves e Meadow (Chamomile Rooibos). I clienti possono abbinare qualsiasi tè al latte o al latte d’avena Minor Figures come alternativa. Nuove proposte in vendita sono presenti sull’EatUp Café menu di JetBlue. Per visualizzare tutti i nuovi articoli del menù, visitare: www.jetblue.com/flying-with-us/inflight-experience/inflight-menus”, afferma JetBlue. Un nuovo show è presente in volo, grazie alla partnership esclusiva di JetBlue con Peacock. I primi tre episodi della sesta stagione di Love Island USA sono disponibili sui seatback screens dal 1° novembre. I clienti possono anche scegliere i classici senza tempo della Holiday Classics collections. I film d’animazione per le feste includono The Polar Express e Frozen, seguiti da Frozen 2 che si aggiungerà al catalogo dei contenuti il 1° dicembre. Per maggiori informazioni sulla pluripremiata esperienza JetBlue, visitare: jetblue.com/flying-with-us/inflight-experience”, conclude JetBlue Airways.