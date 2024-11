Ryanair: utili nel primo semestre in calo del 18% per le tariffe più basse

Ryanair informa: “Ryanair Holdings plc ha riportato un after tax profit nel primo semestre di 1,79 miliardi di €, che è inferiore del 18% rispetto al profit after tax del primo semestre dell’anno precedente di 2,18 miliardi di €, poiché la forte crescita del traffico (in aumento del 9%) a 115 milioni di clienti è stata compensata da tariffe aeree più basse, che sono diminuite del 7% nel secondo trimestre.

Il traffico è cresciuto del 9% a un record di 115 milioni, nonostante i ripetuti ritardi delle consegne di aeromobili. La tariffa media è scesa del 10% (-15% nel primo trimestre e -7% nel secondo trimestre)”.

Il CEO di Ryanair Group, Michael O’Leary, ha affermato: “I total H1 revenue sono aumentati dell’1% a 8,69 miliardi di euro. Gli scheduled revenue sono scesi del 2% a 5,95 miliardi di euro. Lo spostamento di metà Pasqua fuori dal Q1, la pressione sulla spesa dei consumatori (spinta da tassi di interesse più alti per più tempo e misure di riduzione dell’inflazione) e un calo delle OTA bookings prima della S.24 hanno reso necessario un maggiore stimolo dei prezzi rispetto a quanto inizialmente previsto (con le tariffe del Q1 in calo del 15% e del Q2 in calo del 7%) poiché Ryanair ha mantenuto la sua politica di prezzi “load active/yield passive”. Molti clienti stanno passando a Ryanair per le nostre tariffe aeree più basse. Di conseguenza, stiamo ottenendo record share gains nella maggior parte dei mercati. Il traffico, nonostante i ripetuti ritardi nelle consegne di Boeing, è cresciuto del 9% a 115 milioni, mentre gli ancillary revenues sono stati resilienti, salendo del 10% a 2,74 miliardi di euro. I costi operativi hanno avuto un buon andamento, salendo dell’8% (in ritardo rispetto alla crescita del traffico del 9%) a 6,68 miliardi di euro, poiché i risparmi sulla copertura del carburante hanno compensato i maggiori costi del personale e di altro tipo dovuti, in parte, ai ritardi nelle consegne di Boeing. Sebbene nel primo semestre sia stata ricevuta una modesta delay compensation (principalmente maintenance credits), questo non compensa l’impatto sostanziale di un deficit di oltre 5 milioni di passeggeri nel FY25 dovuto a questi ritardi nelle consegne.

Il bilancio di Ryanair è uno dei più solidi del settore con un rating creditizio BBB+ (sia S&P che Fitch). La liquidità lorda era di oltre 3,3 miliardi di euro e la liquidità netta era di 0,6 miliardi di euro al 30 settembre. La nostra flotta B737 di proprietà (580 aeromobili) è completamente libera da vincoli, il che amplia il vantaggio di Ryanair sui costi rispetto alle compagnie aeree concorrenti, molte delle quali sono esposte a lungo termine a costosi finance and lease costs.

Il Gruppo ha riavviato gli share buybacks a maggio, con 700 milioni di euro completati ad agosto. Ci aspettiamo che l’€800m follow-on programme venga completato entro la metà del 2025. Una volta completato, Ryanair avrà restituito quasi 9 miliardi di euro (inclusi i dividendi) agli azionisti dal 2008, con circa il 36% del capitale azionario emesso riacquistato. Un dividendo finale di 0,178€ per azione è stato pagato a settembre e oggi il Board (in linea con la politica sui dividendi di Ryanair) ha dichiarato un dividendo provvisorio di 0,223€ per azione, da pagare a fine febbraio 2025″.

“Ryanair aveva 172 B737 Gamechanger nella nostra flotta al 31 ottobre. Ora prevediamo che le nostre restanti 9 consegne del Q3 scivoleranno nel Q4 a causa dei recenti scioperi di Boeing. Mentre continuiamo a lavorare con la dirigenza Boeing per accelerare le consegne degli aeromobili prima del picco S.25, il rischio di ulteriori ritardi nelle consegne rimane elevato. Riteniamo quindi ragionevole moderare il FY26 traffic growth target di Ryanair a 210 milioni di passeggeri (in precedenza 215 milioni) per riflettere questi ritardi nelle consegne, poiché desideriamo evitare di essere sovraprogrammati, con un equipaggio eccessivo e con costi eccessivi come lo eravamo nella S.24.

Durante la S.24 abbiamo operato il nostro programma più ampio di sempre, trasportando un nuovo record di 20,5 milioni di passeggeri in un mese solare (agosto). Il nostro S.24 network included includeva 5 nuove basi e oltre 200 nuove rotte. Mentre ci spostiamo verso la W.24 e pianifichiamo per la S.25, continueremo a riallocare capacità e crescita alle regioni e agli aeroporti che stanno investendo nella crescita tagliando/eliminando le tasse sull’aviazione (come hanno fatto Svezia, Ungheria e varie regioni italiane) o che stanno incentivando la crescita del traffico. Ad oggi, oltre il 90% della capacità S.25 è in vendita, incluse 165 nuove rotte.

I nostri nuovi aeromobili, il crescente utilizzo di winglets e SAF posizionano Ryanair come una delle principali compagnie aeree più efficienti dell’UE. Accogliamo con favore la recente convalida da parte di SBTi (Science Based Targets initiative) degli obiettivi ambientali di Ryanair Group (ridurre la CO2 per pax/km a circa 50 grammi entro il 2031, ovvero una riduzione del 27%). Durante il primo semestre abbiamo ricevuto 24 B737-8200 “Gamechanger” e quest’inverno estenderemo il retrofit delle winglets alla nostra flotta B737NG (obiettivo 409 entro il 2026), riducendo il consumo di carburante dell’1,5% e il rumore del 6%. La prossima estate Ryanair prevede di trasferire l’ultimo 25% dei clienti che non effettuano ancora il check-in tramite l’app Ryanair al paperless boarding.

Nel 2024 le compagnie aeree europee, a causa della carenza giornaliera di personale ATC e dei ripetuti guasti agli equipaggiamenti, hanno subito ripetuti ritardi e cancellazioni dei voli. Rinnoviamo il nostro appello alla nuova EU Commission affinché realizzi con urgenza una riforma a lungo ritardata dell’ATC service europeo”, prosegue Michael O’Leary.

“Continuiamo a puntare tra 198 e 200 milioni di passeggeri nel FY25 (+8%), a condizione che non peggiorino gli attuali ritardi nelle consegne. Ci aspettiamo che i costi unitari per l’intero anno siano sostanzialmente stabili. Le prenotazioni anticipate suggeriscono che la domanda del terzo trimestre è forte e il calo dei prezzi sembra moderarsi.

Restiamo cauti sulle previsioni delle tariffe medie del terzo trimestre, prevedendo che saranno leggermente inferiori rispetto al terzo trimestre dell’anno precedente (soggette alle prenotazioni di Natale e Capodanno in prossimità). Come di consueto in questo periodo dell’anno, abbiamo una visibilità del quarto trimestre quasi pari a zero, sebbene questo trimestre non trarrà vantaggio dalla Pasqua anticipata dell’anno scorso. Pertanto, è ancora troppo presto per fornire una FY25 PAT guidance. Il risultato finale del FY25 sarà soggetto all’evitamento di sviluppi avversi durante i restanti 5 mesi del FY2025″, conclude Michael O’Leary, CEO di Ryanair Group.



(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)