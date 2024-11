La nuova brand evolution di Bombardier vince due Red Dot awards per Brand Design Excellence

Bombardier annuncia che la sua nuova brand evolution è stata riconosciuta con il “Red Dot: Best of the Best” award for Brands and Communication Design nei 2024 Red Dot Awards.

“Questo ambito riconoscimento celebra l’eccezionale design e la creatività della nuova evoluzione del brand Bombardier. Inoltre, Bombardier ha ricevuto un “Red Dot” prize per l’eccellenza del suo logo redesign, evidenziando ulteriormente l’impegno dell’azienda per la raffinatezza del design.

La nuova brand evolution, svelata all’inizio di quest’anno, rende omaggio all’approccio unico dell’azienda nei confronti dei suoi clienti e stakeholder e rispecchia la cultura e i dipendenti di talento di Bombardier. L’iniziativa è stata implementata per rappresentare l’evoluzione di Bombardier come azienda con un unico obiettivo, la progettazione, costruzione e assistenza dei migliori business jets del mondo, riaffermando al contempo il suo audace spirito innovativo, le radici imprenditoriali e i valori familiari profondamente radicati. Al centro della nuova espressione visiva di Bombardier, il logo ridisegnato presenta la sagoma di un aereo che rompe la barriera del suono, un’ode alla continua ambizione dell’azienda e un simbolo del suo incrollabile impegno nel fornire artigianalità e cura senza pari”, afferma Bombardier.

“Il Bombardier brand è iconico e rinomato per la sua tradizione e l’ingegneria che definisce il settore, far evolvere la sua brand identity è stata un’incredibile opportunità e un viaggio umile”, ha affermato Ève Laurier, Vice President, Communications, Marketing and Public Affairs, Bombardier. “Le stimate distinzioni di Red Dot riaffermano che Bombardier appartiene veramente agli inspirational brands leader nel mondo”.

“Il Red Dot Award è uno dei design awards più prestigiosi al mondo e premia la qualità, i risultati creativi e la visione. Vincere il “Red Dot: Best of the Best” award colloca Bombardier tra i brand più stimolanti del nostro tempo. Il riconoscimento per la riprogettazione del logo sottolinea la meticolosa attenzione ai dettagli e il pensiero strategico che ha portato alla creazione di un’identità visiva che risuona con la clientela diversificata di Bombardier: leader che plasmano il mondo.

I vincitori del Red Dot di quest’anno sono stati celebrati durante una cerimonia di premiazione il 1° novembre a Berlino, Germania.

Il lavoro premiato di Bombardier sarà esposto al Museum of Communication di Berlino da novembre 2024 a gennaio 2025, seguito da una mostra al Red Dot Design Museum di Essen nella primavera del 2025. Il percorso di rebranding di Bombardier sarà inoltre presentato attraverso un’intervista nel Red Dot Design Yearbook, che presenterà la sua collaborazione con Lippincott, una global branding and experience agency”, prosegue Bombardier.

“Questi due Red Dot awards si aggiungono agli altri riconoscimenti del 2024 vinti da Bombardier per la sua nuova brand image, tra cui i premi di Graphis Design, Brand Impact and Transform North America”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier – Photo Credits: Bombardier)